Les chirurgiens de JMH discutent d’une double transplantation pulmonaire qui a sauvé un homme de l’Indiana aux prises avec des complications liées au COVID – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

MIAMI (WSVN) – Un homme de l’Indiana qui a passé la majeure partie de 2022 à l’hôpital, beaucoup pensant qu’il pourrait ne pas s’en sortir, est maintenant assez bien pour être à la maison pendant les vacances, grâce à une opération vitale qu’il a subie au Jackson Memorial Hospital.

Vendredi, l’équipe médicale du Miami Transplant Institute de JMH a parlé de l’opération qui a sauvé la vie de Tim Cornett, 55 ans.

“Il était sur le point de mourir”, a déclaré le Dr Juan Salgado du Miami Transplant Institute.

L’équipe médicale a également aidé à superviser le chemin de Cornett vers la guérison après avoir passé près d’un an dans l’unité de soins intensifs aux prises avec des complications du COVID-19.

Cornett a été libéré de l’hôpital en octobre après s’être battu pour sa vie depuis janvier, lorsque les médecins ont déclaré qu’il avait été testé positif au COVID-19 alors qu’il était chez lui dans l’Indiana.

En mars, selon les médecins, ses poumons commençaient rapidement à défaillir.

Malgré sa bonne santé, a déclaré Salgado, les chances de survie de Cornett étaient minces.

“D’un point de vue pulmonaire, il n’avait aucune fonction”, a déclaré Salgado, “il dépendait donc à 100% du ventilateur.”

Pour sauver sa vie, les médecins de Cornett l’ont référé au Miami Transplant Institute, où ils espéraient qu’il serait éligible pour une double greffe pulmonaire.

Mais l’y amener s’est avéré difficile.

“Je suis allé le voir et j’ai dit:” Ils doivent vous évacuer “, et il ne voulait pas de l’évent, et je me dis:” Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent vous déplacer “” a déclaré sa femme, Jeannie Cornett, “alors finalement, il a juste dit: ‘Eh bien, vous pouvez me mettre sous ventilation, mais ne me laissez pas mourir.'”

Après avoir fait le voyage risqué vers le sud de la Floride, le patient a commencé une thérapie physique intense pour le préparer à la chirurgie de huit heures.

“Le simple fait d’entrer dans la cavité thoracique, entrer dans la cavité thoracique est difficile, car une fois que vous entrez, vous voyez simplement le poumon complètement coincé dans toute la cage thoracique”, a déclaré le Dr Tiago Manchuca du Miami Transplant Institute.

Maintenant, Cornett respire beaucoup mieux et est de retour chez lui avec sa famille dans l’Indiana.

“En extase. Thanksgiving était très spécial et Noël le sera encore plus », a-t-il déclaré. «Cela change définitivement votre point de vue. Beaucoup de choses que je pensais importantes ne le sont plus. Maintenant, la priorité est le temps que je passe avec ma famille.

Cornett a dit qu’il était reconnaissant envers ses médecins qui lui ont sauvé la vie, juste à temps pour les vacances.

La famille de Cornett a déclaré qu’il était rentré chez lui juste à temps pour la naissance de son petit-fils.

