Les chiots obtiennent leurs pouvoirs dans « Paw Patrol: The Mighty Movie »

Paw Patrol : Le puissant film mettant en vedette des gens comme Taraji P. Henson, Marsaï MartinKim Kardashian et North et Saint West sortiront en salles en septembre et un nouveau clip montre ce qui se passe lorsque les chiots obtiennent leurs pouvoirs.

Cette fois, les chiots de la PAW Patrol sont activés lorsqu’un météore magique s’écrase à Adventure City et les transforme en MIGHTY PUPS !

Un synopsis officiel rapporte que pour Skye, le plus petit membre de l’équipe, ses nouveaux pouvoirs sont un rêve devenu réalité. Mais les choses empirent lorsque Humdinger, le rival des chiots, s’échappe de prison et fait équipe avec Victoria Vance, une scientifique folle obsédée par les météores, pour voler les super pouvoirs et se transformer en super-vilains.

Alors que le sort d’Adventure City est en jeu, les Mighty Pups doivent arrêter les super-vilains avant qu’il ne soit trop tard, et Skye devra apprendre que même le plus petit chiot peut faire la plus grande différence.

Un extrait du film dont la première aura lieu le 29 septembre montre le moment exact où l’équipe obtient ses pouvoirs. Marshall a une puissance de feu, Chase est soudainement super rapide et Rubble est une boule de démolition très puissante.

Jetez un oeil ci-dessous.

PAW Patrol : Le puissant film est uniquement en salles le 29 septembre.