Les choses deviennent délicates pour Teflon Don

Résumé, l’acte d’accusation de 49 pages qui a été descellé vendredi est détaillé et dévastateur. Plusieurs témoins sont cités sous serment. Il y a une bande audio contredisant ce que l’ancien président avait dit précédemment. Donald Trump a déclaré qu’il devait comparaître mardi après-midi à Miami. Crédit: PA Et il y a paragraphe après paragraphe d’allégations potentiellement accablantes donnant l’image la plus claire à ce jour des fichiers que Trump a pris avec lui lorsqu’il a quitté la Maison Blanche – et avec quelle négligence les informations ont été stockées dans son domaine de Mar-a-Lago, qui a hébergé des dizaines de milliers d’invités au fil des ans. Les documents classifiés que Trump a emportés ont été trouvés dans tout le complexe de Floride, « dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, un bureau, sa chambre et un débarras ». Certaines incluaient des informations sur les capacités de défense des États-Unis et de pays étrangers, d’autres contenaient des détails sur les programmes nucléaires et les vulnérabilités militaires, ou des renseignements qui n’auraient dû être partagés qu’avec des pays « Five Eyes » comme l’Australie. Et après avoir obtenu une citation à comparaître pour restituer les documents, Trump a cherché à contrecarrer les tentatives de récupérer les informations ou d’enquêter sur l’affaire. À un moment donné, il aurait dit à ses avocats : « Ne serait-il pas mieux si nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici ?

L’Amérique se retrouve maintenant avec la réalité bizarre de son gouvernement fédéral qui poursuit son ancien président qui est également le favori pour la nomination républicaine. Cette image, contenue dans l’acte d’accusation contre Donald Trump, montre des boîtes de disques le 7 décembre 2021, dans un débarras du domaine Mar-a-Lago de l’ancien président. Il reste à voir comment cela bouleversera les élections de 2024. Trump, pour l’instant, fait ce qu’il a toujours fait : maintenir son innocence ; décriant la « chasse aux sorcières » à son encontre ; et traire sa base MAGA pour des dons pour soutenir sa campagne. Et la plupart des républicains, même ses plus grands rivaux raciaux, le soutiennent, furieux de ce qu’ils considèrent comme la «militarisation» des forces de l’ordre américaines telles que le ministère de la Justice et le FBI sous l’administration Biden. Mais alors que Trump est un combattant né, ses problèmes juridiques en cours pourraient néanmoins le distraire du concours ou le forcer à planifier des campagnes autour de ses comparutions devant le tribunal – pas seulement à Miami pour l’affaire des documents, mais aussi à New York où il fait face à un procès pour silence frais d’argent.