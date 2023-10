Bon, j’abandonne. J’agite le drapeau blanc. Il n’y a pas moyen de gagner cette bataille.

Le NFL gagne.

Je n’arrive tout simplement pas à choisir des jeux chaque semaine. Cette saison est folle. Est-ce que quelqu’un va bien ?

Je suis allé 5-8 contre l’écart la semaine dernière dans notre CBSSports.com choix d’experts et à égalité au deuxième rang de la semaine parmi notre groupe. Brut. Ryan Wilson a commis l’impensable. Il est en fait allé 0-13 ATS.

Ce n’était pas comme si mes choix directs étaient bien meilleurs. Je suis allé 6-7 directement. Mes records de saison sont maintenant de 62-44 et de 50-53-3 contre l’écart. Voilà pour l’idée d’une grande semaine 7.

Mais comme tout guerrier vaincu, il est temps de se relever et de gagner le combat, à partir de cette semaine. Il est peut-être temps d’utiliser l’ancienne méthode du jeu de fléchettes. Ou peut-être mettre les équipes dans un chapeau. Quelque chose, n’importe quoi, pour faire avancer les choses.

Je n’abandonnerai pas. Je ne peux pas abandonner.

Mais en ce moment, je suis un homme battu quand il s’agit de choisir Jeux de la NFL.

Jeudi, 20 h 15 HE (Amazon Prime Vidéo)

Aucune des deux équipes n’a été superbe au cours des deux derniers matchs, mais les Bills en ont remporté un. L’offensive des Bucs a connu des difficultés au cours des deux dernières semaines, tandis que les Bills ont des problèmes défensifs avec toutes les blessures. Malgré cela, je pense que les Bills se remettront sur les rails devant leur public. Josh Allen a un gros match.

Prendre: Projets de loi 28, Bucs 14 (Résultat: Factures 24, Bucs 18)

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Il s’agit d’un match mettant en vedette les deux premiers choix du repêchage, Bryce Young pour les Panthers et CJ Stroud pour les Texans. Young a eu du mal, tandis que Stroud a bien joué. Les deux équipes viennent de bénéficier d’un laissez-passer, mais les Texans sont la meilleure équipe. Ils le prennent sur la route.

Prendre: Texans 23, Panthères 17

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Cowboys viennent de bénéficier d’un laissez-passer, tandis que les Rams ont perdu un match serré contre les Steelers dimanche. C’est un match difficile sur la route contre une équipe reposée pour les Rams. Dallas a semblé redresser la situation lors de son dernier match contre les Chargers et cela se poursuivra ici. Les cowboys gagnent.

Prendre: Cowboys 27, Béliers 17

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Vikings ont remporté deux victoires consécutives et ont impressionné en battant les 49ers lundi soir. Mais il s’agit d’un match de division sur la route sur une courte semaine, ce qui constitue toujours un défi. Les Packers n’ont pas bien joué du tout depuis quelques semaines, mais c’est le match pour renverser la situation. Les Packers ralentissent Kirk Cousins ​​et s’en emparent.

Prendre: Emballeurs 24, Vikings 21

Si vous souhaitez une approche plus analytique de votre Choix de la NFLalors je vous suggère fortement consultez le modèle de projection SportsLine, qui a pris feu cette année. Vérifiez-le si vous voulez savoir de quel côté parier.

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Saints viennent de subir une défaite jeudi contre les Jaguars où l’offensive a connu des difficultés. Les Colts ont marqué plus que prévu contre les Browns, mais ils commettent trop d’erreurs. Ce sera la différence ici. La défense des Saints prendra le dessus sur Gardner Minshew.

Prendre: Saints 23, Colts 18

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Patriots viennent de remporter une impressionnante victoire à domicile contre les Bills où Mac Jones a montré un peu de vie. Les Dolphins ont perdu contre les Eagles dimanche soir dans un match où l’offensive n’a marqué qu’un seul touché. La Nouvelle-Angleterre a ralenti Miami lors de la première rencontre. Cette même stratégie les maintiendra dans ce match. C’est plus proche que vous ne le pensez.

Prendre: Dauphins 26, Patriots 21

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Giants ont joué un bon jeu défensif en battant les Commanders, tandis que les Jets viennent de bénéficier d’un laissez-passer. Ils semblaient arranger les choses avant le bye. Il devrait s’agir d’un jeu défensif à faible score, l’offensive qui commet la grosse erreur coûtant probablement le match à son équipe. Je dis que ce sont les Giants. Le front des Jets le forcera.

