Les chirurgiens ont réalisé avec succès la première greffe d’un œil entier et d’une partie du visage

Une équipe de chirurgiens basée à New York a réalisé avec succès la première greffe d’un œil complet et d’une partie du visage au monde sur un patient qui a survécu à des blessures dévastatrices résultant d’un choc électrique à haute tension.

La procédure a été réalisée sur le vétéran Aaron James, âgé de 46 ans, qui, alors qu’il travaillait comme monteur de lignes à haute tension, a subi un accident le 10 juin 2021 impliquant un fil sous tension, qui a vu 7 200 volts d’électricité traverser son corps. Le choc a causé des dommages extrêmes au visage de James, entraînant la perte de son nez, de sa joue, de ses lèvres, de ses dents de devant et de son bras gauche jusqu’au coude.

Heureusement, James a survécu à l’accident, bien que la gravité de ses blessures ait incité les médecins à le placer dans un coma médicalement provoqué, après quoi il a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une au cours de laquelle des médecins texans ont retiré son œil gauche endommagé, tout en conservant autant d’optique. nerf que possible.

En juin 2022, James a été évalué par une équipe de spécialistes de NYU Langone Health dirigée par le Dr Eduardo D. Rodriguez, qui ont collectivement convenu d’effectuer la première greffe complète d’œil et partielle du visage au monde.

Alors que la greffe de cornée est devenue relativement répandue, l’opération de James représente le premier cas connu de greffe d’œil entier. Ce type de greffe est intrinsèquement difficile en raison du risque de rejet immunitaire, de problèmes de circulation sanguine et de difficultés à établir des connexions nerveuses. Pour réduire le risque de cette dernière, il a été décidé que le nerf optique de James recevrait une injection de cellules souches dérivées de la moelle osseuse prélevées sur le donneur, dans le but de stimuler la régénération nerveuse.

En mai 2023, l’organisation de prélèvement d’organes LiveOnNY a pu identifier un donneur viable pour James. « Le héros du donneur était un jeune homme d’une trentaine d’années issu d’une famille fortement favorable au don d’organes », a déclaré Leonard Achan, président-directeur général de LiveOnVY. « Avec le soutien de sa famille, il a généreusement fait don de tissus qui ont permis cette greffe réussie du visage et des yeux, mais il a également sauvé trois autres personnes âgées de 20 à 70 ans en faisant don de ses reins, de son foie et de son pancréas. »

Au cours d’une procédure qui a duré 21 heures, 16 chirurgiens et une équipe élargie de 80 spécialistes ont opéré simultanément le donneur et le patient. Grâce à une technologie de pointe, les chirurgiens ont pu transplanter méthodiquement sur James le bas du visage, l’œil gauche et de grandes sections du crâne sous-jacent, y compris l’orbite de l’œil gauche, tout en connectant les nerfs faciaux vitaux et les vaisseaux sanguins.

L’opération a finalement été un succès et, dans les six mois qui ont suivi l’intervention, James a retrouvé de nombreuses fonctions qui lui avaient été retirées par l’accident, notamment sa capacité à sentir, goûter et manger des aliments solides.

James n’est actuellement pas capable de voir à travers son œil gauche transplanté, et il n’est pas clair s’il obtiendra un jour cette capacité. Cependant, l’œil du donneur est par ailleurs en bonne santé, quelques mois après l’opération, ce qui ouvre la possibilité de nouveaux progrès qui pourraient redonner la vue aux patients transplantés.

« Je suis reconnaissant au-delà des mots envers le donateur et sa famille, qui m’ont donné une seconde chance dans la vie pendant cette période de grande difficulté », a déclaré James. « J’espère que la famille trouvera du réconfort en sachant qu’une partie du donneur vit avec moi. »

«Je serai également éternellement reconnaissant au Dr Rodriguez et à son équipe d’avoir changé ma vie. Ma famille et moi n’aurions pas pu traverser ce voyage difficile sans leur expertise et leur soutien. Nous espérons que mon histoire pourra servir d’inspiration à ceux qui sont confrontés à de graves blessures au visage et aux yeux.

Crédit image : JOE CAROTTA / PERSONNEL DE NYU LANGONE

Anthony est un contributeur indépendant qui couvre l’actualité scientifique et des jeux vidéo pour IGN. Il a plus de huit ans d’expérience dans la couverture des développements de pointe dans plusieurs domaines scientifiques et n’a absolument pas de temps pour vos manigances. Suivez-le sur Twitter @BeardConGamer