Les chirurgiens travaillent à la lampe de poche alors que le réseau électrique ukrainien est battu

KHERSON, Ukraine — Le Dr Oleh Duda, chirurgien spécialiste du cancer dans un hôpital de Lviv, en Ukraine, était au milieu d’une opération chirurgicale compliquée et dangereuse lorsqu’il a entendu des explosions à proximité. Quelques instants plus tard, les lumières se sont éteintes. Duda n’a eu d’autre choix que de continuer à travailler avec une lampe frontale pour s’éclairer. Les lumières se sont rallumées lorsqu’un générateur a démarré trois minutes plus tard, mais cela a semblé une éternité.

“Ces minutes fatidiques auraient pu coûter la vie au patient”, a déclaré Duda à l’Associated Press.

L’opération sur une artère majeure a eu lieu le 15 novembre, lorsque la ville de l’ouest de l’Ukraine a subi des pannes alors que la Russie lançait un nouveau barrage de missiles sur le réseau électrique ukrainien, endommageant près de 50 % des installations énergétiques du pays.

Les grèves dévastatrices, qui se sont poursuivies la semaine dernière et plongé le pays dans les ténèbres une fois de plus, mis à rude épreuve et perturbé le système de santé, déjà meurtri par des années de corruption, de mauvaise gestion, la pandémie de COVID-19 et neuf mois de guerre.

Les opérations programmées sont reportées ; les dossiers des patients ne sont pas disponibles en raison de pannes d’Internet ; et les ambulanciers ont dû utiliser des lampes de poche pour examiner les patients dans des appartements sombres.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la semaine dernière que le système de santé ukrainien faisait face à “ses jours les plus sombres de la guerre jusqu’à présent”, au milieu de la crise énergétique croissante, de l’arrivée d’un hiver froid et d’autres défis.

“Cet hiver mettra la vie de millions de personnes en Ukraine en danger”, a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, dans un communiqué.

Il a prédit que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires pourraient quitter leur domicile à la recherche de chaleur et de sécurité, et « seront confrontées à des problèmes de santé uniques, notamment des infections respiratoires telles que le COVID-19, la pneumonie et la grippe ».

La semaine dernière, l’Institut de cardiologie de Kyiv a publié sur sa page Facebook une vidéo de chirurgiens opérant le cœur d’un enfant avec la seule lumière provenant de lampes frontales et d’une lampe de poche à piles.

“Réjouissez-vous, les Russes, un enfant est sur la table et lors d’une opération, les lumières se sont complètement éteintes”, a déclaré le Dr Boris Todurov, directeur de l’institut de la capitale, dans la vidéo. “Nous allons maintenant allumer le générateur – malheureusement, cela prendra quelques minutes.”

Des attaques ont également touché des hôpitaux et des cliniques externes dans le sud-est de l’Ukraine. L’OMS a déclaré dans un communiqué la semaine dernière qu’elle avait vérifié au moins 703 attaques entre le 24 février, lorsque les troupes russes sont arrivées en Ukraine, et le 23 novembre.

Le Kremlin a rejeté les accusations selon lesquelles il cible des installations civiles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de nouveau insisté la semaine dernière sur le fait que la Russie ne cible que les sites “directement ou indirectement liés à la puissance militaire”.

Mais pas plus tard que la semaine dernière, un grève dans une maternité dans un hôpital de l’est de l’Ukraine a tué un nouveau-né et grièvement blessé deux médecins. Dans la région nord-est de Kharkiv, deux personnes ont été tuées après que les forces russes ont bombardé une clinique externe.

À Lviv, Duda a déclaré que les explosions étaient si proches de l’hôpital que “les murs tremblaient”, et que les médecins et les patients devaient descendre à l’abri au sous-sol – ce qui se produit chaque fois qu’une sirène de raid aérien retentit.

L’hôpital, spécialisé dans le traitement du cancer, n’a effectué que 10 des 40 opérations prévues ce jour-là.

Dans la ville méridionale récemment reprise de Kherson, sans électricité après la retraite russe, les ascenseurs paralysés sont un véritable défi pour les ambulanciers.

Ils doivent transporter des patients immobiles dans les escaliers des immeubles d’habitation, puis les remonter dans les blocs opératoires.

