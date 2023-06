Les choses que vous trouvez sur Internet : Capturez votre propre Okanagan Bigfoot

Lisa Haring fabrique et vend des découpes Bigfoot. (Facebook/Lisa Haring)

Bigfoot est prêt à rentrer à la maison – votre maison qui est.

Lisa Haring a posté sur le groupe Facebook Okanagan Buy, Sell, Trade avec sa découpe Bigfoot de huit pieds de haut.

Le message se lit comme suit : « Capturez votre propre Bigfoot ! Surprenez vos amis ou passez simplement du temps avec le grand gars !

Lisa Haring fabrique et vend des découpes Bigfoot. (Facebook/Lisa Haring)

Haring a déclaré que la créature est découpée en polypropylène et peut résister à la pluie et aux intempéries hivernales.

Il peut même être ajusté et repositionné.

Bigfoot attend actuellement d’être récupéré dans la région d’Enderby et il peut être tout à vous pour 100 $. Haring dit que vous aurez besoin d’au moins un SUV pour le transport.

Ne vous inquiétez pas si vous manquez, Haring a conclu son message en disant qu’elle fait les découpes et qu’elle peut en faire plus.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

facebookMarketplaceOkanagan