Les choses à faire et à ne pas faire pour organiser une cérémonie de remise des prix à l’ère de la pandémie

Dans trop de cérémonies que j’ai regardées cette année, des Gotham Awards aux Golden Globes, le premier grand gagnant de la soirée ne savait pas quand parler ou était toujours muet quand ils ont finalement commencé à le faire. De toute évidence, une préparation avant-spectacle plus robuste est nécessaire: si vous avez déjà les étoiles en veille, continuez à les percer hors écran jusqu’à ce qu’elles sachent qu’elles doivent entrer. (Et envoyez-leur de meilleurs caméras et microphones, si possible.) Un discours d’acceptation devrait commencer par l’émotion et non par des difficultés techniques.

Certes, les gens ont des questions plus urgentes en tête que de savoir si «Nomadland» peut battre «The Trial of the Chicago 7», mais même les cinéphiles occasionnels ont sûrement grincé des dents (ou changé de chaîne) lorsque des difficultés techniques ont presque torpillé le discours du Golden Globe gagnant Daniel Kaluuya en haut du spectacle. Nous sommes tous fatigués des appels Zoom buggy maintenant, même lorsque ces vignettes sont remplies des meilleurs et des plus brillants d’Hollywood.

Ne faites pas de comédie d’improvisation.

Les Golden Globes ont réservé deux sets de vampers accomplis – les vétérans du « Saturday Night Live » Maya Rudolph et Kenan Thompson, et le « Barb and Star » mène Kristen Wiig et Annie Mumolo – mais le bagout improvisé de chaque duo n’a fait que rendre un spectacle délabré encore plus chaotique. La comédie d’improvisation fonctionne mieux comme nettoyant pour le palais lors d’une cérémonie étroitement scénarisée, et il est pervers de laisser les comédiens passer à travers le temps du spectacle à la recherche d’une punchline lorsque certains des plus grands gagnants voient ensuite leurs discours raccourcis par de la musique de clôture.

FAITES quelques morceaux courts et pré-enregistrés.

Les cérémonies de remise des prix en direct se sentent toujours bloquées par une distanciation sociale maladroite, mais de nombreux films et émissions de télévision sont de retour en pleine production partout dans le monde. Les Oscars pourraient profiter de leur long délai et demander à certains des plus spirituels d’Hollywood de tourner des morceaux pré-enregistrés, en ne dépassant pas trente secondes, pour aider à élargir la portée du spectacle de manière sûre et créative. Appelez Taika Waititi et demandez-lui d’improviser quelque chose de drôle avec Chris Hemsworth! Dites à Judd Apatow que oui, cela doit prendre 30 secondes – pas 60! Et tous les shorts coupés pour le temps peuvent facilement être mis en ligne le lendemain pour prolonger la rémanence dorée d’Oscar.

NE gaspillez pas un emplacement.

Écoutez, ça a été amusant d’avoir un aperçu des maisons de célébrités, mais après les Golden Globes, j’ai l’impression d’avoir passé autant de temps dans le salon d’Aaron Sorkin que dans le mien au cours de la dernière année. Espérons que les Oscars seront en mesure d’attirer plus de nominés hors de chez eux: s’il n’est toujours pas sûr de les emballer dans le Dolby Theatre, répartissez les lauréats dans une variété d’endroits intéressants à Los Angeles comme le Hollywood Bowl en plein air. , l’impressionnante et caverneuse Union Station, ou le musée de l’Académie qui ouvrira bientôt, qui a une plénitude de théâtres et d’espaces de galerie qui pourraient tout aussi bien être utilisés à bon escient maintenant.

AMÉLIOREZ le glamour.

Les Golden Globes n’ont peut-être pas eu une expérience traditionnelle du tapis rouge, mais le spectacle a quand même réussi à s’habiller: des stars comme Cynthia Erivo et Anya Taylor-Joy portaient certaines des robes les plus frappantes de leur carrière pendant la cérémonie, clairement. appréciant la chance de servir un regard après le verrouillage. Pour ceux d’entre nous qui portaient encore des pantalons de survêtement, une brève explosion de razzle-dazzle hollywoodienne a été très appréciée.

NE laissez PAS les gagnants s’asseoir.

Pourtant, une partie de ce glamour est gommée lorsque les acteurs ne prennent même pas la peine de quitter le canapé lorsqu’ils remportent un grand prix télévisé. Si les Oscars sont obligés de prononcer des discours d’acceptation à distance, ils devraient au moins encourager les gagnants à se montrer à la hauteur – cela ressemblera moins à un Zoom occasionnel de cette façon. (Et si je peux trouver comment équilibrer mon ordinateur portable sur une pile de boîtes à chaussures pendant la visioconférence, alors les célébrités le peuvent aussi.)