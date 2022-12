Les Chinois riches continuent de dépenser tandis que d’autres réduisent leurs dépenses : enquête McKinsey

Cependant, plus d’un quart – ou 26% – des personnes dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 345 000 yuans (49 286 dollars) ont déclaré avoir augmenté leurs dépenses de 5% ou plus par rapport à l’année dernière, selon l’enquête.

Les verrouillages et les restrictions de voyage pour contrôler les épidémies de Covid en Chine se sont généralisés cette année alors que la variante plus contagieuse d’Omicron est entrée dans le pays. Un effondrement du marché immobilier a également pesé sur l’économie.

BEIJING – Les Chinois les plus riches étaient plus enclins à dépenser cette année, tandis que les plus pauvres ont réduit leurs dépenses encore plus, ont constaté McKinsey and Company dans une enquête publiée jeudi.

La tendance s’est inversée pour ceux dont les revenus sont bien inférieurs, inférieurs à 85 000 yuans par an. Seuls 12% ont déclaré avoir augmenté leurs dépenses, tandis que 27% ont réduit leurs dépenses, selon le rapport.

“La population la plus aisée est plus confiante quant à sa richesse personnelle et ses perspectives d’avenir”, a déclaré McKinsey à CNBC dans un communiqué. “Ils restent relativement plus confiants quant à la possibilité de conserver leur emploi à l’avenir et d’anticiper les augmentations de salaire à l’avenir. Ils ont également généralement déjà des économies plus élevées.”

“Ainsi, le groupe le plus aisé continue de dépenser, tandis que les groupes à faible revenu sont plus hésitants et prennent leurs décisions en matière de dépenses.”

Dans toutes les catégories de revenu, la majorité – soit environ 60 % – n’ont signalé aucun changement dans leurs dépenses cette année. La part des plus riches qui ont déclaré dépenser plus était également inférieure de dix points de pourcentage aux 36 % déclarés en 2019.