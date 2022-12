Les Chinois craignent que les résultats des tests Covid ne se trompent signifient que la pandémie ne se terminera pas

Les résidents font la queue devant un stand de test Covid-19 à Pékin, en Chine, le lundi 28 novembre 2022. La capitale a exigé des tests de virus réguliers pendant plus de six mois.

Ce même média a publié lundi un article, toujours en ligne, sur plus de 30 sociétés de tests de virus en Chine, toutes contrôlées par le même actionnaire – qui a été condamné à plusieurs reprises à des amendes.

L’article avertissait que de faux rapports sur les résultats des tests d’acide nucléique pourraient finir par propager davantage le virus, conduire à encore plus de séries de tests – et à des blocages pendant des mois.

Le hashtag faisait référence au titre d’un article d’opinion désormais supprimé d’une publication supervisée par le People’s Daily, le journal du Parti communiste chinois. L’article a répertorié plusieurs cas de résultats de tests de virus prétendument falsifiés cette année à travers le pays, y compris à Shanghai et à Pékin.

BEIJING – La frustration locale face aux contrôles de Covid en Chine a de plus en plus ciblé les exigences de test de virus et la grande entreprise qu’elles ont alimentée.

On ne sait pas dans quelle mesure il peut y avoir de la fraude, ou si le volume considérable de tests a rendu difficile leur traitement précis.

Aux États-Unis, une vague de stations de test de virus pop-up soulevé des préoccupations de fraude ainsi que de vol d’identité.

Mardi, un responsable chinois a déclaré lors d’une conférence de presse que les villes de Pékin, Hefei et Shijiazhuang, entre autres, avaient trouvé des problèmes avec certaines entreprises de test de virus et les avaient punies. Des enquêtes pénales sur certaines institutions et individus ont également été menées, a ajouté le responsable.

Au cours du mois dernier, plusieurs grandes villes de Chine continentale ont signalé une augmentation des infections, provoquant de nouvelles fermetures. Des étudiants et des groupes de personnes ont organisé des manifestations publiques au cours du week-end pour protester contre les contrôles de Covid, une politique qui persiste depuis près de trois ans.

Les restrictions se sont resserrées cette année alors que les autorités cherchaient à suivre et à contenir la variante plus contagieuse d’Omicron. La capitale Pékin, Shanghai et de nombreuses régions du pays ont imposé des tests de virus réguliers pendant des mois – pour voyager ou entrer dans des lieux publics tels qu’un supermarché.

Les autorités de la ville de Pékin ont déclaré mercredi que les personnes restant principalement à la maison n’auront pas besoin de se tester régulièrement, à la suite d’une annonce similaire dans certaines parties de la ville de Guangzhou plus tôt dans la semaine.