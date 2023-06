Les Chinois pourraient insérer des agents militaires à travers la frontière américaine brisée: président de la Chambre

La Chine utilise probablement les conditions chaotiques à la frontière sud des États-Unis pour insérer du personnel militaire aux États-Unis, a accusé mercredi le président du House Homeland Security Committee.

Le représentant Mark Green, républicain du Tennessee, a déclaré que parmi le grand nombre de migrants chinois qui se sont précipités à la frontière depuis l’entrée en fonction du président Biden, il y a des personnes ayant des « liens connus avec l’APL » – l’Armée populaire de libération.

Il a dit qu’il avait été informé de la tactique par un chef de secteur de la patrouille frontalière, et il a dit qu’il s’attend à un briefing classifié sur le sujet bientôt.

« Nous n’avons aucune idée de qui sont ces personnes, et il est très probable qu’en utilisant le modèle russe d’envoi de personnel militaire en Ukraine, la Chine fasse de même aux États-Unis », a déclaré M. Green.

Il a évoqué cette possibilité lors d’une conférence de presse convoquée pour annoncer le début d’une enquête sur le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Certains républicains s’attendent à ce que cette enquête se termine par une procédure de destitution contre M. Mayorkas.

Le nombre d’immigrants illégaux chinois a explosé cette année, les agents de la patrouille frontalière en ayant capturé près de 8 000 depuis le 1er janvier. Cela comprend 3 195 en avril seulement, soit une multiplication par 20 par rapport à avril dernier, lorsque les agents n’ont attrapé que 146 immigrants illégaux chinois.

Les migrants chinois sont toujours passés par la frontière californienne, généralement introduits en contrebande par les passages frontaliers officiels tout en étant dissimulés à l’intérieur de véhicules.

Mais ils arrivent maintenant en bien plus grand nombre entre les points de passage officiels, et ils frappent particulièrement durement la pointe sud du Texas. La patrouille frontalière dans le secteur de la vallée du Rio Grande en a arrêté 2 600 en avril, la grande majorité étant des adultes célibataires.

Les passages frontaliers chinois peuvent payer des dizaines de milliers de dollars pour effectuer le voyage, certains payant jusqu’à 80 000 dollars. Une fois sur place, les immigrants illégaux en provenance de Chine sont particulièrement difficiles à gérer pour le système d’immigration.

Même si les autorités tentent de les expulser, le régime communiste chinois est connu pour son refus de coopérer pour reprendre ses citoyens.

Les autorités américaines de l’immigration et des douanes n’ont expulsé que 127 personnes vers la Chine en 2022. Cela se compare au total de 28 000 immigrants illégaux rencontrés aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires.

La situation est si mauvaise qu’à la fin de 2020, l’administration Trump a imposé des sanctions à Pékin sur la question, limitant la délivrance de certains visas légaux en représailles à la récalcitrance du pays.

Les sanctions étaient toutefois exceptionnellement limitées.

Le département d’État a déclaré qu’il bloque les visas de visiteur de base pour certains hauts fonctionnaires de la Commission nationale de surveillance chinoise, de son ministère de la Sécurité d’État et de son ministère de la Sécurité publique, ainsi que pour leurs conjoints et leurs enfants de moins de 21 ans. Les sanctions bloquent également un plus large éventail de visas, y compris les visas de change et d’étudiant, pour les hauts fonctionnaires de l’Administration nationale de l’immigration.

«En vertu de l’article 243 (d) de la loi sur l’immigration et la nationalité (INA), le secrétaire d’État doit ordonner aux agents consulaires d’un pays étranger de cesser d’accorder certains visas aux ressortissants de ce pays lorsqu’ils sont informés par le secrétaire à la Sécurité intérieure que le gouvernement de ce pays « continue de refuser ou de retarder de manière déraisonnable l’acceptation de ses citoyens ou ressortissants », déclenchant ainsi des restrictions sur la délivrance de visas en vertu de l’article 243 (d) de l’INA », a déclaré le département d’État dans un communiqué au Washington Times.

La Chine a vivement protesté contre les sanctions américaines contre son économie et ses hauts responsables. Le mois dernier, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a refusé une demande du Pentagone pour une rencontre en face à face avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, citant des sanctions personnelles imposées à M. Li en 2018 par l’administration Trump pour son rôle dans l’obtention d’armes russes pour alimenter l’armée de Pékin. expansion.

« Si les États-Unis disent qu’ils veulent communiquer tout en réprimant et en contenant la Chine par tous les moyens et en imposant des sanctions aux responsables, institutions et entreprises chinois, quelle est la sincérité et le sens d’une telle communication ? » La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing à Pékin à la fin du mois dernier.

Le département d’État a confirmé mercredi que M. Blinken partira vendredi pour un voyage de réparation de clôtures à Chine, un voyage initialement prévu en février qui a été annulé après la découverte du ballon de surveillance chinois voyageant au-dessus des États-Unis continentaux