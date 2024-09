Les choix qui se perpétuent

Dragon Age : La Garde du Voile est changer la façon dont les joueurs reportent leurs choix des jeux précédents. La série de RPG fantastiques de BioWare a déjà suivi les traces de Effet de masse et vous permet d’importer l’état de votre monde afin que vous puissiez avoir une certaine continuité dans votre Dragon Age II et Inquisition parties. Cela peut inclure des choix comme si vous vous rangiez du côté d’une faction dans une guerre sainte, ou des décisions plus petites comme avec qui vous avez embrassé en essayant de sauver le monde. Dragon Age II lisez le fichier de sauvegarde de votre premier jeu et Inquisition avait un application en ligne séparée qui vous permettent de marquer méticuleusement presque toutes les décisions, grandes et petites, au cas où elles pourraient être pertinentes dans un futur jeu. Le garde du voile rend les choses un peu plus simples et vous posera simplement quelques questions sur quelques décisions clés dans le créateur de personnage.

Dans une interview avec IGNle directeur créatif John Epler a expliqué que le choix de réduire les choses à trois décisions clés a été fait pour que l’équipe puisse représenter ces choix de manière significative. Le garde du voile se déroule dans les zones du nord du monde de la série plutôt que dans celles du sud présentées dans les trois premiers jeux, et l’état des choses dans ces autres régions n’est pas nécessairement pertinent pour l’histoire du nouveau jeu.

« Notre philosophie lorsqu’il s’agit d’intégrer les choix passés des joueurs et les états du monde est que, dans la mesure du possible, nous voulons éviter de contredire ce qui s’est passé auparavant. Nous ne voulons jamais invalider vos choixdit-il. « Pour Dragon Age : La Garde du Voileparmi les nombreuses raisons pour lesquelles nous avons déménagé dans le nord de Thédas, c’est que cela devient un peu plus une page blanche pour nous. Il n’y a pas autant de décisions que vous avez prises jusqu’à présent qui ont un impact sur ce qui se passe dans le nord de Thédas. Et nous n’avons pas à parler directement de choses comme qui est le Divin ? Parce que, encore une fois, cela se passe dans le Sud.

« Il n’y a jamais le sentiment que cette décision n’existe pas. Mais peut-être que nous n’en parlons pas dans ce titre en particulier », dit-il. « Tout comme Inquisition n’a pas abordé toutes les décisions de Originesun peu comme DA2 n’a pas abordé toutes les décisions de Originesc’est un peu dans la même veine que de ne pas le contredire. Nous ne pouvons simplement pas toujours y faire directement référence.

Nous devons jouer sept heures de Dragon Age : La Garde du Voile plus tôt ce mois-ci, et une partie de cette démo incluait des manipulations avec le créateur de personnages. Tout d’abord, vous créez Rook, votre nouveau héros dans Le garde du voile. Deuxièmement, vous faites de l’Inquisiteur, le protagoniste de Dragon Age : Inquisition. Après avoir finalisé leur apparence, on vous pose quelques questions sur l’histoire de l’Inquisiteur afin qu’ils puissent être correctement reconnus dans votre Voile de protection Voici un aperçu des choix qui seront reportés :

