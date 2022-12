Les choix de Power Play pour les 5 joueurs de l’année

L’année politique 2022 a vu les dirigeants fédéraux s’attaquer à la fois à des manifestations sans précédent dans leur pays et à la manière de répondre aux besoins en temps de guerre à l’étranger. Cela a également vu certains politiciens de haut niveau occuper de nouveaux postes de pouvoir, tandis que les dirigeants autochtones ont adressé leurs appels à la responsabilité directement au Vatican.

Voici les choix de CTV News Channel Power Play pour les cinq principaux acteurs politiques de l’année, sans ordre particulier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy

Sur cette photo fournie par le Bureau de presse présidentiel ukrainien et publiée sur Facebook, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy vu lors de sa visite à Kherson, en Ukraine, le lundi 14 novembre 2022. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP, File)

En février, le dirigeant peu connu de l’Ukraine a été propulsé sous les projecteurs mondiaux alors qu’il défendait son pays contre l’invasion russe et prononçait des discours effrayants du cœur de Kyiv alors que sa patrie résistait à des bombardements constants.

Pendant 10 mois, Volodymyr Zelenskyy a réussi à rallier le soutien des pays de l’OTAN alors que l’Ukraine n’en était pas membre. Sa détermination a reflété la résistance de sa nation face à la tentative d’annexion de l’ensemble du pays par Vladimir Poutine.

Lorsque la guerre a éclaté pour la première fois et que les États-Unis ont proposé de transporter par avion Zelenskyy hors d’Ukraine, il a répondu: “J’ai besoin de munitions, pas d’un tour”.

Ses appels constants aux nations pour qu’elles en fassent plus ont amené le Canada à verser plus de 3,4 milliards de dollars en aide à l’Ukraine sous forme d’aide militaire et humanitaire. La guerre en Ukraine a également remis l’accent sur les engagements de dépenses du Canada au sein de l’OTAN, voyant une augmentation devenir un élément clé du budget fédéral de 2022, l’objectif n’étant toujours pas atteint.

Son discours virtuel direct et émouvant au Parlement en mars a fait connaître les réalités de la guerre à la Chambre des communes, tandis que chez lui, les discours nocturnes de Zelenskyy à son peuple ont été essentiels pour tenir les Ukrainiens informés dans un monde de désinformation.

Dans une entrevue sur Power Play, l’ambassadrice ukrainienne au Canada, Yulia Kovaliv, a déclaré que ces discours ont été d’une importance cruciale.

“Chaque soir, il raconte aux Ukrainiens ce qui se passe, ce que nous avons fait pour obtenir le soutien de nos partenaires, ce qui a été fait à l’intérieur du pays pour réparer le [power] grilles pour réchauffer les gens », a déclaré Kovaliv.

Le chef du NPD Jagmeet Singh

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’adresse aux journalistes sur la colline du Parlement à Ottawa, le mercredi 7 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

En mars, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a réalisé le jeu de pouvoir ultime de l’année en concluant un accord d’approvisionnement et de confiance avec le premier ministre Justin Trudeau. L’accord devrait durer jusqu’en 2025 si, et seulement si, les libéraux respectent leur part du marché en mettant en œuvre des mesures politiques clés.

Au cours de la première année de l’accord, le NPD a forcé le gouvernement à lancer ce qui est pour l’instant un programme de soins dentaires provisoire pour les enfants de moins de 12 ans issus de ménages à faible revenu, mais qui devrait bientôt évoluer vers un programme plus complet. régime dentaire national.

Deux autres victoires pour le NPD ont été le doublement du crédit d’impôt pour la TPS et le complément unique de 500 $ de l’Allocation canadienne pour le logement.

Mais alors que le système de santé continue de s’effriter, l’accord s’avère ne pas être à toute épreuve.

“Il pourrait y avoir un moment où après que nous ayons épuisé les combats et que nous ayons poussé autant que nous le pouvions et que ce gouvernement ne soit plus prêt à faire pour les gens et que le Premier ministre ne soit plus disposé à nous écouter ou à être forcé faire ce qui est juste, et à ce moment-là, nous prendrons une décision”, a déclaré Singh dans une interview.

Chef conservateur Pierre Poilievre

Le chef conservateur Pierre Poilievre pose une question lors de la période des questions à la Chambre des communes sur la colline du Parlement à Ottawa le mercredi 14 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Après une campagne à la direction de sept mois qui a vu d’intenses attaques contre ses collègues candidats, Pierre Poilievre est reparti avec une victoire facile au premier tour. Lorsque les résultats ont été annoncés en septembre, les conservateurs de longue date ont réussi à obtenir 68 % des points électoraux disponibles et sont devenus le premier choix dans presque toutes les 338 circonscriptions du pays.

