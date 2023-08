Les chocs de la Coupe du monde justifient l’appel à un tournoi à 32 équipes – Le chef de la FIFA

BISBANE, Australie – Sarai Bareman, directrice du football féminin de la FIFA, a déclaré à ESPN que les bouleversements remarquables de la Coupe du monde féminine justifiaient la décision d’étendre à 32 équipes.

L’appel à étendre le tournoi de 24 à 32 équipes a été critiqué à l’époque, certains pensant que cela conduirait à une foule de résultats unilatéraux dans les phases de poule. Bien qu’il y ait eu quelques lourdes défaites, le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande a également produit des surprises remarquables.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Jamaïque a traversé son groupe aux dépens du Brésil tandis que l’Allemagne et la Corée du Sud ont quitté leur groupe avec le Maroc et la Colombie en tête. Le Nigeria a également battu l’Australie 3 à 2, tandis que le Maroc, la Jamaïque et les Philippines ont remporté leur toute première victoire en Coupe du monde féminine.

Bareman a déclaré à ESPN que la décision d’étendre les stades de la piscine s’est avérée « à 100% » être la bonne décision.

« Cela a été une décision stratégique très importante pour nous d’étendre la Coupe du monde à 32 équipes », a déclaré Bareman.

« Le flux sur les effets de cette expansion, non seulement pour les équipes qui participent, mais pour celles qui sont dans les voies de qualification, est déjà en train d’être trouvé. Voir les résultats ici pendant les phases de groupes a absolument justifié que c’était la bonne décision. Je suis vraiment heureux et fier que nous ayons franchi cette étape. »

Bareman a déclaré qu’elle croyait que l’écart entre les superpuissances traditionnelles et les nations émergentes se rétrécissait.

« Je pense que c’est ce que nous voyons se jouer lors de cette Coupe du monde. C’est vraiment satisfaisant à voir », a-t-elle déclaré.

« Lors de la dernière Coupe du monde en France, je pense que c’était sept des huit quarts de finalistes avec des équipes européennes, ce qui a montré qu’il y avait une domination européenne à cette fin de match d’élite. Voir certaines de ces énormes équipes européennes être éliminées après la phase de groupes est un excellent témoignage du travail qui se fait dans les autres régions, pour développer le football féminin dans ces pays. »

« Cela n’a pas été simple pour ces autres régions, plusieurs équipes ayant parlé publiquement de problèmes avec leurs propres fédérations. La Jamaïque a exprimé ses critiques à l’égard de la JFF, tandis que l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie se sont également prononcés. Le Canada a également a trouvé une solution avec sa fédération à mi-parcours de la phase de groupes.L’Italie a également été critique après sa sortie de la phase de groupes.

Bareman a déclaré qu’elle pensait qu’il était essentiel à l’avenir que ces cas deviennent moins fréquents pour permettre aux joueurs de se concentrer sur la prestation sur le terrain.

« Je pense qu’il est important que ces joueurs puissent se concentrer sur le terrain pendant une Coupe du monde. Bien sûr, ces problèmes se posent. Nous l’avons vu lors des Coupes du monde précédentes, nous le voyons dans d’autres sports et d’autres tournois comme eh bien », a ajouté Bareman.

La Jamaïque a réussi des matchs nuls contre la France et le Brésil dans le groupe F alors qu’ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale. Morgan Hancock/NurPhoto via Getty Images

« La FIFA fournit beaucoup de soutien à nos associations membres autour de la préparation, pour une Coupe du Monde. Et, vous savez, beaucoup de ces pays sont exposés à un football de haut niveau très professionnel lors d’une Coupe du Monde. »

La FIFA a remis à chaque nation une bourse de 960 000 $ en octobre dernier dans le cadre de la préparation du tournoi pour aider à payer les frais de préparation, y compris les camps d’entraînement et les frais liés aux matchs amicaux. Après le tournoi, chaque fédération doit soumettre des rapports de dépenses à la FIFA détaillant comment l’argent a été dépensé.

« Il est vraiment important que la FIFA soutienne les équipes qui se qualifient pour la Coupe du monde », a déclaré Bareman. « Nous voulons nous assurer que les équipes ont eu le meilleur parcours de préparation possible, donc une partie de cela investit également directement dans ce parcours. J’ai été très heureux de voir comment ces fonds ont été dépensés. La préparation se voit vraiment sur le terrain avec certains des résultats.

« Voir la Jamaïque, l’Afrique du Sud et le Maroc se qualifier pour les huitièmes de finale pour la toute première fois. La Nouvelle-Zélande, la première équipe océanienne à remporter un match de Coupe du monde, hommes ou femmes. Les Philippines, la Zambie, le Portugal remportent leurs premières victoires aux Coupes du Monde Féminines. Je veux dire que ce sont des moments incroyables et historiques et une partie de ces moments est la préparation et le travail qui a été fait et la préparation de l’événement. »