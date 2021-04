THINGS Heard and Seen est rapidement devenu un succès sur Netflix avec son récit surnaturel effrayant.

Mais cela a laissé les fans se demander si le film, qui met en vedette Amanda Seyfried et James Norton, est basé sur une histoire vraie ou non.

Les choses entendues et vues sont-elles basées sur une histoire vraie?

Cette histoire d’horreur fantomatique est vaguement basée sur des événements réels vécus par l’auteur, Elizabeth Brundage.

C’était après avoir passé du temps à vivre dans le nord de l’État de New York.

Elizabeth a expliqué sur son site Web qu’après avoir emménagé dans une vieille maison avec son mari et ses jeunes filles, les filles ont commencé à décrire des fantômes qui vivaient dans la maison.

«Chaque matin sur le chemin de l’école, les filles me racontaient des histoires sur les fantômes, trois petites filles qui étaient mortes dans un incendie et dont la mère et le père étaient au paradis», a écrit Elizabeth. « Ils connaissaient des détails qui semblaient au-delà de leur capacité à fabriquer, y compris les noms des fantômes et des détails historiques sur un ancien moulin sur la route avec de l’eau contaminée. »

Les choses entendues et vues sont-elles basées sur un livre?

L’histoire est basée sur le roman acclamé d’Elizabeth Brundage, qui est mentionné ci-dessus.

Le livre le plus vendu est sorti en 2016 et s’appelait All Things Cease to Appear.

Vous pouvez achetez-le maintenant sur Amazon.

De quoi parlent les choses entendues et vues?

Un couple de Manhattan déménage dans un hameau historique de la vallée de l’Hudson.

Cependant, ils découvrent que leur mariage a une obscurité sinistre, qui rivalise avec l’histoire de leur nouvelle maison.