Les choix du comte D pour la liste de lecture “The Sound Of Halloween” sont effrayants – Hollywood Life

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Alors que nous profitons de la dernière semaine complète avant Halloween, TSOH touche à sa fin. Avant que l’horloge puisse sonner la dernière heure, Matt Montgomeryalias Comte Dde Les Haxans et Rob Zombie, passe pour remonter le moral.

Comme tout bon hôte d’horreur, Matt est revenu juste à temps pour Halloween. Metal And Monsters de Gibson TV a sorti son deuxième épisode de son incroyable mariage de métal et d’horreur, et c’est un spécial vacances ! Mettant en vedette le compagnon passionné d’horreur de Matt, Kirk Hammett de Métallique, Métal et monstres revient en force. Au cours de l’interview de l’épisode, Kirk et Matt parlent de leur amour des films comme L’Exorciste et Le massacre à la tronçonneuse du Texas. Matt revisite également Type O négatif Rouille d’Octobre album avant d’emmener les téléspectateurs en voyage à Horror Nights à Universal Studios. Le comte D s’entretient également avec Anthrax Charlie Benante sur les quatre décennies d’histoire de headbanging du groupe. Il y a aussi une chance de gagner du schwag cool.

Il est donc logique qu’Halloween soit un gros problème pour le comte D. Et cette année, le D signifie “Dadcula”. Bien que, si les choses fonctionnent, il pourrait un jour célébrer Halloween comme l’un des Tim Curry’s rôles les plus emblématiques. “Je vais le faire avant de mourir avec un budget minuscule de toute façon”, dit-il HollywoodLa Vie“mais si je pouvais vraiment sortir de ma cour et être un connard, j’aimerais chanter ces chansons de Frank-N-Furter une seule fois.”

En attendant, rejoignez le comte D. pour revoir Le spectacle d’images Rocky Horror cette saison, ainsi que quelques autres de ses films préférés (qu’il partage ci-dessous.) Vous pouvez également vous habiller comme le comte D. avec l’officiel Métal et monstres marchandise. C’est un costume facile qui fonctionne 365 jours par an !

Choix de la liste de lecture d’Halloween du comte D

Alice Cooper, “Garder Halloween en vie”

Comte D : Je vais être un peu égoïste avec celui-ci. Alice Cooper et j’ai écrit une chanson d’Halloween il y a quelques années intitulée “Keepin ‘Halloween Alive”, et cela nous donne le même sentiment que vous ressentez lorsque vous voyez la première vague de merde noire et orange frapper les étagères à la cible. Je ne le choisis pas parce que nous avons besoin de bonbons au maïs; tout est question de sensations.

Inadaptés, “Vampira”

Et aussi, “Vampira” de The Misfits doit être là-bas.

Quel est votre souvenir d’Halloween le plus marquant ? Par exemple, quand quelqu’un dit « Halloween », quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit de votre passé ?

John 5 et moi sommes allés une fois en tant que Gumby et Pokey à un spectacle d’Halloween de Rob Zombie à Dallas. C’était plutôt amusant !

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Que DEVRAIT être, dans votre esprit?

Il devrait s’agir de personnages de Stranger Things dans mon livre, mais il pourrait s’agir de Yeezy fauché. J’y vais en tant que comte Dadcula.

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

je regarde Hôtel d’horreur et Dimanche noir. J’achète un sac de ces bonbons à la citrouille orange de Rite Aid, j’en mange deux… Je me sens coupable, puis je les jette et je vais me coucher.

Dans quel film d’horreur joueriez-vous si vous disposiez d’un budget et d’une marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

Je vais le faire avant de mourir avec un budget minuscule de toute façon, mais si je pouvais vraiment sortir de ma cour et être un connard, j’aimerais chanter ces chansons de Frankenfurter juste une fois.

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ?

Je me prépare déjà pour le prochain Halloween. Il y a toujours plus de disques, de livres et de discussions sur Métal et monstres être eu. Ensuite, je vais chercher ce costume de Gumby dans ma réserve et aller ratisser les feuilles.