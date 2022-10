Les choix de Phoneboy pour la liste de lecture “The Sound Of Halloween” sont un cri – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Walter Orellana

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Alors que nous profitons de la dernière semaine complète avant Halloween, nous doublons votre joie en ajoutant une gâterie pleine grandeur de TSOH. Aujourd’hui, c’est une double facture de génialité car Phoneboy passe, avant leur tournée.

Alors que les membres de Phoneboy –James Fusco, Ricky Dana, et Wyn Barnum – ne portez pas de devilocks ou de toupies psychobilly ou ne vous habillez pas comme s’ils allaient jouer 45 tombec’est Dormez en toute sécurité en arrière dans un cimetière à minuit, ne sous-estimez pas leurs crédits d’horreur. Le groupe vient de sortir son single “Runaway”, et ils racontent HollywoodLa Vie qu’ils ont “un clip musical doux et effrayant prévu pour cela”. Cette vidéo est arrivée et oui, c’est assez effrayant.

De plus, lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient être le costume le plus populaire d’Halloween 2022, James et Ricky ont répondu qu’il devrait être Art Le Clown du terrifiant franchise. “L’un des meilleurs méchants slasher modernes et certains des meilleurs films slasher modernes”, a déclaré James, qui a également adoré l’OG lui-même: Michel Myers. Lorsqu’on leur a demandé quel film ils feraient s’ils disposaient d’un budget illimité et d’un accès à toute propriété intellectuelle, James a répondu : “Nous faisons un autre Halloween film. Je me fiche que tout le monde en ait marre, j’ai besoin de voir Michael Myers sur un jetski avant que tout ne soit fini.

Que ce soit ou non Jean Charpentier scores Semaine de relâche d’Halloween ou pas reste à voir (spoiler : il le ferait probablement). En attendant, voici les choix de Phoneboy pour Le son d’Halloween. Assurez-vous de les attraper en tournée avec Les heureux ajustements (dates ci-dessous.)

Choix de la liste de lecture d’Halloween de Phoneboy

Bobby “Boris” Pickett, “Monster Mash”

C’est un classique indéniable d’Halloween, potentiellement la seule réponse légitime en 2022.

[Editor’s Note: For this entry, we’re going to add Don Hinson and the Rigamotricians’ version.]

Les Hex Girls, “Hex Girl”

Hors de la Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière bande sonore, [“Hex Girl”] est un autre banger saisonnier essentiel.

[Since the soundtrack isn’t on streaming services, we’re adding the Moon Sisters’ version of it]

Héréditaire“Reborn / Salut, Paemon!”

De plus, la bande originale de fin de Héréditaire. Aucune autre explication nécessaire.

HollywoodLife : Quel est votre souvenir d’Halloween le plus marquant ?

James : Je me souviens que le premier costume d’Halloween que j’ai eu était un costume de ninja que j’ai porté pendant plusieurs semaines d’affilée, y compris en première année.

Ricky : Je me suis déguisé en Jack Sparrow en CE1 et quelqu’un m’a demandé si j’étais une fille.

Wyn : Mes parents m’ont aidé à faire un costume Chanel °5. Les parents m’aimaient.

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Que DEVRAIT être, dans votre esprit?

James : Ricky et moi sommes d’accord sur le fait que le costume d’Halloween le plus populaire devrait être Art the Clown de Terrifiante/Terrifiante 2: l’un des meilleurs méchants slasher modernes et certains des meilleurs films slasher modernes.

Wyn : Ce devrait être un diorama porté autour du cou illustrant l’horrible division économique et politique que nous vivons… ou peut-être la nouvelle version horrifique de Winnie l’ourson.

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

James : Je me permets un seul latte aux épices à la citrouille par an. C’est ma tradition : retenue et pénitence.

Ricky : Allez à une fête, trouvez le bol de bonbons et continuez à manger/voler chaque tootsie roll.

Wyn : Bonbons, seltzer dur, bonbons, seltzer dur, seltzer dur à pourcentage plus élevé.

Si vous aviez un budget et une liberté pour faire quoi que ce soit, dans quel film d’horreur joueriez-vous ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

James : Nous en faisons un autre Halloween film. Je me fiche que tout le monde en ait marre, j’ai besoin de voir Michael Myers sur un jetski avant que tout ne soit fini.

Ricky : FACILEMENT un remake de John Carpenter La chose. Les films d’isolement m’ont toujours fasciné et j’aimerais essayer de kidnapper un groupe de personnes dans la vraie vie pour y arriver.

Wyn : Les ténèbres, une lumière brillante apparaît, je sors de l’utérus… mais pas de l’utérus d’où je devais venir. Wyndiana Jones et le temple de l’utérus.

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ?

James : Notre nouveau single « Runaway » vient de sortir et nous avons prévu un clip doux et effrayant !

Ricky : Une tonne de petites vidéos sympas en préparation, du débat sur les films d’horreur au lancement de trucs aléatoires dans un presse-agrumes. Trés exité!

Wyn : Nous sommes tellement reconnaissants de la réponse à notre nouveau single « Runaway » et nous sommes super excités de le jouer lors de notre tournée avec The Happy Fits et Daisy the Great.