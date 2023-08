Les choix de vie ou de mort que les survivants des incendies de forêt ont faits à Lahaina

La fumée commençait à masquer le soleil. Les vents hurlaient et la chaleur s’abattait alors que les flammes léchaient les arbres à l’horizon. Le courant avait été coupé toute la journée, alors Mike Cicchino a pensé qu’il irait à la quincaillerie chercher un générateur. Il a quitté sa rue et en un instant, son quartier de Lahaina a semblé se transformer en zone de guerre.

« Quand j’ai tourné ce coin, je vois un pandémonium », a-t-il déclaré. « Je vois des gens courir et attraper leurs bébés et crier et sauter dans leurs voitures. »

Il était environ 15h30 mardi lorsque Cicchino et ses voisins ont commencé un combat désespéré pour leur vie. Ils n’avaient que quelques instants pour prendre des décisions qui détermineraient s’ils vivaient ou mourraient dans une course contre les flammes.

Il n’y avait pas de sirènes, personne avec des mégaphones, personne pour dire à qui que ce soit quoi faire : ils étaient seuls, avec leurs familles et leurs voisins, pour choisir de rester ou de fuir, et où courir – à travers une fumée si épaisse il les aveuglait, les flammes se rapprochaient de toutes les directions, les voitures explosaient, les lignes électriques renversées et les arbres déracinés, le feu fouettait le vent et pleuvait.

Les autorités ont confirmé qu’au moins 96 personnes sont mortes – déjà l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus de 100 ans – et elles s’attendent à ce que ce nombre augmente.

‘Nous devons y aller!’

À peine 10 minutes avant que Cicchino ne s’éloigne de sa rue, les pompiers de Maui avaient émis un avertissement inquiétant. Le feu de broussailles de Lahaina avait éclaté ce matin-là, mais les autorités ont signalé qu’il était maîtrisé. Maintenant, ont déclaré les responsables, le vent erratique, le terrain difficile et les braises volantes rendaient difficile la prédiction de la trajectoire et de la vitesse du feu. Cela pourrait être à un mile de distance, a déclaré le chef adjoint des pompiers Jeff Giesea, « mais dans une minute ou deux, cela peut être chez vous ».

Cicchino a fait demi-tour, a couru dans sa maison et a dit à sa femme qu’ils devaient partir : « Nous devons y aller ! Nous devons sortir d’ici maintenant ! »

REGARDER | Résidents de Maui frustrés par le manque d’informations, de soutien gouvernemental, d’accès aux maisons : Les efforts de récupération des incendies de forêt à Maui se sont heurtés à la frustration et au chagrin Les résidents qui ont tout perdu dans les incendies de forêt à Maui se disent frustrés par le manque d’informations, de soutien gouvernemental et d’accès à ce qui reste de leurs maisons.

Ils ont couru vers la voiture avec cinq chiens et ont appelé la police, et un répartiteur a dit de suivre la circulation. L’accès à l’autoroute principale – la seule route menant à Lahaina et en sortant – a été coupé par des barricades érigées par les autorités. Les barrages routiers ont forcé Cicchino et la file de voitures sur Front Street.

Un membre de l’équipe de recherche et de sauvetage se promène avec son chien mort près de Front Street le 12 août à Lahaina, à Hawaï, à la suite de lourds dégâts causés par des incendies de forêt. (Rick Bowmer/Associated Press)

La rue était embouteillée.

Bill Wyland attrapa son ordinateur, son passeport et sa carte de sécurité sociale et les fourra dans un sac à dos. Il est monté sur sa Harley Davidson et a roulé sur le trottoir.

« Je pouvais sentir la chaleur brûler dans mon dos. Je pouvais à peu près sentir les cheveux me brûler à l’arrière du cou », a déclaré Wyland, propriétaire d’une galerie d’art dans la rue.

La rue était tellement encombrée qu’il pense que s’il avait pris sa voiture à la place, il serait mort ou aurait été jeté dans l’océan. Les personnes assises dans leurs voitures ont vu de la fumée noire devant eux.

« Nous allons tous vers un piège mortel », pensa Cicchino. Il a dit à sa femme: « Nous devons sauter de cette voiture, abandonner la voiture et nous devons courir pour sauver nos vies. »

Le gouverneur d’Hawaï Josh Green, à gauche, et le maire du comté de Maui, Richard Bissen, Jr., prennent la parole lors d’une visite des dégâts causés par les incendies de forêt le 12 août à Lahaina, Hawaii. (Rick Bowmer/Associated Press)

Restez sur une terre brûlante ou dirigez-vous vers la mer

Ils ont sorti les chiens. Mais il était impossible de savoir dans quelle direction courir.

« Derrière nous, droit devant, à côté de nous, tout était en feu », a déclaré Cicchino. Cela faisait moins de 15 minutes qu’il avait quitté sa maison, et il pensait que c’était la fin. Il a appelé sa mère, son frère, sa fille pour leur dire qu’il les aimait.

