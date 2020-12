Une nouvelle recherche surprenante a révélé que le taux de mortalité à 30 jours des patients âgés augmente considérablement s’ils passent sous le bistouri le même jour que l’anniversaire du chirurgien, par rapport à tout autre jour de l’année.

L’étude a été publiée dans le British Medical Journal (BMJ) et a révélé que le « Effet anniversaire » a augmenté le taux de mortalité à 30 jours chez les patients âgés de 23 pour cent, à un total de 6,9 ​​pour cent, comparé au taux moyen de 5,6 pour cent pour tous les deux jours de l’année.

Les chercheurs ont examiné 980 876 procédures dans les hôpitaux américains, effectuées par 47 489 chirurgiens. Un total de 2064 (0,2 pour cent) des procédures ont eu lieu le jour de l’anniversaire du chirurgien. Tous les patients de l’étude étaient âgés de 65 à 99 ans et ont subi l’une des 17 chirurgies d’urgence courantes entre les années 2011 et 2014.

La liste des procédures comprenait des chirurgies cardiovasculaires, des appendicectomies, des résections intestinales et des chirurgies de la hanche, entre autres, mais l’étude s’est concentrée sur la chirurgie d’urgence.

Les auteurs soulignent que le soi-disant «effet d’anniversaire» s’étend à d’autres célébrations et festivités.

«La taille de l’effet de l’anniversaire des chirurgiens observée dans notre analyse (augmentation de 1,3 point de pourcentage ou augmentation de 23% de la mortalité), bien que substantielle, est comparable à l’impact d’autres événements, y compris les vacances (par exemple, Noël et nouvel an) et les week-ends , « écrivent les auteurs.

Afin d’ajouter des niveaux de contrôle supplémentaires à la recherche, les chercheurs ont exclu les chirurgiens présentant les taux de mortalité les plus élevés, attribuant à certains chirurgiens un « Pseudo anniversaire » et vérifié à nouveau que les chirurgiens n’effectuaient pas un nombre excessif d’opérations le jour de leur anniversaire.

Ils contrôlaient également les anniversaires marquants (comme avoir 40 ou 50 ans) tout en s’ajustant pour les anniversaires tombant un vendredi.

Sans tous ces ajustements, la mortalité à 30 jours des patients était encore plus élevée, à environ 7% contre 5,6%.

Les auteurs suggèrent des distractions sous la forme de souhaits d’anniversaire reçus sur les téléphones des chirurgiens, de se précipiter pour passer les procédures pour faire des célébrations, de meilleurs voeux de collègues en personne et d’autres facteurs pourraient expliquer ce qu’on appelle « Effet d’anniversaire. »

En effet, les chercheurs ont également constaté que de nombreux chirurgiens avaient choisi de ne pas travailler le jour de leur anniversaire. Bien que cela n’ait pas nécessairement d’impact sur l’étude, cela ajoute du crédit à l’idée que la journée est suffisamment importante dans l’esprit des chirurgiens pour constituer potentiellement une distraction.

Une étude de 2014 sur les salles d’urgence écossaises a montré que les patients avaient un taux de mortalité à 30 jours supérieur de 27% les jours fériés.