Partout à Kherson, où il commence à faire noir après 16 heures fin novembre, les médecins utilisent des lampes frontales, des lampes de téléphone et des lampes de poche. Dans certains hôpitaux, les équipements clés ne fonctionnent plus.

Mardi dernier, les frappes russes sur la ville du sud ont blessé Artur Voblikov, 13 ans, et les médecins ont dû lui amputer le bras. Les travailleurs médicaux ont transporté l’adolescent à travers les cages d’escalier sombres d’un hôpital pour enfants jusqu’à une salle d’opération au sixième étage.

« Les appareils respiratoires ne fonctionnent pas, les appareils à rayons X ne fonctionnent pas. … Il n’y a qu’un seul appareil à ultrasons portable et nous le transportons constamment », a déclaré le Dr Volodymyr Malishchuk, chef du service de chirurgie d’un hôpital pour enfants à Kherson.

Le générateur utilisé par l’hôpital pour enfants est tombé en panne la semaine dernière, laissant l’établissement sans aucune forme d’électricité pendant plusieurs heures. Les médecins enveloppent les nouveau-nés dans des couvertures parce qu’il n’y a pas de chaleur, a déclaré le Dr Olga Pilyarska, chef adjoint des soins intensifs.

Le manque de chaleur rend difficile l’opération des patients, a déclaré le Dr Maya Mendel, du même hôpital. “Personne ne mettra un patient sur une table d’opération lorsque les températures sont inférieures à zéro”, a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Santé, Viktor Liashko, a déclaré vendredi qu’il n’était pas prévu de fermer les hôpitaux du pays, quelle que soit la gravité de la situation, mais les autorités “optimiseront l’utilisation de l’espace et accumuleront tout ce qui est nécessaire dans des zones plus petites” pour faire du chauffage. Plus facile.

Liashko a déclaré que des générateurs diesel ou à gaz ont été fournis à tous les hôpitaux ukrainiens et que, dans les semaines à venir, 1 100 générateurs supplémentaires envoyés par les alliés occidentaux du pays seront également livrés aux hôpitaux. Actuellement, les hôpitaux ont suffisamment de carburant pour durer sept jours, a déclaré le ministre.

Des générateurs de réserve supplémentaires sont toujours nécessaires, a ajouté le ministre. “Les générateurs sont conçus pour fonctionner pendant une courte période – trois à quatre heures”, mais les pannes de courant peuvent durer jusqu’à trois jours, a déclaré Liashko.

Dans les territoires récemment repris, le système médical est sous le choc après des mois d’occupation russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé les forces russes de fermer les installations médicales dans la région de Kherson et de piller le matériel médical – même les ambulances, « littéralement tout ».

Le Dr Olha Kobevko, qui est récemment revenue des zones reprises de Kherson après y avoir apporté une aide humanitaire, a fait écho aux propos du président dans une interview.

« Les Russes ont même volé des serviettes, des couvertures et des bandages dans les établissements médicaux », a déclaré Kobevko.

À Kyiv, la majorité des hôpitaux fonctionnent comme d’habitude, tout en s’appuyant sur des générateurs une partie du temps.

Entre-temps, les petits cabinets privés et les cliniques dentaires ont du mal à garder leurs portes ouvertes aux patients.

Le Dr Viktor Turakevich, dentiste à Kyiv, a déclaré qu’il devait reporter même les rendez-vous urgents, car les pannes de courant dans sa clinique durent au moins quatre heures par jour et un générateur qu’il a commandé mettra des semaines à arriver.

“Chaque médecin doit répondre à une question sur qui il accueillera en premier”, a déclaré Turakevich.

Les pannes de courant ont également rendu difficile l’accès aux dossiers des patients en ligne, et le système du ministère de la Santé qui stocke toutes les données n’est pas disponible, a déclaré Kobevko, qui travaille dans la ville occidentale de Tchernivtsy.

Duda, le chirurgien cancérologue de Lviv, a déclaré que trois médecins et plusieurs infirmières de son hôpital étaient partis soigner des soldats ukrainiens en première ligne.

“La guerre a touché tous les médecins en Ukraine, que ce soit à l’ouest ou à l’est, et le niveau de douleur auquel nous sommes confrontés chaque jour est difficile à mesurer”, a déclaré Duda.

Karmanau et Litvinova ont rapporté de Tallinn, Estonie.