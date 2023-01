Les chocs de la FA Cup anglaise éclipsent les équipes de Premier League qui lui téléphonent

Il y a bien longtemps, dans la nuit des temps, l’Angleterre s’immobilisait un après-midi de mai pour la finale de la FA Cup. C’était de loin le plus gros match de la saison, et la télévision offrait une couverture dévouée de l’aube au crépuscule.

Les hélicoptères suivraient les équipes à Wembley presque comme une occasion d’État, un jour où le trophée glamour dont chaque club rêvait était gagné et perdu. Une foule d’exactement 100 000 personnes portant des rosettes – c’était il y a si longtemps que les répliques de chemises n’avaient pas encore été inventées – se rassemblait dans le stade national emblématique, où la surface verte luxuriante et soignée contrastait fortement avec les tas de boue sur lesquels la plupart des matchs de ligue ont joué jusqu’en l’an 2000.

Ces anciennes finales sont entrées dans le folklore du football, et au moment où la télévision, la radio et les journaux avaient fini, la nation connaissait l’histoire de la vie de chaque joueur et ce qu’ils avaient mangé au petit-déjeuner ce matin-là. Alors, comment la compétition de coupe nationale la plus ancienne et la plus célèbre au monde a-t-elle pu tomber dans un état aussi triste, de nombreux managers de Premier League la traitant comme un spectacle secondaire joué dans des stades à moitié pleins?

Au cours de la saison 1970-71, les foules pour regarder la FA Cup ont dépassé les 3 millions au total pour la compétition, avec des salles combles à travers le pays. Ces fréquentations ont chuté de près de 50 % au cours du dernier demi-siècle ; il est difficile d’échapper à la conclusion que les fans, voyant le genre de files d’attente épuisées que de nombreux clubs de haut niveau mettent sur le terrain, disent “eh bien, si vous ne vous souciez pas trop de cette compétition, pourquoi devrions-nous?”

C’est comme si la “magie” de la tasse était devenue un mythe. Il est toujours là pour les équipes des divisions inférieures, pour qui le prix en argent et les frais potentiels pour la couverture télévisée en direct peuvent sauver la vie, mais pour les équipes de Premier League, un tel argent est dérisoire par rapport aux vastes richesses qui peuvent être gagnées simplement en restant en Premier League.

Pour la consommation publique, les managers font semblant de parler à la concurrence lors de leurs conférences de presse, mais leurs sélections d’équipe racontent une histoire différente.

La défaite de Newcastle au troisième tour était un excellent exemple de la magie de la FA Cup, mais les Magpies auraient-ils été mieux servis en essayant de gagner ce tournoi au lieu de se sauver pour terminer quatrième? James Gill – Danehouse/Getty Images

On pourrait penser que Newcastle United, un club sans trophée national depuis 1955, aurait hâte de voir son équipe considérablement améliorée remporter la FA Cup et avec l’argent et les joueurs désormais à sa disposition, cela aurait été une ambition réaliste cette saison. Mais Eddie Howe a effectué huit changements contre l’équipe en forme de la Ligue 1 Sheffield mercredi et a vu son équipe perdre 2-1 à Hillsborough. C’était une erreur de calcul car Josh Windass a fait la une des journaux avec deux buts.

Howe a tenté de sauver le jeu en présentant les stars de la première équipe Bruno Guimaraes, Joe Willock et Miguel Almiron du banc. Ils ont fait une différence, mais il était trop tard.

Un Howe penaud – et peut-être son premier faux pas en tant que patron de Newcastle – a admis par la suite que “évidemment avec le résultat et l’avantage du recul, nous aurions pu faire les choses différemment. Mais nous avons une petite équipe et nous devons protéger cette équipe pour les matchs à venir. Nous sentions que nous étions assez forts pour gagner le match.

Ils n’étaient pas.

Aston Villa était une autre équipe pour découvrir que les joueurs de son équipe ne sont pas vraiment assez bons. Effectuant également huit changements, ils ont concédé deux buts dramatiquement tardifs pour offrir à leurs adversaires de quatrième division, le Stevenage FC, une victoire mémorable à Villa Park. Vous devez vous demander pourquoi la mi-table Villa ne ferait pas tout pour la gloire de la coupe et une pièce d’argenterie indispensable. Au lieu de cela, ils sortent au Round 3 pour la septième année consécutive et n’ont qu’eux-mêmes à blâmer. Une journée à oublier pour le manager Unai Emery.

