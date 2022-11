Les choix de chansons de chaque équipe au Qatar

Les supporters anglais ne sont pas les seuls à danser sur “Freed From Desire” lorsque leur équipe nationale marquera à la Coupe du monde. Anthony Devlin/Getty Images

DOHA, Qatar – À première vue, Blur, BTS, Drake, Dua Lipa, Mase, Mariachi Vargas, Men at Work, Nickelback et Zombie Nation ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Il est peu probable qu’ils apparaissent tous ensemble sur les listes de lecture Spotify de nombreux fans de musique. Mais ce sont tous des artistes inscrits sur la liste officielle des chansons jouées lorsque des buts sont marqués lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Avant le début du tournoi, chaque équipe nationale a soumis à la FIFA jusqu’à deux chansons à jouer sur l’AP du stade chaque fois qu’elle marque. Chaque entrée a été approuvée par la FIFA, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’aucune n’avait été bloquée de la liste en raison de leur contenu lyrique.



La musique joue un rôle de plus en plus important lors des Coupes du monde, avec de nombreuses chansons qui restent coincées dans la tête. En vous promenant au Qatar, vous entendez les échos des tournois précédents : le “Wavin’ Flag” de K’naan, synonyme de la Coupe du monde 2010, est un favori ici, et vous ne pouvez pas échapper au “Waka, Waka (This Time For Africa) de Shakira”. ” de ce même tournoi en Afrique du Sud.

L’hymne officiel du FIFA Fan Festival de cette année est “Tukoh Taka” de Nicki Minaj, mais ce sont ces classiques séculaires comme “Freed From Desire” de Gala qui sont les plus populaires ici.

ESPN a obtenu une liste de toutes les chansons choisies par les 32 pays en compétition au Qatar, à l’exception de celle du Sénégal, qui est une chanson sur mesure basée sur les stars de l’équipe.

Les États-Unis ont “Feel So Good” du rappeur Mase pour être joué pour leurs buts, tandis que la Belgique est à la hauteur de son surnom de Red Devils en optant pour “Deviltime” de MC Devil.

Ailleurs, il existe des choix traditionnels et plus prévisibles. L’Australie opte pour “Down Under” de Men at Work, tandis que leur option de secours est “On my Mind” de Powderfinger. L’exclusion des légendes du rock australien AC/DC est un appel controversé.

L’une des options du Canada est l’apparition de Drake sur “Going Bad” de Meek Mill, mais c’est l’Allemagne qui a choisi les rockeurs canadiens Nickelback (“When We Stand Together”) comme chanson de célébration.

De même, le Brésil a opté pour “Esquentado O Couro” d’Escola De Samba, mais le choix des Pays-Bas a une saveur similaire, plus familière à l’échelle mondiale : “Samba De Janeiro” de Bellini.

Attendez-vous à entendre “Idol” des icônes de la K-pop BTS lorsque la Corée du Sud marquera. Jung Kook de BTS s’est associé au chanteur qatari Fahad Al Kubaisi pour chanter “Dreamers” lors de la cérémonie d’ouverture.

Pour des équipes comme la Croatie qui n’ont pas encore marqué lors de la Coupe du monde, elles ont des hymnes de Marko Lasic et Colonia alignés pour chaque fois qu’elles cassent leur canard, tandis que le choix du Danemark de “Re Sepp Ten”, une chanson enregistrée par l’équipe danoise de 1986 pour leur campagne de Coupe du monde au Mexique cette année-là, n’a pas encore été entendue.

“Freed from Desire” est l’hymne de prédilection avec l’Angleterre, la Pologne et la Suisse qui ont tous choisi le classique de la danse des années 1990, qui a reçu un nouveau souffle lorsque l’Irlande du Nord a présenté sa version retravaillée “Will Grigg’s On Fire” à l’Europe 2016 Championnat.

Il y a aussi d’autres retours en arrière des années 90, avec la France optant pour “Song 2” de Blur – un choix agréable pour tous ceux qui l’ont entendu en jouant à “FIFA: Road to World Cup 98” d’EA Sports – et le Pays de Galles a un paire de batteurs de poitrine dans le banger trance de Zombie Nation “Kernkraft 400” aux côtés de “This is Wales” de The Barry Horns, le groupe nommé d’après la légende du milieu de terrain gallois aux 59 sélections.

Mais quelle que soit la chanson jouée pendant que vous regardez une équipe célébrer le but au Qatar, espérez juste qu’elle ne soit pas gâchée par le commentateur qui prend la parole pour dire : Le VAR est juste en train de vérifier ça…”

PLAYLIST COMPLÈTE DE LA MUSIQUE DES BUTS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA

Argentine

WOS : “Luz Delito”

Australie

Les hommes au travail : “Down Under”

Powderfinger : “Dans ma tête”

Belgique

MC Diable : “Deviltime”

Brésil

Escola De Samba: “Esquentado O Couro”

Canada

Northside Benji : “30 000 pieds”

Meek Mill avec Drake : “Going Bad”

Cameroun

Les Mytheurs : “Mbandjoh”

Costa Rica

Gandhi : “El Otro Gol”

Los Ajenos : “Ole Ole”

Croatie

Marko Lasic : “Srce Vatreno”

Colonie : “Svijet Voli Pobjednike”

Danemark

VM Holdet (l’équipe danoise de la Coupe du monde 1986): “Re-Sepp-Ten”

Equateur

Damiano : “Équateur, Si Si Puedo”

Angleterre

Gala : “Libérés du Désir”

Dua Lipa : “Un baiser”

France

Flou : “Chanson 2”

Allemagne

Nickelback : “Quand nous sommes solidaires”

Ghana

Sarkodie: “Oofeets”

L’Iran

SM : “Iran1400”

Japon

Ukasuka : “Syori No Emi Wo Kimi To”

Maroc

Hamid Bouchnak : « Allez Allez Maroc »

Mexique

Mariachi Vargas : “Fils de La Negra”

Pays-Bas

Shouse : “L’amour ce soir”

Bellini : “Samba De Janeiro”

Pologne

Piersi : “Balkanica”

Gala : “Libéré du désir”

le Portugal

Xutos : “A Minha Casinha”

David Carreira : “Vamos avec Tudo”

Qatar

Hena Maak : « Al Majmoua »

Arabie Saoudite

Rashad Al Majeb : “Al Saudia”

Sénégal

Chanson sur mesure

Serbie

Preko Sveta : “Rasta”

Svetozar Lazovic Gongo : “Uzicko Kolo”

Corée du Sud

BTS : “IDOLE”

Trans Fixion : “Les Cris du Rouge”

Suisse

Gala : “Libéré du désir”

Tunisie

Adnan Dogru : “Muhammed”

Saber Rabei : « Sidi Mansour »

Uruguay

La Planta : “Cumbia Pa La Seleccion”

États-Unis

Mase : “Je me sens si bien”

Pays de Galles

Nation zombie : “Kernkraft 400”

Les Barry Horns : “C’est le Pays de Galles”