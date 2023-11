Les choix de Stuckey pour Virginia Tech contre Boston College, Texas Tech contre Kansas

Nous en sommes à la semaine 11 de la saison de football universitaire.

Mon objectif principal ici est simplement de partager quelques angles clés, des confrontations notables, des signaux de régression et des situations de blessures pour chaque jeu particulier qui, je l’espère, vous aideront à faire des paris plus éclairés.

En ce qui concerne samedi, j’ai mis en évidence mes quatre spots de paris préférés à midi pour la liste de football universitaire de samedi.

Gardez à l’esprit que la valeur réelle du spread règne toujours en maître. Quelle que soit la grandeur d’une situation qui apparaît sur le papier, je dois toujours prendre en compte la valeur du chiffre par rapport à mes projections. Un bon ou un mauvais point peut m’influencer dans un sens ou dans l’autre sur un pari pour lequel je suis sur le point de le faire, mais il s’agit certainement plus d’art que de science.

Toutes les lignes référencées sont à jour au moment de la rédaction, ce que j’ai parié et connecté sur l’application Action. Pour votre commodité, j’ai inclus le numéro sur lequel je jouerais chacun au cas où le marché aurait bougé un peu ou si vous liriez ceci plus tard dans la semaine.

Pour une référence complète de tous mes spots pour la semaine 11, voici l’intégralité de l’article.

2022 : 45-20-1 +22,82 unités (69,2%)

45-20-1 +22,82 unités (69,2%) 2023 : 41-35-0 +1,51 unités (53,9%)

Dans l’ensemble: 86-55-1 +24,33 unités (61,0%)

ESPN Bet n’est que dans quelques jours ! Assurez-vous d’être prêt pour toute l’action avec notre code promotionnel exclusif ESPN Bet lors du lancement d’ESPN Bet le 14 novembre.

Penn State +5,5 contre Michigan 12 h HE ⋅ FOX

J’ai eu tort de chaque côté de Penn State cette saison. Certains ont été de mauvais appels, tandis que d’autres ont été des bad beats brutaux. Néanmoins, j’aimerais féliciter par avance tous les fans et parieurs du Michigan.

Je devrais vraiment en savoir plus. Après que les Nittany Lions aient éliminé un adversaire inférieur, il serait normal que le « petit jeu James » échoue à nouveau contre une équipe d’élite.

Cependant, cela nécessiterait une certaine forme d’intelligence, ce que j’ai clairement démontré à maintes reprises au fil des années et que je n’ai tout simplement pas. C’est pourquoi je soutiens à contrecœur l’équipe locale que je considère comme un outsider à trois points.

Du point de vue du match, j’ai encore des questions sur cette ligne offensive du Michigan dans le département de blocage des courses, où elle a dominé une ligne défensive de Penn State qui s’est depuis considérablement développée pendant l’intersaison.

Les Wolverines n’ont pas vraiment besoin d’être excellents sur le terrain face à un calendrier de voitures de clown avec JJ McCarthy jouant à un niveau extrêmement élevé, mais il s’agit d’une avancée significative en classe contre l’une des meilleures défenses contre les passes du pays (No. 1 en EPA) avec une course de passes féroce qui ramènera probablement Amin Vanover et le futur choix de première ronde Chop Robinson de blessure.

Le Michigan n’a pas non plus de Marvin Harrison Jr. à qui s’en prendre simplement. Personne ne le fait.

De l’autre côté du ballon, j’ai été déçu par l’offensive de Penn State pendant la majeure partie de la saison.

Pour une raison inconnue, les Nittany Lions ont tout simplement refusé de lancer le ballon sur le terrain pendant la première moitié de l’année, c’est pourquoi j’ai évité de les soutenir à Ohio State. J’avais la conviction qu’on ne pouvait pas activer par magie cette facette d’une attaque dans un environnement hostile contre une grande défense. Cela a fini par être le cas à Columbus.

L’application incontournable pour les parieurs de football universitaire Le meilleur tableau de bord des paris de la NCAAF Choix gratuits de professionnels confirmés Probabilités de gain en direct pour vos paris

Eh bien, Penn State a apparemment appris la leçon au cours des deux dernières semaines et a commencé à lancer la balle sur le terrain. Après que Drew Allar ait eu son plus gros ADOT (10,8) de la saison contre le Maryland, il a absolument déchiqueté le Maryland à College Park.

