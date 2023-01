Les Chinois sont en colère contre la Corée du Sud et le Japon

Jusqu’à présent, plus d’une douzaine de pays ont annoncé nouvelles règles pour les voyageurs au départ de Chine. La semaine dernière, l’Union européenne a recommandé à ses membres d’exiger que les voyageurs chinois passent des tests Covid avant d’entrer.

La différence, dit Mohamed, c’est que « chaque arrivée [to China]y compris les ressortissants chinois… [is] soumis aux mêmes règles. »

Bien sûr, la Chine exige les voyageurs doivent être testés négatifs avant d’entrer Chine, et ce, depuis trois ans.

“ Cependant, je sais que de nombreux collègues et amis chinois patriotes éviteront ces pays pour l’instant car la pratique consistant à ne tester que les passagers en provenance de Chine est discriminatoire”, a-t-il déclaré.

Le Sud-Africain Mansoor Mohamed, qui vit en Chine, a accepté. “Il est relativement facile et peu coûteux de faire un test Covid en Chine, donc cela n’affectera pas ma planification de voyage”, a-t-il déclaré.

D’autres réservent des voyages à l’étranger, mais certains pas vers leurs destinations de premier choix, à savoir le Japon et la Corée du Sud.

Gao Dan a déclaré à CNBC qu’elle prévoyait de quitter la province de Qinghai pour la première fois en plus de deux ans. Mais elle a dit qu’elle restait en Chine, ajoutant qu’elle “n’avait pas examiné les politiques de voyage des autres pays”, selon une traduction de CNBC.

Rein a déclaré que les voyageurs chinois se dirigeaient désormais vers Singapour et la Thaïlande parce que “les deux pays nous accueillent”.

“Quand la Chine a dit qu’elle ouvrait ses frontières en janvier, tous mes amis ont dit qu’ils allaient au Japon et en Corée”, a déclaré Bonnie.

Au cours de cette période, l’intérêt de recherche pour la Thaïlande et Singapour a augmenté de 176 % et 93 %, respectivement, selon l’entreprise.

Les responsables chinois ont qualifié les règles de la Corée du Sud et d’autres d'”excessives” et “discriminatoire.”

Mais la Corée du Sud réfute les allégations de discrimination. Seung-ho Choi, directeur adjoint de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, a souligné à CNBC que les règles du pays s’appliquent aux “ressortissants coréens et non coréens venant de Chine. … Il n’y a pas de discrimination pour la nationalité dans ce mesure.”

“La situation du Covid en Chine continue de s’aggraver”, a-t-il déclaré. Le nombre de personnes voyageant de Chine en Corée qui ont été testées positives pour Covid-19 a augmenté de 14 fois de novembre à décembre, a-t-il déclaré.