Les choses à faire et à ne pas faire associées aux véhicules zéro émission

Aujourd’hui, plus de 80 000 véhicules zéro émission (ZEV) circulent sur les autoroutes de la Colombie-Britannique, et ce nombre continue d’augmenter alors que la popularité des VZE ne montre aucun signe de ralentissement.

Les concessionnaires de voitures neuves de la Colombie-Britannique sont fiers d’administrer le programme de remise sur les véhicules de tourisme électriques Clean BC Go au nom du gouvernement provincial. C’est un partenariat qui s’est avéré très fructueux, la Colombie-Britannique étant en tête du pays et de l’Amérique du Nord pour les ventes par habitant de VZE, avec plus de 14 % du marché des véhicules légers représentés au cours du premier semestre de 2022.

Parce que j’écris régulièrement sur les nombreux aspects associés aux véhicules zéro émission, on me pose souvent des questions qui vont du plus simple au plus complexe. Par exemple, lorsqu’on les interroge sur ce qu’il faut rechercher dans un VZE, j’encourage les consommateurs à commencer le processus en recherchant quelle marque et quel modèle correspondent à leur style de vie, à l’accès à la recharge et à examiner à fond les options et les attributs de divers produits avec un nouveau local. concessionnaire.

Il existe également des règles empiriques générales associées à la propriété de ZEV. Tout comme les batteries de smartphone, la batterie d’un VE durera plus longtemps si vous l’empêchez de se recharger à 100 % ou de la faire tomber à zéro. Pour prolonger la durée de vie de la batterie du VE, rappelez-vous la règle 80/20, qui signifie ne pas charger au-delà de 80 % et ne pas la laisser descendre en dessous de 20 %. De nombreux constructeurs automobiles l’ont déjà intégré au système électrique de bord du véhicule. Il est préférable de recharger jusqu’à 100 % lors de la préparation d’un voyage plus long.

Un propriétaire peut craindre que le fait de laisser un véhicule électrique branché à la prise de courant pendant la nuit endommage la batterie. Cependant, il est courant de recharger une voiture électrique pendant la nuit, car c’est généralement le temps dont elle a besoin pour atteindre une charge complète.

Si vous planifiez un voyage en voiture, vous pouvez trouver des stations de recharge en cours de route à l’aide de l’application PlugShare (www.plugshare.com) pour identifier les stations en cours de route. Pour déterminer quelle borne de recharge utiliser, considérez que certains VZE ont un taux de recharge limité. Vous pouvez utiliser un chargeur rapide, mais les modèles plus anciens risquent de ne pas se recharger plus rapidement que s’ils étaient connectés à un chargeur de niveau 2, ce qui signifie que vous risquez de gaspiller de l’argent.

Et qu’en est-il de l’étiquette de charge ? Si vous faites des courses pendant que vous rechargez votre véhicule, soyez respectueux envers les autres propriétaires de VZE ​​qui attendent peut-être de recharger leur véhicule et utilisez des applications de recharge pour savoir quand votre batterie est pleine afin de pouvoir déplacer votre voiture dès que votre session est terminée. En cas d’urgence et que vous ne pouvez pas attendre la prochaine borne de recharge disponible, demandez poliment d’interrompre la session de quelqu’un et il y a de fortes chances que la plupart des gens seraient heureux de payer, comme vous le feriez dans une situation similaire.

Et enfin, préparez-vous à répondre aux questions des autres conducteurs concernant votre ZEV. Tout comme j’ai pris l’habitude de répondre à des questions sur les nombreux aspects de la possession d’un véhicule électrique, vous le ferez aussi.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à bqualey@newcardealers.ca

AutomobilevoituresVéhicules électriquesVUSCamions