Les Chinois interdisent les iPhones aux fonctionnaires au travail

Il est interdit aux fonctionnaires du gouvernement central chinois d’utiliser des iPhones sur leur lieu de travail, selon le le journal Wall Street rapporté mercredi. Des personnes proches du dossier ont déclaré au média que les employés avaient été informés de l’interdiction dans les groupes de discussion ou les réunions et qu’il leur était interdit d’apporter des iPhones ou d’autres appareils étrangers au bureau.

La décision du pays d’interdire les iPhones intervient seulement une semaine avant un événement Apple au cours duquel la société annoncera le lancement de sa prochaine gamme d’iPhones. L’interdiction intervient également après la visite du PDG d’Apple, Tim Cook, dans le pays en mars pour rencontrer le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, où ils auraient discuté de la stabilisation de la chaîne industrielle et d’approvisionnement locale d’Apple.

« Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions telles que le développement d’Apple en Chine et la stabilisation des chaînes industrielles et d’approvisionnement », a déclaré le ministère chinois du Commerce. CNBC à l’époque. Après la réunion, Cook a déclaré au journal The Paper : « L’innovation se développe rapidement en Chine et je pense qu’elle va encore s’accélérer ». Reuters signalé.

Pourtant, seulement cinq mois après cette réunion, la Chine a interdit au gouvernement d’utiliser ou d’avoir des iPhones au travail, mais le Journal a rapporté qu’on ne sait toujours pas combien de fonctionnaires sont concernés par l’interdiction ni pourquoi l’interdiction obligatoire a été mise en place. Cependant, cela reflète une situation similaire les interdictions que les États-Unis ont mises en place contre l’application chinoise TikTok et Huawei Technologies invoque des problèmes de sécurité nationale.

Le Conseil des relations extérieures signalé que les inquiétudes concernant les technologies Huawei proviennent « d’accusations selon lesquelles Pékin pourrait utiliser son infrastructure 5G à des fins d’espionnage », tandis que les experts ont averti que les tensions croissantes pourraient entraîner un « rideau de fer numérique », obligeant les gouvernements étrangers à choisir entre les États-Unis ou la Chine pour décider s’ils le souhaitent. maintenir les relations commerciales.

La Chine s’est efforcée à plusieurs reprises de restreindre les exportations de gallium et de germanium vers d’autres pays utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs après la Les États-Unis imposent des contrôles stricts sur les exportations de puces électroniques aux côtés du Japon et des Pays-Bas.

Alors que les tensions continuent de monter, la Chine s’est engagée à « réduire la dépendance du pays à l’égard des technologies étrangères », a rapporté le Journal, Apple semblant être sa prochaine cible alors que Huawei a lancé son nouveau smartphone cette semaine. Le modèle aurait des capacités avancées de micropuce utilisant technologie développée en Europe. Huawei aurait contourné les restrictions commerciales pour obtenir le logiciel nécessaire à son nouveau smartphone.

Dan Hutcheson, un analyste chez TechInsights, a déclaré Reuters cette évolution est une « gifle » pour les États-Unis. Il a fait référence à la visite de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, en Chine la semaine dernière, et a ajouté : « Raimondo vient chercher à calmer les choses, et cette puce est [saying] « Regardez ce que nous pouvons faire, nous n’avons pas besoin de vous. »