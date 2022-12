Les Chinois s’enferment et accumulent des médicaments par crainte de covid

Commentez cette histoire Commentaire

Un peu plus d’une semaine après que la Chine a commencé à démanteler sa politique «zéro covid», signalant la fin de près de trois ans de verrouillages massifs, les familles des grandes villes fuient leur liberté retrouvée et se replient plutôt avec des stocks de médicaments et de remèdes maison, par peur d’une vague de sortie dévastatrice. Le dernier changement de politique gouvernementale a été choquant. Malgré les manifestations de masse contre les restrictions arbitraires et excessives du zéro covid dans au moins une douzaine de villes le mois dernier, peu s’attendaient à ce que le gouvernement aille si vite dans la direction opposée. Après plus de deux ans de contrôle covid strict et omniprésent, de nombreux Chinois déclarent se sentir livrés à eux-mêmes.

Les pharmacies à travers le pays sont à court de médicaments contre la fièvre, ainsi que de remèdes traditionnels à base de plantes. Les supermarchés et les détaillants en ligne sont rachetés d’aliments censés aider à la reprise. L’antiviral Paxlovid fabriqué par Pfizer s’est vendu presque immédiatement à près de 430 $ la boîte lorsque la pharmacie en ligne 111.inc a ouvert ses ventes mardi.

Covid se propage et le personnel médical tombe malade après que la Chine assouplit les restrictions

Esther Cui, une femme de 28 ans vivant dans la ville orientale de Hangzhou, a visité huit pharmacies jeudi, mais elles ont été vendues de l’ibuprofène et du tylenol ainsi que du Shuanghuanglian et du Lianhua Qingwen, deux remèdes traditionnels chinois à base de plantes promus comme traitements covid par le gouvernement.

« Dans une pharmacie, l’employé m’a simplement mis dans les mains deux boîtes de médicaments dont je n’avais pas entendu parler et m’a dit de les acheter parce qu’il n’y en avait plus », a-t-elle dit. « Il y a eu tellement de changements dans la politique de prévention des épidémies au cours des dernières années qui ont pris les gens au dépourvu. Finalement, nous avons réagi à tout soupçon de changement avec des préparatifs complets.

La demande de produits et de conseils d’automédication a conduit à une vague de conseils douteux en matière de soins de santé – et à de simples informations erronées – à proliférer en ligne.

Un spécialiste du marxisme à l’Académie chinoise des sciences sociales, Jin Riguang, recommandait de mâcher du poivre du Sichuan, une épice anesthésiante, et de boire du thé au gingembre et à la réglisse. Les pêches et les citrons en conserve se sont vendus sur de nombreuses plateformes après avoir été promus comme remède maison.

Les médias d’État ont averti les gens que se laver la bouche avec de l’eau salée et boire des spiritueux distillés à haute teneur en alcool ne tue pas le virus et ne prévient pas l’infection.

Même les conseils pour rester hydraté ont dû être assortis de rappels de ne pas en faire trop, après que les médias d’État chinois ont rapporté qu’une patiente atteinte de coronavirus dans le sud-ouest de Chengdu s’était intoxiquée par l’eau tout en suivant les conseils officiels de boire beaucoup pour aider à la récupération.

Une boisson pour sportifs aux électrolytes appelée “Alienergy” fabriquée par Genki Forest s’est épuisée après que les ventes sur certaines plateformes en ligne aient augmenté de 2 000% en une journée suite à des rumeurs selon lesquelles elle fournirait une meilleure hydratation que l’eau.

Les responsables ont mis en garde contre les achats de panique qui pourraient par inadvertance empêcher les médicaments et autres produits de santé précieux d’atteindre les patients à temps. Un partisan des médecines traditionnelles chinoises, Zhang Boli, a déconseillé d’être anxieux car être de mauvaise humeur pourrait réduire l’immunité.

Le malaise du public s’est toutefois aggravé, car l’ampleur réelle de l’épidémie n’est pas claire. Après la suppression soudaine des exigences relatives aux tests PCR réguliers, les autorités ont déclaré qu’elles n’étaient plus en mesure de suivre les tests positifs et ont supprimé les rapports quotidiens des tests asymptomatiques. Un nouveau système de classification et de déclaration des décès de covid aurait rendu plus difficile l’inclusion des cas.

Alors que les infections augmentent, la Chine arrête de compter les cas asymptomatiques

Certains services en ligne qui, jusqu’à il y a quelques jours, affichaient des ventilations détaillées des infections, ont récemment cessé de se mettre à jour. Une recherche des dernières données sur les épidémies sur Baidu, le plus grand moteur de recherche de Chine, permet désormais de compter le nombre de personnes ayant demandé un avis médical en utilisant le service de consultation en ligne du site Web, plutôt que le nombre d’infections.

