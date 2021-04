Les commentaires de Steiner interviennent après que Mazepin a tourné tôt dans la session FP1 vendredi et s’est ensuite écrasé dans une barrière près de la voie des stands vers la fin de la session, plaçant le jeune pilote très au centre une fois de plus après qu’il s’est également écrasé tôt pendant son débutera la course de Formule 1 à Bahreïn fin mars.

Ses premières apparitions irrégulières ont conduit certains fans à qualifier Mazepin de « danger pour lui-même et pour les autres», ce qui fait craindre qu’il ne soit pas tout à fait à la hauteur dans le monde à gros enjeux de la F1 où une erreur peut coûter beaucoup plus à un pilote qu’une place sur le podium.

Mais Steiner, qui a fait la une des journaux lorsqu’il a jumelé le controversé Mazepin à un autre novice en Formule 1, Mick Schumacher (fils du septuple champion Michael), dit que son jeune pilote apprendra rapidement mais a également admis que le pilote sujet aux erreurs doit montrer. exactement pourquoi il est si hautement considéré par Haas.

« L’apprentissage est douloureux, mais à un moment donné, j’espère que cela s’arrêtera», a déclaré Steiner.

« Je lui ai dit: «Tu dois garder la tête haute. Ces choses arrivent et évidemment au moment où il est le garçon battu, vous savez? Tout le monde le bat contre lui. Cela rend les choses plus difficiles.

« En fin de compte, vous sortez du meilleur côté – mais il vous suffit de garder la tête haute, de vous concentrer sur votre prochaine course et de continuer.

« À un certain stade [the accidents] doivent être réduits, mais il essaie très fort pour cela et je suppose que parfois il essaie trop fort. Il doit trouver cette limite. Mais c’est à lui de trouver, pas à nous. Nous pouvons l’aider à faire ça. «

Mazepin avait déjà attiré la colère des fans de F1, et vraisemblablement de ses patrons, lorsqu’il a généré de nombreux titres de tabloïd après qu’une vidéo a émergé de son apparition de toucher une femme de manière inappropriée sur la banquette arrière d’une voiture l’année dernière.

Il a été invité en F1 après avoir terminé en cinquième position en Formule 2 l’année dernière, quatre places derrière le champion Mick Schumacher. Son père, le milliardaire russe Dmitri Mazepin, fait partie des bailleurs de fonds de l’équipe Haas.

Mais à en juger par ses propres commentaires, le jeune Mazepin ne prend pas à cœur ses premières erreurs.

« J’ai beaucoup appris sur la voiture», a-t-il déclaré vendredi après ses deux accidents.J’ai fait un autre pas en avant avec l’équipe pour comprendre quelle voiture je veux conduire.

« P1 a été un très bon temps au tour. Une erreur ici et là, tu fais tomber une roue [into the gravel] et il n’y a pas de retour. Jusqu’à présent, il est assez difficile de garder le cap, mais je fais de mon mieux.

« Je ne laisse absolument rien sur la table », a-t-il dit.« C’est la nature de ma vie. J’essaye de faire quelque chose à 100%. Je ne voudrais pas m’endormir et penser que j’y suis resté quelque temps.

« Mais il y a ensuite un équilibre que je n’ai pas encore maîtrisé. Mais j’ai encore du temps et je suis totalement sur la même longueur d’onde avec mon chef d’équipe.«

Mazepin débutera le Grand Prix de ce week-end à Imola 19e sur la grille, après une nouvelle séance de qualification décevante samedi.

Le roi de Mercedes, Lewis Hamilton, a propulsé Sergio Perez de Red Bull en pole, le Britannique partant en tête de la grille pour la 99e fois de sa brillante carrière.