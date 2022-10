Les choix d’Eureka pour ‘The Sound Of Halloween’ célèbrent les reines effrayantes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Sean Vadella

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés des mondes de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Aujourd’hui, faites glisser l’interprète Eurêka – la “Big Mawma” et Elephant Queen – est là pour vous tromper avec d’autres reines pour leur TSOH sélectionne.

Suite Halloween

Eurêka (Ils/Eux) ont fait leur entrée dans nos cœurs grâce à des apparitions sur Course de dragsters de RuPaul, AJ et la reineet Drag Race All Stars de Ru Paul. Depuis lors, Eureka a pris d’assaut le monde de la culture pop avec sa série acclamée par la critique, Nous sommes iciaux côtés d’autres artistes de drag Bob la drag queen et Shangela – qui le tue dans la saison 31 de Danser avec les étoiles.

Alors que Course de dragsters voit des artistes de drag établis s’affronter, Nous sommes ici envoie Bob, Eureka et Shangela dans de petites villes à travers l’Amérique pour se connecter avec les personnes LGBTQ + (et leurs alliés hétéros) pour organiser des spectacles de dragsters d’une seule nuit. C’est un geste qui renforce la tolérance, la compréhension et, comme c’est souvent le cas chez les jeunes homosexuels à risque, la confiance d’être qui ils sont vraiment. (Premières de la saison 3 le 25 novembre sur HBO.)

Ce travail humanitaire est l’une des plateformes d’Eureka, et nous ne parlons pas de leurs pompes. “Je pars au Vietnam avec l’asbl Influencer le monde», raconte Eurêka HollywoodLa Vie lors de la discussion de leurs prochains plans d’octobre. Ce voyage les verra “travailler avec des enfants défavorisés et des orphelinats pour créer un espace heureux pour les jeunes au Vietnam”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son Rebel, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Goldie Hawn, 76 ans, jumelle avec sa petite-fille Rani en costumes de princesse lors de son 4e anniversaire

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



Pour aider à créer un espace heureux pendant vos vacances, Eureka a sélectionné quelques sélections pour Le son d’Halloween playlist.

Choix de la liste de lecture Halloween d’Eureka

Elvira, “monstre rap”

[Editor’s note: One would think that with the paperback release of the New York Times Bestselling memoir Yours Cruelly, Elvira, that Elvira Presents Monster Hits, her 1994 release on Rhino Records, would be on streaming platforms – if just for her songs. Again, this is a cautionary tale for getting physical media. We also are putting Elvira’s “13 Nights Of Halloween” on the playlist as a placeholder]

Lien connexe Lié: Les costumes d’Halloween les plus mignons des célébrités mère/fille : Kim, North et plus

Lady Gaga, “Les dents”

Eureka O’Hara, “WERQ!”

[While “WERQ!” isn’t a Halloween song, there’s an argument to be made that Halloween is a queer holiday – The Advocate made such an argument in 2019 – so any Halloween playlist without anthems like this is incomplete – Ed.]

Halloween : Quand quelqu’un dit « Halloween », quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit de votre passé ?

Eureka: Je me souviens avec émotion avoir habillé ma sœur, mes nièces et mon neveu avec un maquillage complet et tous les insignes d’Halloween. Puis trick-or-treat dans toute la ville.

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Ou, qu’est-ce qui DEVRAIT être, dans votre esprit?

Les Sœurs Sanderson !

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

J’essaie toujours de passer du temps de qualité avec ma famille. J’ai toujours aimé aider à les habiller pour la Toussaint.

Dans quel film d’horreur joueriez-vous si vous disposiez d’un budget et d’une marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

je choisirais très certainement vendredi 13jouant le rôle de Pamela Voorhees. “Parce que le conseiller aurait dû faire attention, personne ne faisait attention quand ce pauvre garçon s’est noyé.”

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ? Dites-nous ce que vous avez en cours?

Octobre est plein de choses amusantes cette année ! Je voyage au Vietnam avec l’asbl Influencer le monde travailler avec des enfants défavorisés et des orphelinats pour créer un espace heureux pour les jeunes au Vietnam.

À Halloween, tu peux me retrouver au Garden à Las Vegas. Quant à plus tard cette année, nous avons la saison 3 of Nous sommes là première en novembre ainsi qu’un projet assez spécial sur lequel je travaille depuis le début de cette année. Big Mawma a hâte de sortir ce chat du sac !