Les difficultés à trouver des informations précises et à jour signifient que de nombreuses personnes se sont appuyées sur le bouche-à-oreille pour évaluer la vitesse de propagation du virus. Pour certains, la vague a frappé d’un coup.

“Je n’avais vraiment aucun sentiment de crise la semaine dernière et je n’ai pas pensé à me procurer de la drogue alors que d’autres commençaient à s’approvisionner”, a déclaré Tim Liao, 30 ans, consultant en design travaillant à Shanghai. Liao a ressenti de la fièvre et de la fatigue lundi soir et a regretté de ne pas avoir acheté de médicaments à l’avance. Les boutiques en ligne étaient épuisées. Tremblant de malaise, il se sentait incapable d’aller lui-même à la pharmacie. Des amis lui ont envoyé les médicaments le lendemain.

Dans les points chauds de virus, le verrouillage auto-appliqué a exercé une pression encore plus grande sur les réseaux logistiques que les précédents verrouillages imposés par l’État. Non seulement la livraison de nourriture et les détaillants en ligne sont confrontés à un grand nombre de commandes, mais de nombreux chauffeurs sont également testés positifs. Des entreprises comme Eleme et Meituan embauchent de nouveaux travailleurs dans les grandes villes pour surmonter les embouteillages.

Liao a déclaré qu’il était inévitable que la Chine modifie sa politique de covid, mais il soupçonne que le gouvernement n’a pas fait grand-chose pour se préparer. “La seule chose qu’ils ont faite est d’abandonner les tests afin que nous ne sachions pas combien de personnes ont attrapé le virus”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a reconnu mercredi une pénurie de tests antigéniques rapides, qui n’avaient pas été largement utilisés avant l’annonce de la semaine dernière. Au milieu de la demande croissante, les scalpers revendent des kits à des prix élevés en ligne.

Pour lutter contre le malaise public, la propagande officielle a fait marche arrière. Après des mois à souligner la gravité de l’infection à coronavirus pour justifier des blocages de plus en plus impopulaires, les experts chinois de la santé tentent maintenant d’apaiser les craintes du public de tomber malade.

Zhong Nanshan, un grand spécialiste des maladies respiratoires et conseiller gouvernemental très respecté, a déclaré jeudi que le coronavirus devrait désormais être considéré comme “un nouveau coronavirus froid”, et non comme une pneumonie, notant que le taux de mortalité de l’omicron était désormais de 0,1% et comparable à la grippe saisonnière.

Apaiser les craintes du public est également une tentative de s’assurer que des ressources médicales limitées ne sont pas dépensées pour traiter des cas non graves. Les autorités ont déjà averti le public de ne pas appeler les services d’urgence jusqu’à ce qu’il ait sérieusement besoin d’un traitement professionnel.

Une analyse financée par le gouvernement chinois par des chercheurs à Hong Kong publiée cette semaine a révélé que la réouverture totale dans toutes les régions du comté pourrait entraîner près de 1,1 million de décès et une augmentation de la demande de traitements hospitaliers qui serait 1,5 à 2,5 fois supérieure à la capacité. Avec une ouverture progressive qui a laissé le temps à 85 % de la population de recevoir un quatrième rappel et à 60 % d’avoir accès aux antiviraux, le nombre de décès estimé est tombé à environ 600 000.

De telles prédictions désastreuses ont conduit de nombreuses familles chinoises à pécher par excès de prudence.

Luo Xia, 35 ans, une traductrice qui vit à Shenzhen, a commencé à passer des commandes pour elle et sa famille à la mi-novembre lorsqu’elle a soupçonné pour la première fois qu’un changement de politique était imminent. “J’étais inquiète pour mes parents, surtout ma mère. Elle n’a pas de bons poumons », a-t-elle dit.

Lorsque les autorités sanitaires ont publié le 7 décembre un plan en 10 points pour assouplir les contrôles covid, Luo s’est de nouveau tourné vers les plateformes en ligne pour rechercher de l’ibuprofène, mais n’a pas pu en trouver immédiatement. Elle a finalement passé des commandes dans une boutique en ligne qui vendait les pilules trois fois le montant du prix normal. Il a fallu huit jours pour que la cargaison soit expédiée, au lieu des deux ou trois habituels.

“Vous devez vraiment faire les bonnes prédictions et réagir rapidement”, a-t-elle déclaré, ajoutant que même elle ne s’attendait pas à ce que les règles de covid soient assouplies si rapidement. « La meilleure solution serait que le gouvernement central dise aux gouvernements locaux ce qu’ils doivent préparer à l’avance. Mais il semble que certains gouvernements locaux n’aient fait aucune préparation.