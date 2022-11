Les chirurgiens ukrainiens ont du mal à opérer en cas de panne de courant

Les attaques de la Russie contre le réseau énergétique ukrainien pèsent de plus en plus lourd sur le pays à mesure que les dégâts s’accumulent. Après chaque grève, les réparations deviennent plus difficiles, les pannes peuvent durer plus longtemps et le danger pour le public augmente.

La scène de l’hôpital de Kyiv fait écho à celles des établissements médicaux du pays, une illustration frappante du bilan en cascade des attaques russes sur les civils éloignés des lignes de front.

Deux opérations de transplantation rénale étaient en cours au Centre régional de cancérologie de Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine, lorsque les lumières se sont éteintes, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, sur l’application de messagerie Telegram. Les générateurs ont été allumés et les greffes ont réussi, a-t-il déclaré.

« Les médecins ukrainiens sont invincibles ! il a dit.

Dans la ville centrale de Dnipro, un pôle aéronautique et industriel d’environ un million d’habitants, les grèves ont provoqué une perte d’électricité à l’hôpital Mechnikov, une première depuis le début de la guerre, ont déclaré des médecins.

“Nous nous préparons à ce moment depuis deux ans”, a déclaré un médecin, qui a requis l’anonymat parce que le médecin n’était pas autorisé à parler aux médias.