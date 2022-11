Les chœurs de Barbershop rassemblent les talents lors de concerts de Noël à St. Charles et Wheaton – Shaw Local

Près de 100 hommes et femmes de toute la banlieue ouest, Rockford, Elgin et Chicago, uniront leurs voix pour “Together Again for Christmas” – un concert des favoris de la saison de Noël et des chants de Noël qui seront interprétés à St. Charles et Wheaton.

Le programme sera offert deux fois : à 15 h le dimanche 11 décembre, à l’église méthodiste unie Baker Memorial, 307 Cedar Ave. à St Charles ; et à 15 h le samedi 17 décembre à l’Auditorium Barrows du Billy Graham Center, 500 College Ave., Wheaton, sur le campus du Wheaton College.

Les hommes représentent sept chapitres de salons de coiffure de toute la région, et les spectateurs peuvent anticiper l’harmonie, l’énergie et l’inspiration spéciales en quatre parties de ce style musical unique, selon un communiqué de presse. Pratiquement toutes les sélections se feront a cappella – sans accompagnement.

La première moitié du programme mettra en vedette les favoris traditionnels des fêtes tels que “Jingle Bell Rock”, “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël”, “Winter Wonderland” et “White Christmas”..”

La deuxième partie mettra en vedette une narration musicale de la fête de Noël histoire, y compris des chants et des chansons telles que “Silent Night”, “Mary, Did You Know?” et “Anges We Have Heard on High”. La performance se terminera dramatiquement avec “O Holy Night” et “Joy to the World” avec accompagnement d’orgue à tuyaux.

“L’harmonie, le drame et l’énergie créés par tant de personnes … se joignant à une musique de style barbier en quatre parties – et dans ces deux grandes salles de spectacle – seront certainement significatifs et inspirants, et sûrs de mettre les participants dans l’esprit de Noël “, Bill Miller, qui préside l’événement, a déclaré dans le communiqué. «Les chanteurs de style salon de coiffure sont généralement des chanteurs doués qui aiment vraiment chanter avec les autres. Et cela montre.”

Les billets sont disponibles en ligne sur www.chorusofdupage.com ou en appelant Ron au 815-861-3281. Il peut y avoir un nombre limité de billets à la porte, mais les participants intéressés sont encouragés à acheter à l’avance, car il est probable que les deux représentations se vendront.

Les chanteurs sont issus de chœurs tels que Aurora Lamplighters, Brotherhood of Harmony, Chorus of DuPage, Chicago Metro Chorus, Fox Valley Harmonizers, Rockford Barbershop Chorus et les Will-Cook Knights of Harmony. Les membres représentent Genève, Elgin, Aurora, Winfield, Wheaton, Elmhurst, Glen Ellyn, Hinsdale, Naperville et au-delà.