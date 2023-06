Les choix de liste de lecture du mois de la fierté de Phem incluent des hymnes et des pétards queer – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Hopeless Records

C’est Mois de la fierté! Tout au long du mois de juin, HollywoodLa Vie est en fête avec Le son de la fierté, où des célébrités et des vedettes de la communauté LBGTQ+ choisissent des chansons pour la liste de lecture ultime du mois de la fierté 2023. C’est la bande-son parfaite pour planifier votre soirée Pride, rechercher comment protéger les droits LGBTQ+ou lire sur le histoire du mois de la fierté. Aujourd’hui, l’artiste de Hopeless Records Phem se joint à la fête.

Il y a plus qu’il n’y paraît Phem. Bien que les récents fiançailles de la star de Hopeless Records avec Tyler Posey peut sembler qu’elle s’inscrit dans le binaire hétéronormatif, la chanteuse de rock alternatif est fièrement ouverte sur sa sexualité – et les épreuves auxquelles elle est confrontée à cause de cela. Comme détaillé dans « désolé, maman », Phem s’est occupé de trouver l’amour et l’acceptation, en particulier sous la botte d’une doctrine religieuse stricte. « J’ai perdu la tête en essayant de nager dans ces eaux sombres », chante-t-elle. « Étouffer sur une prière, m’a fait crier ‘Notre Père’ / Le supplier de me sortir de mes problèmes / Merde, je vais le garder, personne ne va les résoudre. »

« Pour moi, c’est l’un des meilleurs hymnes queer que j’aie jamais entendus et jamais écrits », a déclaré Phem. HollywoodLa Vie à propos de la chanson et de son inclusion dans le palmarès de cette année Le son de la fierté playlist. « En gros, ma mère a entendu ça et n’était pas contente, mais il fallait le dire. »

Cependant, Phem – et son fiancé – ne laissent pas leur oppression et leur douleur définir leurs expériences queer. Elle dit HL que ce mois de la fierté, elle « essaie de passer autant de temps que possible avec des amis et de sortir et de célébrer à tous les événements de la fierté. » Le 10 juin, elle s’est produite à la soirée Eden LA, la plus grande fête de LA Pride pour les femmes homosexuelles. Phem raconte HL qui a eu une expérience dont elle se souviendra toujours à la fête, alors lisez la suite pour découvrir ses choix pour la liste de lecture Pride Month.

raye ft. 070 Shake, « évasion »

« J’ai jammé cette chanson en boucle… elle n’a tellement pas d’énergie fuxks et je suis aussi un grand fan de 070 shake. »

g flip, « sois ton homme »

« Je pense que cette chanson est magnifique et je m’y reconnais totalement à bien des égards. Aussi, j’aime g!

phem ft. MGK, « désolé maman »

« Pour moi, c’est l’un des meilleurs hymnes queer que j’ai jamais entendus et jamais écrits. En gros, ma mère a entendu ça et n’était pas contente, mais il fallait le dire.

HL : Comment la Pride 2023 se compare-t-elle à l’ambiance de l’année dernière ?

Phem : « Je pense que moi et tous ceux que je connais veulent vraiment profiter au maximum de cet été. Je fais plus d’événements Pride et j’essaie activement de voyager et de me faire connaître davantage avec des amis. Je pense que nous voulons tous passer un bon moment et danser.

La fierté est un moment pour célébrer les héros méconnus. Y en a-t-il que vous aimeriez voir fleurir cette année ?

« Certains de mes artistes queer préférés en ce moment dans l’espace alternatif hyper pop sont Freinance, Laura Les, souligne Alice Gao. J’adorerais voir plus de représentation dans l’espace alt/hyperpop/alt.

Avez-vous un souvenir des Pride Months passés que vous aimeriez partager ? Ou un moment de Pride similaire ?

« OUI! j’étais collé à L’ultimatum saison 2 et est devenu très investi émotionnellement. Je suis tombé amoureux du casting mais surtout lié à Tif [Der] et leur amour pour les chiens. J’ai une chanson qui s’appelle « j’aime mon chien » et nous nous sommes tous les deux retrouvés à la soirée Pride d’Eden il y a quelques semaines. Tiff est venu et a chanté la chanson avec moi. Ce fut un énorme moment hallucinant pour moi mais aussi pour la Culture en général. Incroyable soirée. Tiff est aussi le plus gentil.

Qu’avez-vous prévu pour juin (et le reste de 2023 ?)

« Je termine mon premier long métrage et je travaille sur un autre. essayant également de passer autant de temps que possible avec des amis et de sortir et de célébrer à tous les événements Pride.

Avez-vous un message Pride 2023 à partager?

“Soyez vous-même 4evr !!”