La victoire décisive fait suite à une campagne de division, et ce sentiment s’est poursuivi lorsque Poilievre a pris son siège à la Chambre des communes en face de Trudeau.

Avec la crise du coût de la vie et les principaux problèmes d’inflation pour la plupart des Canadiens, Poilievre et les conservateurs ont martelé les libéraux pendant la période des questions, affirmant que les dépenses liées à la pandémie ont créé le climat économique actuel. Répliquant, Trudeau a dénoncé à plusieurs reprises les opinions controversées de Poilievre sur l’utilisation de la crypto-monnaie et son affirmation selon laquelle il licencierait le gouverneur de la Banque du Canada.

En interne, Poilievre a réussi à rallier les conservateurs après deux résultats électoraux décevants en 2021 et 2019, appelant son caucus à aborder la nouvelle année en se tenant du côté des «gens ordinaires».

Commissaire d’enquête sur la Loi sur les urgences Paul Rouleau

Le commissaire Paul Rouleau s’entretient avec l’avocat de Freedom Corp., Brendan Miller, avant de demander à la sécurité de retirer l’avocat de la Commission d’urgence de l’ordre public, à Ottawa, le mardi 22 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Entrant dans l’histoire en tant que première personne à diriger une commission nationale d’urgence sur l’ordre public, comme le prescrit la Loi sur les mesures d’urgence, Paul Rouleau avait une tâche colossale devant lui avant même qu’une opération chirurgicale imprévue ne retarde son travail.

En fin de compte, lui et son équipe d’avocats de la commission ont eu six semaines pour interroger plus de 70 témoins et analyser des milliers de pages de documents liés à la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du “Freedom Convoy”.

Malgré la lourde tâche, Rouleau a réussi à maintenir les audiences publiques de la commission sur la bonne voie, même lorsque les contre-interrogatoires des audiences marathon sont devenus contradictoires ou complotistes.

Alors que la partie de recherche des faits du travail de la commission est maintenant terminée, Rouleau fait face à une date limite de février 2023 pour tout distiller et faire rapport au Parlement. Ses découvertes auront certainement des conséquences, et tout changement recommandé suscitera des débats politiques intéressants à venir.

Poussée des dirigeants autochtones vers la réconciliation

Gerald Antoine, au centre, chef régional des Premières Nations des TNO, est entouré de Natan Obed, président de la délégation Inuit Tapiriit Kanatami, à gauche, et de Cassidy Caron, présidente de la communauté métisse, alors qu’ils rencontrent des journalistes sur la place Saint-Pierre, au Vatican, après leur rencontre avec le pape François, le vendredi 1er avril 2022. (AP Photo/Alessandra Tarantino, File)

Cette année, une délégation de dirigeants autochtones et de survivants des pensionnats s’est rendue au Vatican. Une semaine de réunions a culminé lorsque le pape s’est excusé auprès des délégués autochtones lors d’une audience publique.

Ensuite, l’histoire a été écrite lorsque le pape s’est rendu dans ce pays et a présenté des excuses en sol canadien. La visite de six jours a conduit le pape en Alberta, au Québec et dans le territoire du Nunavut, et s’est concentrée sur la présentation publique du rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats du Canada.

Le mois dernier, la Chambre des communes a convenu à l’unanimité de reconnaître que ce qui s’est déroulé à l’intérieur des pensionnats était un génocide.

Mais les dirigeants autochtones de ce pays ont été clairs : les excuses et la reconnaissance des torts commis ne sont que le début, et non la fin, en ce qui concerne les responsabilités du gouvernement fédéral et d’institutions comme l’Église catholique.

Et, comme l’indique un nouveau rapport du Yellowhead Institute, le Canada a encore un long chemin à parcourir en matière de réconciliation. Le rapport a révélé que sur les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, seuls 13 ont été achevés à ce jour, dont deux cette année.

“A ce rythme, il faudra 42 ans, soit jusqu’en 2065, pour mener à bien tous les appels à l’action”, déclare-t-il.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, et le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, se sont tous deux rendus à Rome et étaient avec des survivants lorsque le pape est venu au Canada. Dans une entrevue, les deux dirigeants autochtones ont expliqué que les excuses étaient «l’aboutissement de décennies de travail», ce qui signifiait quelque chose de différent pour chaque personne.

Maintenant, ont-ils dit, les responsables canadiens doivent continuer à avancer sur la voie de la réconciliation.

“D’un point de vue systémique et du point de vue des relations, cela libère également le potentiel de travailler davantage ensemble”, a déclaré Obed.