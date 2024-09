Les choix du vendredi incluent le match Mets vs Phillies MLB [9/13/2024]

Une autre grande journée de sport est arrivée, avec notre modèle informatique avancé travaillant dur pour vous fournir les meilleurs paris pour le vendredi 13 septembre 2024.

Les meilleurs paris d’aujourd’hui proviennent d’une gamme d’événements sportifs programmés au cours des prochaines 24 heures, la MLB attirant notre attention en tant qu’opportunité de pari attrayante.

Menés par le match Mets vs. Phillies à 18h40 HE, ces paris sont basés sur des simulations avancées et l’apprentissage automatique.

Les meilleurs paris pour tous les sports aujourd’hui : 13/09/2024

Après avoir analysé les chiffres et exécuté des milliers de simulations, DimersBOT, notre célèbre modèle d’analyse prédictive, a déterminé les meilleurs paris pour les événements sportifs à venir le vendredi 13 septembre 2024.

MLB : Mets contre Phillies avec plus de 8,5 points (+102)

Notre modèle a identifié la prochaine opportunité de pari aujourd’hui dans tous les sports, qui se présente dans le match Mets vs. Phillies en MLB. Nous recommandons un pari over/under sur Plus de 8,5 courses à +102 cotes, offrant un avantage de 6,5 %.

MLB : Ligue majeure des Mets (+135)

Notre modèle a trouvé un autre excellent pari pour l’action sportive de vendredi, toujours dans le match de la MLB entre les Mets et les Phillies. Nous vous suggérons de placer un pari sur Ligue majeure des Mets avec une cote de +135, notre analyse montrant un avantage convaincant de 3,5 %.

Football universitaire : UNLV ML (+275)

Bord: 5,6%

5,6% Probabilité: 32,3%

32,3% Match de football universitaire : UNLV contre Kansas (19h00 HE, vendredi)

Notre prochain choix pour l’action sportive de vendredi est le match de football universitaire UNLV vs. Kansas. Nous vous recommandons de parier sur Ligue majeure de baseball de l’UNLV à une cote de +275. Notre modèle suggère un avantage favorable de 5,6 % pour ce pari.

Meilleurs paris sportifs aujourd’hui : vendredi 13/09/2024

À 17h04 HE, voici les trois prochains paris recommandés par notre modèle :

Confrontation Pari Chances Bord Mets contre Phillies (MLB) Plus de 8,5 courses +102 @ FanDuel 6,5% Mets contre Phillies (MLB) Ligue majeure des Mets +135 @ BetMGM 3,5% UNLV contre Kansas (football universitaire) Ligue majeure de baseball de l’UNLV +275 @ FanDuel 5,6%

Les choix de vendredi sont mis en évidence par une opportunité over/under avec un avantage substantiel de 13,2 % sur les cotes des paris sportifs.