Prendre: Jets 21, Géants 16

Jaguars de Jacksonville (-2,5) contre Steelers de Pittsburgh

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Jaguars ont remporté quatre victoires de suite et seront reposés après avoir joué jeudi dernier. Pittsburgh a mieux joué en attaque au cours des derniers matchs, ce qu’il devait faire. Les deux défenses ont bien joué, mais j’opterai pour la meilleure attaque. Jacksonville le prend alors que Trevor Lawrence surpasse Kenny Pickett.

Prendre: Jaguars 24, Steelers 20

Dimanche, 13 h HE (CBS, Paramount+)

Les Titans sont en désordre en ce moment, tandis que les Falcons occupent la première place après avoir battu Tampa Bay sur la route la semaine dernière. Les Titans pourraient avoir tendance à donner à la recrue Will Levis son premier départ de sa carrière ici. C’est un défi difficile contre une défense solide, mais Lévis sera un bon joueur. Cela commence ici. Spécial bouleversé.

Prendre: Titans 21, Faucons 20

Eagles de Philadelphie contre Washington Commanders (+6,5)

Dimanche, 13 h HE (Fox, fubo)

Les Commanders ont de gros problèmes pour protéger le quart-arrière Sam Howell. Ce n’est jamais une bonne chose contre le front des Eagles. L’offensive des Eagles s’est mise sur la bonne voie contre Miami dimanche soir, ce qui constituera un défi pour une défense de Washington en difficulté. Même ainsi, je pense que les commandants restent dans les limites du nombre, mais les Eagles l’emportent.

Prendre: Aigles 27, commandants 24

Dimanche, 16 h 05 HE (Fox, fubo)

Les Browns jouent sur la route pour une deuxième semaine consécutive, mais après une mauvaise performance en défense la semaine dernière, je pense que cela change ici. Même si c’est PJ Walker au poste de quart-arrière, je pense que la défense trouve un moyen de limiter l’offensive de Seattle et de créer la surprise.

Prendre: Bruns 23, Seahawks 16

Dimanche, 16 h 25 HE (CBS, Paramount+)

Les Ravens jouent aussi bien que n’importe qui dans la ligue en ce moment. Lamar Jackson et le jeu de passes le font enfin rouler, tandis que la défense mène la NFL pour le nombre de points accordés. C’est un défi difficile pour une équipe de l’Arizona sous-équipée qui a été ordinaire ces dernières semaines. Les Ravens gagnent gros.

Prendre: Corbeaux 30, Cardinaux 13

Dimanche, 16 h 25 HE (CBS, Paramount+)

Ces deux-là se sont rencontrés il y a quelques semaines à Kansas City et les Chiefs ont remporté ce match, mais ce n’était pas facile. La défense de Denver a bien joué. Cette unité a fait des progrès. Malgré cela, l’offensive des Chiefs a intensifié ses efforts la semaine dernière. Ils le seront également ici. Les Chiefs le prennent derrière un autre gros match de Patrick Mahomes.

Prendre: Chefs 30, Broncos 17

Dimanche, 16 h 25 HE (CBS, Paramount+)

Les 49ers ont perdu deux matchs consécutifs et la défense a eu du mal contre Kirk Cousins. Maintenant, ils obtiennent une bonne attaque des Bengals qui vient de bénéficier d’un laissez-passer, ce qui est bon pour Joe Burrow et son mollet. Je pense que Burrow et l’offensive des Bengals seront en mesure de garder celui-ci proche.

Prendre: 49ers 27, Bengals 24

Bears de Chicago contre Chargers de Los Angeles (-8,5)

Dimanche, 20 h 20 HE (NBC, fubo)

Les Bears semblaient bien améliorés la semaine dernière contre les Raiders, Tyson Bagent ayant joué un match solide. Mais c’est un voyage difficile contre une bonne équipe qui a le plus besoin de ce match. Les Chargers ont trop de talent pour continuer à perdre des matchs. C’est là que ça se termine. Les chargeurs sont gros.

Prendre: Chargeurs 33, Ours 19

Lundi, 20 h 15 HE (ABC/ESPN, fubo)

Les Raiders jouent des matchs consécutifs sur la route après avoir perdu contre les Bears la semaine dernière. Les Lions ont été éliminés sur la route la semaine dernière par les Ravens. Détroit rebondit largement ici.

Prendre: Lions 31, Raiders 17