C’était agréable de voir le jeu de passes se réveiller avec le transfert Dante Cephas (que j’avais apprécié au début de la saison) faisant enfin une apparition la semaine dernière avec six attrapés et deux touchés après n’avoir enregistré plus de deux réceptions dans aucun match cette saison. C’est un énorme coup de pouce potentiellement important pour l’attaque aérienne du PSU.

Certes, il est difficile de déterminer à quel point cette équipe du Michigan est formidable après avoir affronté neuf joueurs nuls pour commencer la saison, mais je suis convaincu que cela fournira un choc au système dès le départ dans un environnement hostile contre une équipe dans son avion – similaire à ce que nous avons vu avec Penn State in the Shoe plus tôt cette année.

Le Michigan a également beaucoup de choses à faire en dehors du terrain, ce qui pourrait servir de distraction, et qui sait l’impact de ce vol de pancartes sur quoi que ce soit ? Bien que je n’y accorde pas beaucoup d’importance, cela ne fait qu’ajouter une variance positive potentielle pour l’opprimé ici.

J’attends de voir où se situe ce marché dans une zone morte avant de tirer, mais je réduirai le PSU à +4.

Prends encore une fois mon argent. Nous sommes.

Prendre: Penn State +5,5 (Jouer à +4)

Depuis 2005, James Franklin est le troisième entraîneur-chef le plus rentable dans notre base de données Action Labs parmi 588 entraîneurs avec 85-59-5 (59%), couvrant plus d’un panier par match. Cependant, il n’a qu’une fiche de 5-10 contre les cinq meilleures équipes.

Kentucky +10,5 contre Alabama 12 h HE ⋅ ESPN

C’est une situation délicate pour l’Alabama, qui pourrait sortir un peu à plat pour un coup de pied à midi à Lexington après d’énormes victoires consécutives pour venger les défaites de la saison dernière.

À l’inverse, il s’agit du Super Bowl du Kentucky dans un rare match à domicile contre le Tide.

Oui, l’offensive de l’Alabama a finalement semblé à la hauteur pendant tout le match la semaine dernière, mais cela s’est heurté à une défense horrible – et gravement en désavantage numérique – de LSU qui a été déchiquetée par toute attaque avec un pouls toute la saison.

N’oubliez pas que l’offensive de l’Alabama a connu de longues périodes de sécheresse toute la saison en raison de problèmes le long de la ligne offensive et du manque de précision de Milroe dans la partie intermédiaire du terrain.

C’est pourquoi le Tide n’a battu l’Arkansas que par trois à domicile et aurait sans doute dû perdre au Texas A&M si Jimbo Fisher avait eu un cerveau. Même contre le Tennessee, nous avons vu l’offensive exploser en seconde période, mais la première mi-temps a été moche, parlant de ces accès d’incohérence.

Le ballon profond et les jambes de Milroe restent d’élite, mais la défense du Kentucky, à forte densité de zone, est construite pour éloigner ces deux éléments des attaques adverses.

Les Cats ont déjà affronté cinq quarts mobiles cette saison qui totalisent 40 courses pour 186 verges après avoir retiré des sacs.

Pendant ce temps, la défense britannique se classe également 11e pour l’explosivité globale autorisée et huitième pour les passes, ce qui est critique contre Milroe.

Vous devez battre cette défense du Kentucky avec des passes efficaces dans les parties courtes à intermédiaires du terrain, ce que Milroe a encore du mal à faire. Vous pouvez aussi presque compter sur une interception clé lorsqu’il lit mal la zone.

L’offensive du Kentucky n’aura pas la vie facile contre une défense d’élite de l’Alabama, mais le quart-arrière Devin Leary est maintenant en parfaite santé après avoir dû faire face à des problèmes mécaniques résultant d’une blessure aux pectoraux de l’année dernière.

Cela et des problèmes majeurs de chute ont vraiment freiné cette attaque britannique au début de la saison, alors qu’elle devait entièrement compter sur le porteur de ballon Ray Davis pour jouer contre des boîtes empilées.

