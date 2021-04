Mon mari a reçu son premier vaccin vendredi.

Maintenant que j’ai eu les deux et qu’il a commencé le sien, je commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel. Cinq semaines à partir de vendredi, soit deux semaines après sa deuxième dose, nous aurons tous les deux un degré élevé de protection contre le COVID-19. Et j’ai commencé à réfléchir à ce que nous ferons.

Nous avons été les plus prudents avec les protocoles COVID dans notre famille et notre cercle social, et cela ne changera pas. Mais nous respecterons les directives du CDC qui permettent plus de liberté pour les personnes vaccinées.

La première chose « normale » que je ferai est d’obtenir un la Coupe de cheveux. Je n’en ai pas eu depuis janvier 2020, et même si j’aime les cheveux longs, j’ai besoin de quelqu’un de professionnel pour y entrer et gérer les pointes fourchues, les couches inégales et toutes les mèches qui sortent de ma queue de cheval. Mon mari a vraiment besoin d’aller au dentiste. Et nous prévoyons d’accueillir mes beaux-parents pour le dîner.

Ceux-ci sont petites choses, petits moments dans nos vies que nous aurions pris pour acquis avant la pandémie. Mais maintenant, même l’idée de m’asseoir devant un coiffeur et d’essayer de bavarder m’apporte de la joie.

Célébrez le Jour de la Terre jeudi

Les vacances de notre planète arrivent plus tard cette semaine.

Et dans une année au cours de laquelle une pandémie mortelle a eu le monde sous son emprise et le changement climatique a contribué à déclencher une cascade de calamités allant des incendies de forêt à une féroce saison des ouragans, au centre de cette année. Le Jour de la Terre ne pourrait pas être plus opportun.

«Au cœur du thème du Jour de la Terre 2021, Restaurer notre terre, est l’optimisme, un sentiment indispensable dans un monde ravagé à la fois par le changement climatique et la pandémie », a déclaré Kathleen Rogers, présidente d’EarthDay.org.

La plupart des événements officiels du Jour de la Terre seront à nouveau virtuels cette année en raison de la pandémie, mon collègue Riz Doyle écrit.

Malgré la pandémie, « il y a beaucoup d’excitation autour de ce Jour de la Terre», A déclaré Rogers aux États-Unis AUJOURD’HUI. Dans l’ensemble, plus d’un milliard de personnes dans 192 pays participent à chaque Jour de la Terre« pour construire une démocratie environnementale et plaider pour la durabilité », selon EarthDay.org.

Le Jour de la Terre est la fête laïque la plus observée à travers le monde.

John Oppermann, directeur exécutif de l’Initiative pour le Jour de la Terre, a déclaré que «chaque jour qui passe, l’urgence de l’action climatique augmente et nous manquons de temps. C’est une année charnière pour notre communauté mondiale de reconnaître et de respecter la science du climat et le COVID. «

Vous pouvez en savoir plus sur le Jour de la Terre et comment vous pouvez participer, ici.

L’animal d’aujourd’hui

J’adore voir la gamme d’animaux que vous avez. Nous avons un autre cochon d’Inde aujourd’hui!

«M. Carrot, notre cochon d’Inde, a été un merveilleux compagnon de réconfort», déclare Judy Tanner.

Je n’ai jamais vu de cochon d’Inde plus heureux de ma vie. Tant mieux pour vous, monsieur Carrot.