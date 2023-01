Les choses incroyables que certains clients laissent dans les chambres d’hôtel

Vous pouvez imaginer que les clients de l’hôtel ne laissent derrière eux que des objets banals comme des vêtements ou des chargeurs de smartphone lorsqu’ils quittent leur chambre. Si c’est le cas, vous aurez une grande surprise lorsque vous verrez cette liste de trouvailles insolites d’une chaîne d’hôtels britannique !

Dans les hôtels, il est courant que les clients légèrement distraits ou pressés par le temps lors de leurs bagages laissent des souvenirs involontaires au personnel dans leur chambre. Un chargeur laissé branché à côté de la table de chevet, par exemple, ou un vêtement emmêlé dans la literie. Mais certains invités sont capables d’oublier des objets plus insolites. La chaîne hôtelière britannique Travelodge a récemment publié une liste des choses les plus surprenantes oubliées en 2022 dans ses 580 hôtels. Et la liste ne contient pas que des objets inanimés !

En fait, certains clients vont jusqu’à oublier leurs animaux de compagnie. C’est même arrivé à des gens célèbres. Une fois, la chanteuse Jennifer Lopez et l’acteur Ben Affleck ont ​​quitté leur hôtel séparément, pour se rendre compte qu’ils avaient laissé derrière eux leurs deux épagneuls japonais, chacun pensant que l’autre avait pris les chiens ! Mais d’autres invités ont battu le couple vedette en termes d’oubli, certains réussissant à oublier une paire d’ânes (nommés Daisy et Duke) à l’hôtel Travelodge Poole North, alors qu’ils venaient de les acheter. Les nouveaux propriétaires avaient visiblement autre chose en tête !

Si les animaux sont évidemment des trouvailles tout à fait exceptionnelles, des objets surprenants sont également apparus. En effet, les employés de l’hôtel Travelodge ne s’attendaient probablement pas à trouver une découpe grandeur nature du manager de football allemand Jürgen Klopp, les clés d’un bateau à moteur Sunseeker Hawk 38 ou un traîneau du Père Noël rempli de cadeaux…

Une autre chose intéressante à propos de cet inventaire hautement improbable est que certains des objets laissés sur place ont un caractère résolument patriotique. Le personnel du Travelodge a trouvé un nombre impressionnant de drapeaux Union Jack, par exemple, un gâteau de mariage aux couleurs du club de football de Liverpool, ainsi qu’un album de la vie de la reine Elizabeth II (que le client a même fait un aller-retour pour récupérer). Une peinture à l’huile de feu la reine a même été traitée dans sa propre chambre à l’hôtel Travelodge de Windsor, pour être oubliée par son propriétaire lors de son départ.

Et si vous vous demandez ce qu’il advient de ces objets oubliés, Travelodge précise que leur sort dépend avant tout de leur propriétaire, qui dispose de trois mois pour les récupérer. Passé ce délai, les reliques sont toutes données à des friperies locales gérées par l’association caritative British Heart Foundation.