La fumée noire était si épaisse qu’ils ne pouvaient voir que les chiens blancs, pas les trois chiens noirs, et ils les ont perdus.

Les réservoirs de propane d’une camionnette de restauration ont explosé.

Des bénévoles trient les dons pour les personnes touchées par un incendie de forêt, sur un parking de Lahaina le 12 août. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

« Les voitures ressemblaient à des bombes qui explosaient », a déclaré Donnie Roxx. « Il faisait noir, il était quatre heures de l’après-midi et il semblait qu’il était minuit. »

Une digue sépare la ville de l’océan, et Roxx s’est rendu compte que lui et ses voisins étaient confrontés à une décision horrible : rester sur la terre en feu ou aller à l’eau. La mer était agitée et perfide même pour les bons nageurs, car le vent soulevait les vagues.

« Voulez-vous vous brûler ou tenter votre chance et vous noyer? » se demanda-t-il. Il a sauté par-dessus le mur.

Il en a été de même pour des dizaines d’autres, dont Cicchino et sa femme.

D’autres ont réalisé qu’ils devaient fuir, mais pas parce que les autorités leur avaient dit. Certains ont entendu parler d’amis et de voisins; d’autres ont juste eu un sentiment.

« Il n’y a eu aucun avertissement. Il n’y en a eu absolument aucun », a déclaré Lynn Robinson. « Personne n’est venu. Nous n’avons pas vu de camion de pompiers ni personne. »

REGARDER | Les habitants d’Hawaï pleurent la perte de leur logement après un incendie de forêt : « Tout est parti », déclare un habitant d’Hawaï qui a perdu sa maison à cause des incendies de forêt « Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui n’ont pas de logement », explique Mindy Barrett, dont la maison a été détruite dans les incendies de forêt.

Guider les premiers intervenants à secourir

Mais un chemin à travers la fumée s’est dégagé pendant un instant, et la police est arrivée en leur criant d’aller vers le nord. Ils coururent.

Beaucoup d’autres sont restés piégés sur la plage.

Cicchino et sa femme ont enlevé leurs chemises, les ont trempés dans l’eau et ont essayé de se couvrir le visage. Cicchino a couru le long de la digue en criant les noms de ses chiens perdus. Il a vu des cadavres affalés à côté du mur. « Aidez-moi », criaient les gens.

Un homme marche à travers l’épave d’un incendie de forêt le 11 août à Lahaina. Les dossiers de gestion des urgences à Hawaï ne montrent aucune indication que les sirènes d’avertissement ont retenti avant que les gens ne courent pour sauver leur vie des incendies de forêt à Maui qui ont anéanti une ville historique. (Rick Bowmer/Associated Press)

Les personnes âgées et handicapées ne pouvaient pas franchir le mur par elles-mêmes. Certains ont été gravement brûlés et Cicchino en a soulevé autant qu’il a pu. Il a couru jusqu’à ce qu’il vomisse à cause de la fumée, ses yeux presque enflés et fermés.

Pendant les cinq ou six heures suivantes, ils ont fait des allers-retours entre la mer et le rivage. Ils s’accroupirent derrière le mur, essayant de se baisser le plus possible. Lorsque les flammes sont tombées du ciel, ils se sont plongés dans l’eau.

Des bateaux brûlés sont assis dans les eaux au large de Lahaina le 11 août. La recherche de l’épave d’un incendie de forêt à Maui a révélé un désert de maisons incendiées et de communautés anéanties. (Rick Bowmer/Associated Press)

C’était tellement surréaliste que Cicchino pensait qu’il devait être en train de rêver.

« Mon esprit n’arrêtait pas de se rappeler : cela doit être juste un cauchemar. Cela ne peut pas être réel. Cela ne peut pas réellement se produire », a-t-il déclaré. « Mais ensuite tu réalises que tu brûles. Je ressens de la douleur, et je ne ressens pas de douleur dans les cauchemars. »

La première notification des garde-côtes américains concernant les incendies a eu lieu lorsque le centre de commandement de recherche et de sauvetage d’Honolulu a reçu des informations faisant état de personnes dans l’eau près de Lahaina à 17h45, a déclaré le capitaine Aja Kirksy, commandant du secteur des garde-côtes d’Honolulu.

Les bateaux étaient difficiles à voir à cause de la fumée, mais Cicchino et d’autres ont utilisé des téléphones portables pour éclairer les navires, les guidant pour sauver certains, principalement des enfants. Des camions de pompiers sont finalement arrivés et les ont chassés, à travers les flammes.

L’épave d’un incendie de forêt est montrée le 11 août à Lahaina. (Rick Bowner/Associated Press)

Ceux qui ont survécu sont hantés par ce qu’ils ont enduré.

Cicchino se réveille en sursaut la nuit à cause de rêves de personnes mortes, de chiens morts. Deux de ses chiens sont toujours portés disparus. Il agonise sur les décisions qu’il a prises : Aurait-il pu sauver plus de gens ? Aurait-il pu sauver les chiens ?