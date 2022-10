Les choix «Sound Of Halloween» des Invincible Czars sont une frayeur cinématographique – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Aujourd’hui, Les tsars invinciblesle groupe de rock expérimental basé à Austin, passe par la crypte pour prendre une bouchée de la liste de lecture de cette année.

Les tsars invincibles — commencé par Josh Robin (guitare, basse, samples, percussions) en 2003 et présente actuellement Phil Davidson (violon, claviers, percussions), Mouffette Manhattan (piano, claviers, basse), Louis Landry (batterie, percussions, claviers) et Zelda Jeune (flûte, clarinette) – sont surtout connus pour développer et interpréter des musiques originales pour des films d’horreur classiques. Depuis début septembre, le groupe tourne sa partition à Nosferatus en l’honneur du 100e anniversaire du film muet historique. Le groupe a visité des cinémas d’art et d’essai, joué avec FW Murnauchef-d’œuvre effrayant de celluloïd.

La tournée se termine par “une grande arrivée dans notre ville natale d’Austin, où les enfants de ma petite amie verront ce que je fais pour la première fois!” Jos raconte HollywoodLa Vie lors de la discussion des plans du groupe pour octobre. Au-delà de ça? “En 2023, nous publierons notre version réinventée de Modest Mussorgsky’s Tableaux d’une exposition en collaboration avec nos amis Abeille contre papillon.” D’ici là, écoutez leurs sélections pour Le son d’Halloweenqui comprend à juste titre quelques coupes de choix de certaines bandes sonores emblématiques.

Les sélections de la liste de lecture d’Halloween des tsars invincibles

“Prélude” de Psycho

Rapide, dynamique, tendue, alarmante et sophistiquée, cette pièce incarne les bandes sonores d’horreur mélodique. Il lance mon octobre chaque année

« Rêve de clown » de La grande aventure de Peewee

Aussi horrifiant que le simple titre l’indique. Si vous avez peur des clowns, c’est celui-là.

M. Bungle, “Quote Unquote” alias “Travolta”

Cette mélodie est désorientante, déroutante, effrayante, surprenante et farfelue – tout comme Halloween

Godflesh, “Comme des rats”

Les robots viennent pour vous. Parfait pour notre Miroir noir-comme futur.

Dumbo, “Parade des éléphants roses”

Des enfants terrifiants depuis 1940

HollywoodLife : Quel est votre souvenir d’Halloween le plus marquant ? Par exemple, quand quelqu’un dit « Halloween », quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit de votre passé ?

Ma première expérience dans une maison hantée à l’âge de 10 ans à Cleburne, au Texas. À l’époque, les acteurs vous tendaient encore la main et vous touchaient ! Il y avait un gars avec une tronçonneuse à la toute fin qui m’a chassé. Je le savais. J’ai failli faire pipi dans mon pantalon.

3. Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Que DEVRAIT être, dans votre esprit?

Populaire : Vladimir Poutine.

Devrait être : Changement climatique

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

Faire le tour du pays en jouant des bandes sonores de films muets en direct comme Nosferatus.

Si vous aviez un budget et une liberté pour faire quoi que ce soit, dans quel film d’horreur joueriez-vous ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

J’aimerais faire une mise à jour sur Disney’s Enfant de verre.

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ?

Terminer The Invincible Czars NOSFERATU CENTENNIAL TOUR avec une grande finale dans notre ville natale d’Austin, où les enfants de ma petite amie verront ce que je fais pour la première fois ! En 2023, nous publierons notre version réinventée des “Images d’une exposition” de Modeste Moussorgski en collaboration avec nos amis Abeille contre papillon.