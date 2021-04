Les principaux fabricants de chocolat, dont Hershey et Mondelez, disent qu’ils se sont tournés vers des plateformes de médias sociaux comme Pinterest pour rechercher des indices sur les produits qui pourraient se vendre le mieux pendant la pandémie de Pâques aux États-Unis.

Environ un mois avant Pâques, les gens ont publié des images de kits de biscuits de Pâques à faire soi-même et de paniers de Pâques sur Pinterest, selon les recherches de Hershey Co. La société de chocolat basée en Pennsylvanie a constaté que les recherches de ces produits sur Pinterest avaient augmenté début mars, les volumes de recherche pour les hashtags associés augmentant de plus de 1000% d’une année sur l’autre.

Sur la base de la tendance, Hershey a rapidement ajouté des recettes incorporant des œufs à la crème Hershey Cadbury et du sirop de chocolat Hershey aux tableaux «Pâques» et «Gâteaux et petits gâteaux» de l’entreprise sur Pinterest.

«Nous examinons différents sites sociaux comme Pinterest et nous tirons parti de ces informations auprès des détaillants. … C’est certainement plus que d’habitude (cette année) », a déclaré Philip Stanley, directeur des ventes de Hershey, lors d’un récent entretien téléphonique.

Les acheteurs prévoient de dépenser en moyenne 179,70 $ à Pâques, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, selon une enquête de mars 2021 auprès de 8111 répondants menée par la société d’études de consommation Prosper Insights & Analytics pour la National Retail Federation, l’association américaine du commerce de détail.

La pandémie COVID-19 a rendu plus difficile pour les détaillants et les entreprises alimentaires de prédire où et comment les gens vont faire leurs achats. Plus des deux tiers des Américains fêteront les vacances de Pâques de ce week-end et dépenseront 21,6 milliards de dollars collectivement, a ajouté la fédération, avec 13% des répondants affirmant qu’ils feraient leurs achats dans un magasin. Cela se compare à 9% des répondants qui ont dit la même chose dans une enquête pré-pandémique l’année dernière.

«Le changement de comportement des consommateurs a été si rapide pendant le COVID, notre cycle normal de compréhension de nos rituels annuels avec nos produits et les connaissances des consommateurs n’était pas le même», a déclaré la porte-parole de Hershey, Allison Kleinfelter, par téléphone. PINTEREST PROMINENCE Pinterest fonctionne comme un tableau d’ambiance en ligne, où les utilisateurs épinglent des images qu’ils aiment sur plusieurs tableaux spécifiques à leurs centres d’intérêt sur leur page. Ces images peuvent ensuite être partagées et épinglées entre les utilisateurs, créant ce que Pinterest Inc appelle «un catalogue d’idées».

«Parce que Pinterest est ancré dans le futur, il obtient une indication plus précoce de la direction que prennent les consommateurs et peut aider les marques à mieux prévoir ce qui va arriver pour leur catégorie», Sibylle Tretera, responsable de la stratégie créative pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Pinterest, a écrit dans un article de blog de décembre.

Jonathan Halvorson, vice-président mondial de l’expérience consommateur chez Mondelez International Inc, a déclaré par téléphone que la société basée à Chicago avait triplé son budget marketing sur Pinterest au cours des deux dernières années, sans donner de chiffre précis. Halvorson a déclaré que la plate-forme «avait fait la plus grande progression en termes d’informations» sur lesquelles elle pouvait agir, y compris pour Pâques.

Certes, le fabricant de cookies Oreo dépense toujours la majorité de son budget marketing sur les réseaux sociaux sur Google et Facebook d’Alphabet Inc, mais a néanmoins augmenté ses campagnes de marque sur Pinterest.

L’unité britannique de Cadbury a été parmi les premières marques à utiliser la fonction de badges tendance de Pinterest lors de son lancement en 2020, ce qui a donné aux annonceurs l’opportunité exclusive de mettre en avant leurs propres produits en fonction des termes de recherche tendance.

«Nous sommes en mesure d’avoir un aperçu de choses comme quand pendant la journée – matin, soir, repas, etc. – les consommateurs recherchent des collations, quel type et où ils cherchent à les acheter», a déclaré Halvorson de social sites de médias, y compris Pinterest.

Même dès la mi-février, peu de temps après la Saint-Valentin, les utilisateurs de Pinterest, qui s’appellent eux-mêmes «Pinners», ont montré un intérêt pour la pâtisserie à la maison, ce qui a conduit Hershey à se concentrer sur les baisers Hershey de 10 onces (284 grammes) et les Reese saisonniers. pièces miniatures.

Lorsque les gens ont posté des images suggérant qu’ils prévoyaient de participer à plus d’activités à la maison, des chasses aux œufs de Pâques et des barbecues dirigés par la communauté dans les deux semaines précédant le dimanche de Pâques, Hershey s’est concentré sur la vente de produits à durée limitée tels que le beurre d’arachide à la tête de mauve de Reese. tasses, car il a trouvé que les guimauves étaient populaires cette saison.

«Tout a changé si rapidement», a déclaré la porte-parole de Hershey Kleinfelter, «les médias sociaux étaient donc vraiment essentiels pour comprendre les balayages rapides (dans le comportement des consommateurs) que nous voyions et quand ces balayages rapides (se produisent).