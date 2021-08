Les choses changent rapidement. Voici comment je m’en sors.

Quelqu’un d’autre a l’impression que 2021 s’envole ?

Le temps a pris un nouveau sens pour la plupart d’entre nous au cours de la Pandémie de covid-19. 2020 semblait à la fois comme si cela avait duré une décennie et comme si cela n’avait pris aucun temps. J’ai l’impression de ne pas avoir vraiment vieilli, comme si mon anniversaire de 2020 était un piège. Comment puis-je dire que j’ai eu une année de vie de plus alors que je n’ai pas fait grand-chose ?

Cette année a beaucoup des mêmes effets, bien que la plupart du temps, j’ai l’impression que le temps passe de façon spectaculaire et que les choses changent rapidement. De l’évolution de la situation avec la variante delta au rythme de vie régulier et aux nouvelles, il peut être difficile de suivre le rythme. Bien sûr août est un mois d’été paresseux, mais une fois que septembre commence, c’est une course rapide de la rentrée à Halloween, Thanksgiving et les vacances de décembre.

Il peut être déstabilisant d’être désynchronisé avec le temps. Il peut être stressant de voir arriver un autre mois de factures, d’avoir l’impression que vous allez manquer des échéances au travail ou à la maison. Lorsqu’un grand événement se profile à l’horizon, vous pouvez avoir l’impression que vous ne serez pas préparé.

Donc, l’arrivée d’août à la vitesse de l’éclair est un bon rappel pour moi de prendre un moment, de ralentir et de respirer profondément. La pleine conscience et d’autres techniques de relaxation peuvent être essentielles. Plus nous nous sentons calmes, plus nous nous sentirons en contrôle. Et peut-être que cette liste interminable de choses à faire ne sera pas si intimidante. Le temps presse peut-être sans relâche, mais nous pouvons au moins prendre en charge la façon dont nous y répondons.

Simone Biles sur la santé mentale

Simone Bilès, qui a fait un triomphe, retour médaillé de bronze mardi après s’être retiré des épreuves olympiques précédentes, est devenu un modèle de sensibilisation à la santé mentale.

Biles, la gymnaste active la plus décorée au monde et survivante des abus sexuels commis par l’ancien médecin de l’équipe de gymnastique américaine Larry Nassar, a accordé la priorité à son bien-être par rapport à un public avide de sa performance, se retirant de la finale par équipe et du concours général individuel. parce qu’elle devait « faire ce qui est bon pour moi et se concentrer sur ma santé mentale ».

Elle a beaucoup parlé de la santé mentale récemment et au fil des ans, et Sara Moniuszko a écrit une histoire rassemblant certaines de ses citations les plus puissantes sur la santé mentale.

Sur le retrait aux Jeux olympiques

« Nous devons également nous concentrer sur nous-mêmes, car en fin de compte, nous sommes aussi humains. Donc, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de simplement aller là-bas et faire ce que le monde veut que nous fassions. »

Priorité à la santé mentale

« Pendant un certain temps, j’ai vu un psychologue une fois toutes les deux semaines. Cela m’a aidé à me mettre en accord avec moi-même afin que je me sente plus à l’aise et moins anxieuse », a-t-elle déclaré au magazine Health en juin, expliquant qu’elle priorisait sa santé mentale chaque fois qu’elle se sentait. comme elle en a besoin.

Sur la stigmatisation entourant la thérapie

« L’une des toutes premières séances (de thérapie), je n’ai pas parlé du tout », a-t-elle déclaré à Glamour en juin. « Je ne dirais rien du tout. J’étais comme, ‘Je ne suis pas fou. Je n’ai pas besoin d’être ici.’ » Au fil du temps, cependant, elle a appris que n’importe qui peut en bénéficier.

«Je pensais que je pourrais le découvrir par moi-même, mais ce n’est parfois pas le cas. Et ce n’est pas quelque chose dont vous devriez vous sentir coupable ou honteux », a-t-elle ajouté. «Une fois que j’ai surmonté ce fait, j’ai vraiment apprécié et j’avais hâte d’aller en thérapie. C’est un espace sûr.

Lire plus de citations ici, et j’espère que cela vous a inspiré aujourd’hui.

Conseils pour faciliter une rentrée scolaire unique

L’année scolaire 2020-2021 ne ressemble à aucune autre. Des millions d’étudiants ont passé une partie – ou la plupart – de l’année à apprendre à distance. Après des mois d’absence physique des enseignants, des camarades de classe et d’une structure de jour scolaire traditionnelle, certains enfants peuvent se sentir un peu en manque d’entraînement lorsqu’il s’agit d’aborder le début d’une année scolaire «normale» cet automne.

Voici quelques conseils pratiques d’éducateurs, d’administrateurs et de conseillers pour aider les élèves à bien démarrer l’année scolaire :

Sachez que vous pouvez demander de l’aide. Encouragez votre enfant à demander de l’aide aux enseignants et autres membres du personnel de l’école. Fixez-vous de petits objectifs gérables. Si votre élève se sent anxieux à l’idée de se replonger dans l’apprentissage en personne et tout ce que cela implique, il peut être utile de se fixer des objectifs spécifiques et gérables pour les premiers jours. Créez une liste de contrôle du matin. Si vos enfants se sentent rouillés par le fait de se précipiter tôt le matin vers la porte, faites une liste de contrôle quotidienne pour leur sac à dos à l’aide d’un tableau blanc ou de notes autocollantes, afin qu’ils n’oublient aucun élément essentiel.

Vous pouvez voir la liste complète des trucs et astuces ici.

Lectures d’aujourd’hui

Drame, incrédulité et jubilation : les hommes Les 400 mètres haies aux Jeux olympiques de Tokyo avaient tout pour plaire.

Les parcs nationaux sont vraiment bondés pendant les mois d’été, mais ce que nous laissons derrière nous peut nuire aux parcs que nous aimons. Notre équipe Voyage a écrit sur la façon de vraiment ne laissez aucune trace lorsque vous quittez un parc.

De nombreuses entreprises retournent au bureau, mais les Américains ont toujours du mal à trouver des moyens de prendre soin de leurs enfants. Dans notre rubrique AskHR, un lecteur se demande : puis-je demander de l’aide à mon entreprise pour la garde d’enfants ?

Kathy Griffin a parlé cette semaine de son diagnostic de cancer du poumon de stade 1, même si elle ne fume pas. Nos journalistes de la santé ont écrit sur le risque de cancer du poumon même si vous n’avez jamais fumé.

Vous cherchez une émission de téléréalité sur la cuisine, la rénovation domiciliaire, les voyages, la romance ou la science ? j’ai arrondi mon 10 séries préférées sur Découverte+, le nouveau service de streaming qui comprend des réseaux comme HGTV, Food Network, Travel Channel et TLC.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Duke, un « échec » d’accueil. Et par échec, la propriétaire Candace Johnson veut dire qu’au lieu de simplement élever le petit chiot, elle a fini par l’adopter.

« Il était tout simplement trop mignon, aimant et bien élevé pour le laisser partir », dit-elle. « Bien qu’un peu nécessiteux et un peu jaloux de ses deux frères à quatre pattes, nous l’aimons beaucoup. Il a peur des orages et des bruits forts, mais adore les chauffeurs d’Amazon et d’UPS. presque tout le tour du pâté de maisons (à quelques mètres de notre maison) – et s’assoit jusqu’à ce que vous vous retourniez et que vous le raccompagniez dans le sens où il vient de venir. Il peut transformer une marche d’un demi-mile en une marche d’un mile avec son entêtement. «