Non seulement c’est un point plat potentiel pour l’Alabama dans un véritable environnement routier où il a connu des difficultés ces dernières saisons, mais je montre également de la valeur dans le chiffre que je fais autour de 7,5.

Schématiquement, il s’agit d’un bon match pour la défense du Kentucky dans ce que je pense être une bagarre à faible score, ce qui rendrait le chien à deux chiffres encore plus précieux.

Je m’attends à ce que l’offensive de l’Alabama trébuche pendant de longues périodes en raison de ratés de Milroe, de quelques sacs et d’un chiffre d’affaires ou deux. Alors que le Tide devrait finalement trouver suffisamment de jeux explosifs pour y parvenir, le Kentucky a les moyens de maintenir ce chiffre à moins de 10.

Prendre: Kentucky +10,5 (Jouer à +10)

Au cours des trois dernières saisons, l’Alabama n’a obtenu qu’une fiche de 4-8 contre l’écart (33,3 %) dans les vrais matchs sur route, échouant à couvrir plus de sept points par match. Dans tous les autres matchs à domicile et neutres contre la compétition FBS au cours de cette période, les Tide ont obtenu une fiche de 16-7 contre l’écart (69,6 %). En tant que favori de plus d’un touché, l’Alabama a obtenu une fiche de 13-5 contre l’écart (72,2 %) dans les matchs à domicile et neutres, contre seulement 3-8 contre l’écart (27,3 %) dans des environnements hostiles.

Texas Tech +3,5 au Kansas 12 h HE ⋅ FS1

J’ai beaucoup de respect pour cette équipe d’entraîneurs du Kansas, qui est l’une des meilleures du football universitaire.

Cependant, après des victoires surprises consécutives, je pense que nous avons atteint un peu d’inflation sur le marché avec les Jayhawks, qui, je pense, ne devraient pas être favorisés par plus qu’un panier, car la défense a encore des atouts majeurs. des points d’interrogation à tous les niveaux.

Cependant, même si je pense que le marché a atteint la semi-inflation au Kansas, il s’agit plutôt d’un achat sur une équipe sous-évaluée de Texas Tech qui atteint son rythme après une chance brutale au cours des neuf premiers matchs de 2023.

Regardons de plus près sa saison à ce jour.

Les Red Raiders ont débuté 3-3 avec un trio de défaites en une seule possession et de victoires éclatantes.

Ils auraient facilement pu commencer 6-0 sans une mauvaise chance en fin de match contre l’Oregon, une double défaite en prolongation au Wyoming et des blessures au quart-arrière en Virginie occidentale (et un désavantage de 2-0 en termes de chiffre d’affaires).

Assis à 3-3, Tech a ensuite perdu à Kansas State après avoir dû se tourner vers le quart-arrière de troisième corde Jake Strong dans un match où il a battu les Wildcats, 480-435, mais n’a pas pu surmonter le passage à Strong ou un déficit de chiffre d’affaires de 3-0. .

Strong a ensuite pris le départ à BYU dans une autre défaite où les Red Raiders ont dominé le score de la surface (389-277 au total) mais ont été éliminés par une marge de -5 sur le chiffre d’affaires (5-0) avec leur lanceur de signal de troisième corde. trois choix.

Je pourrais continuer encore et encore, mais cette équipe de Texas Tech pourrait facilement avoir une fiche de 6-2 ou même de 7-1 avec une meilleure chance de chiffre d’affaires et une meilleure santé du quart-arrière.

Avec le retour de Behren Morton la semaine dernière et semblant en parfaite santé lors d’une victoire contre TCU, je suis pleinement convaincu que cette attaque des Red Raider peut séparer la défense du Kansas ici.

Pendant ce temps, la défense contre la course de Texas Tech a été dominante toute la saison, se classant parmi les 10 premiers de l’EPA, ce qui est essentiel contre une attaque dynamique du Kansas construite sur la base du démarrage du jeu au sol.

C’est également un match important pour les Red Raiders 4-4, qui doivent probablement gagner celui-ci pour être éligibles au bowl.

Détruisez-les !

Prendre: Technologie Texas +3,5