Peut-être pouvez-vous excuser Nottingham Forest pour avoir eu le sentiment qu’ils avaient besoin de garder leurs meilleurs joueurs au frais pour un combat de relégation. Ils ont changé les 11 joueurs et ont perdu 4-1 contre l’équipe de championnat en difficulté de Blackpool.

Leeds, une autre équipe inquiète pour son statut de premier plan, a fortement tourné l’équipe, a joué sans son intensité habituelle et s’est retrouvée 2-0 à Cardiff City, qui peut difficilement acheter un but dans le championnat. Merci à l’équipe de Jesse Marsch d’avoir riposté pour obtenir une rediffusion, mais s’ils avaient joué contre leur équipe normale et gagné, ils se seraient épargnés d’ajouter un autre match à un calendrier punitif.

Le meilleur joueur de Chelsea lors de la défaite de jeudi en championnat contre Manchester City était le milieu de terrain Denis Zakaria, mais Graham Potter a étrangement décidé de le reposer du match retour de la FA Cup à Manchester dimanche. Il y a eu des débuts pour le jeune Bashir Humphreys en défense et une place pour le prometteur Lewis Hall à l’arrière gauche, mais vous avez regardé le Chelsea XI avant le match et vous ne pouviez pas aimer leurs chances. Cela s’est avéré, alors que City les a martelés 4-0.

En toute honnêteté, Chelsea a été durement touché par les blessures, mais était-ce vraiment la meilleure équipe qu’ils pouvaient aligner contre une opposition aussi forte, d’autant plus que Potter avait besoin d’un résultat pour stabiliser le navire ?

Tottenham, qui a remporté la FA Cup pour la dernière fois en 1991 alors que Gary Lineker jouait encore, a pris le choix audacieux de lancer Harry Kane contre Portsmouth, troisième division. Tout aussi bien, car il a produit un superbe vainqueur pour déjouer un effort courageux de Pompey, qui a emmené près de 9 000 fans dans le nord de Londres, même avec une grève des chemins de fer qui a eu un impact sur les voyages.

Un entraîneur qui rendait hommage et respect à l’histoire et à la tradition de la FA Cup était Erik ten Hag, et lors de sa première saison dans le football anglais, rien de moins. Il veut offrir un trophée à Manchester United et a aligné une équipe très forte contre Everton, gagnant 3-1. Avec cette approche engagée, United pourrait avoir une grande course.

Dans l’ensemble, il y a un sentiment indéniable que la plupart des managers de haut niveau ont développé une approche “à prendre ou à laisser” pour une compétition qui, même maintenant, capte toujours l’imagination à cette époque chaque année. Vous n’avez eu qu’à voir ce que cela signifiait pour Sheffield Wednesday, Stevenage et Wrexham hors ligue – 4-3 vainqueurs à Coventry City de deuxième niveau – et Chesterfield, qui est venu quelques secondes après avoir battu West Bromwich Albion dans leur passionnant 3- 3 nuls. Ces histoires fantastiques ont souligné pourquoi la Coupe, qui remonte à plus de 150 ans, conserve toujours une pertinence et une résonance modernes. Il faut juste lui donner un peu plus d’amour et d’attention.

Pour trop de clubs cependant, la priorité cynique est d’atteindre le chiffre de sécurité de 40 points dans l’élite anglaise ou de viser une place dans le top quatre. Il est difficile de s’y opposer d’un point de vue purement financier, mais où est la romance là-dedans ? Imaginez un jour dans 40 ans alors qu’un ex-joueur assied son petit-fils sur ses genoux. Qu’est-ce qui va le plus exciter le garçon : une histoire sur la façon dont son grand-père a fait le top quatre, ou une histoire romantique sur le jour où il a remporté la FA Cup et l’a embrassée à Wembley ?

Nous devons débattre de la manière dont cette coupe chérie peut être restaurée à sa place légitime dans le cœur de la nation. Cela vaut-il la peine de débattre de l’opportunité de donner aux vainqueurs de Wembley une place en Ligue des champions, plutôt qu’à l’équipe qui termine quatrième de la Premier League ? Imaginez quel match massif la finale de la FA Cup deviendrait à nouveau si les enjeux étaient aussi élevés.

Malheureusement pour les rêveurs sentimentaux comme moi, cela n’arrivera jamais car les grands clubs au sommet du jeu anglais y veilleront. Mais leur intérêt collectif est-il dans le meilleur intérêt du jeu ?