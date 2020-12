Les chiots volés ont retrouvé leur mère désespérée après que des détectives d’animaux ont aidé à retrouver les chiens disparus et à attraper leur voleur présumé.

Les chiots de quatre semaines ont été emmenés de la maison de Jeni Mery à Elanora sur la Gold Coast vendredi soir.

Les voleurs ont utilisé un pied de biche pour ouvrir sa porte moustiquaire et retirer les chiens de son salon.

Les quatre Cavoodles de race pure étaient portés disparus pendant plusieurs jours, déclenchant une chasse effrénée sur les réseaux sociaux

Mme Mery a déclaré qu’elle était dévastée de découvrir qu’ils avaient été arrachés à leur mère.

«CHIOTS EN DANGER EXTRÊME. VEUILLEZ M’AIDER. Vendredi soir, quelque temps avant minuit, 4 très jeunes chiots m’ont été volés sur la Goldcoast », a-t-elle écrit sur Facebook.

«Ils ne survivront pas sans leur mère. S’il vous plaît, aidez-moi à trouver et à récupérer ses précieux chiots.

Mme Mery a déclaré qu’elle n’impliquerait pas la police si les petits chiots lui étaient rendus immédiatement.

Des détectives d’animaux de compagnie qui exploitent la page Facebook «Missing and Stolen Pets Australia» sont venus à son aide et ont commencé à faire passer le mot.

Ils ont partagé l’histoire et transmis des pistes aux enquêteurs de Burleigh Heads qui ont finalement sauvé les chiots.

La police du Queensland a déclaré au Daily Mail Australia qu’elle avait pu localiser les chiots lundi soir.

« La police a été informée hier par une source anonyme des chiots volés », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Ils ont été localisés sains et saufs dans une unité d’Arundel à 17h30.

« Les agents ont de nouveau vérifié les chiots aujourd’hui et ils se développent bien et se nourrissent bien.

«Maman et papa sont des parents très protecteurs pour le moment.

Un homme de 47 ans de Palm Beach a été accusé de cambriolage et a commis un acte criminel.

Mme Mery a été réunie avec les chiots après que des détectives de Burleigh Heads aient suivi une piste et les ont retrouvés (photo ensemble)

Ils ont été contrôlés chez des vétérinaires du Animal Emergency Center Gold Coast à Scottsdale (photo) avant d’être réunis avec leur mère

Des images sur les animaux disparus et volés en Australie montrent le propriétaire de l’animal qui se réunit avec les chiots après des jours d’intervalle.

Mme Mery peut être vue avec un immense sourire sur son visage alors que les quatre chiens sont rendus sains et saufs au centre d’urgence pour animaux de Gold Coast.

Elle dit dans la vidéo qu’elle est «tellement soulagée» de «récupérer ses bébés».

Mme Mery a partagé un sentiment similaire sur Facebook.

Une deuxième vidéo plus tard dans la nuit, filmée chez elle, montre les retrouvailles entre les chiots et leurs parents (photo)

«Le plus grand amour et MERCI appartient à Kirrily Cull, le plus grand détective pour animaux de compagnie au monde !!!! Merci d’avoir ramené mes bébés à la maison grâce à vos efforts incessants! Rien de tout cela n’était possible sans vous! elle a écrit.

Une seconde vidéo plus tard dans la nuit filmée chez elle montre les retrouvailles entre les chiots et leurs parents.

Les chiens attachés à la boîte avec la queue qui remue alors qu’ils découvrent que leurs quatre bébés sont de retour à la maison.