Les choix de carrière sont le conflit n ° 1 chez les personnes divorcées – voici pourquoi

« Je pense que si quelqu’un est obsédé par son travail et pas souvent à la maison, cela a plus à voir avec sa relation qu’avec son travail », dit-elle. « C’est une évasion facile. »

Combien ou combien peu quelqu’un travaille peut souvent signaler ses priorités et son bonheur au sein de son mariage, explique Elizabeth Cohen, psychologue clinicienne connue sous le nom de The Divorce Doctor.

La dispute la plus courante des personnes divorcées avec leurs ex n’était pas une question d’argent ou d’intimité, selon une enquête Forbes Advisor . C’était une question de travail.

Dans une culture qui valorise la réussite professionnelle, il peut sembler contre-intuitif de dire à votre partenaire de travailler moins.

Un employé à temps plein aux États-Unis travaille en moyenne 1 811 heures par an, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques. C’est 204 heures de plus que les travailleurs japonais et 470 heures de plus que les travailleurs allemands. Les États-Unis n’ont pas non plus de congé légalement mandaté. Si vous vouliez ne pas prendre de congés de maladie et travailler 100 heures par semaine, vous le pouviez.

Culturellement, il n’est pas difficile de justifier de mettre votre relation en veilleuse au nom du travail acharné. S’il y a des problèmes plus profonds dont vous savez qu’ils seront difficiles à résoudre, le travail peut servir de tampon.

Et dire à un partenaire qu’il devrait se soucier plus de vous que de son travail peut sembler nécessiteux ou immature.

« J’entends ça tout le temps », dit Cohen. « Quelqu’un dit : ‘Je me suis senti négligé et je voulais passer plus de temps avec eux mais ils travaillaient’ ou ‘Je ne peux pas déranger mon partenaire pour qu’il demande plus de temps parce qu’il travaille.' »

Mais souvent, dit Cohen, si les deux personnes dans une relation sont heureuses, une personne travaillant plus d’heures n’est pas un problème.