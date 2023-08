Les Chinois appellent au boycott pour punir le Japon pour la libération des eaux nucléaires de Fukushima

Commentez cette histoire Commentaire

Les clients chinois appellent au boycott des produits japonais, depuis les crèmes de soin haut de gamme jusqu’aux articles ménagers de tous les jours, en représailles au rejet des eaux usées traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, paralysée. Cet effort s’annonce comme la plus grande campagne d’indignation nationaliste soutenue par l’État contre le Japon depuis plus d’une décennie et intervient à un moment où les divisions s’accentuent entre la Chine et les pays de la région alignés sur les États-Unis.

Les clients ont commencé à retourner des produits cosmétiques et des produits fabriqués au Japon au cours du week-end après que des listes de produits à boycotter aient été largement diffusées en ligne. Les fabricants ont été contraints de déclarer leurs produits « sans rayonnement » après que certains acheteurs aient apporté des compteurs Geiger portables pour tester la radioactivité des produits. Les magasins sont à court de sel de table car certains craignent que les eaux contaminées rendent impossible la production de plus de sel marin.

Le Japon va libérer l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima à partir du 24 août

La montée de la colère anti-japonaise – et sa gestion prudente par les médias d’État – s’inscrit dans le cadre des efforts de longue date de Pékin pour mobiliser les consommateurs et tirer parti de son immense marché pour punir d’autres pays pour les actions qu’il n’aime pas.

Cette approche a été perfectionnée et amplifiée sous Xi Jinping, le dirigeant chinois, qui a joué sur les sentiments nationalistes et les craintes d’un monde dangereux au-delà des frontières de la Chine pour justifier sa prise de pouvoir personnelle.

Pendant de nombreuses décennies, les dirigeants chinois se sont appuyés à parts égales sur les performances économiques et le nationalisme pour légitimer le régime du Parti communiste chinois. Mais les vents contraires économiques croissants dans le pays signifient que Xi doit désormais s’appuyer davantage sur une expression nationaliste « anti-étranger », a déclaré Suisheng Zhao, chercheur à l’Université de Denver.

Yasuhiro Matsuda, professeur de politique internationale à l’Université de Tokyo, a déclaré que la Chine estime que « faire du Japon un bouc émissaire » est une distraction utile de ses propres problèmes, mais que si les manifestations dégénèrent en violence, cela pourrait « sérieusement nuire à l’image de la Chine ».

Alors que l’économie chinoise ralentit, la responsabilité incombe au leader Xi Jinping

L’interdiction des fruits de mer japonais vendredi a été suivie d’une campagne d’appels importuns auprès des entreprises et des ministères japonais. Sur les plateformes chinoises de courtes vidéos Kuaishou et Douyin, des dizaines d’utilisateurs ont mis en ligne des vidéos d’eux-mêmes avertissant quiconque répondait au téléphone au Japon des dangers liés à la libération de l’eau.

Beaucoup ont déclaré qu’ils étaient en représailles à de prétendus appels japonais à l’ambassade de Chine à Tokyo, comme le rapporte le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois.

Deux téléchargeurs de vidéos contactés par le Washington Post ont déclaré avoir agi après avoir vu des publications sur les réseaux sociaux concernant les impacts présumés sur la santé du rejet des eaux usées.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), après avoir mené un examen sur deux ans, a conclu le mois dernier que le plan japonais répondait aux normes de sécurité internationales et aurait un impact radiologique « négligeable » sur la population et l’environnement.

Mais cette décision a été largement rejetée en Chine, où les médias d’État ont continué d’attiser la peur.

« Je n’achèterai jamais un autre produit japonais aussi longtemps que je vivrai », a déclaré un utilisateur des réseaux sociaux, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. « Le Japon doit payer un prix s’il persiste à faire ce qu’il veut. »

La dernière manifestation d’indignation à grande échelle remonte à 2012, lorsque le gouverneur de Tokyo de l’époque, Shintaro Ishihara, a décidé de nationaliser les îles contestées de la mer de Chine orientale, connues au Japon sous le nom de Senkakus et de Diaoyu en Chine.

Ensuite, les autorités ont encouragé le sentiment anti-japonais et ont autorisé les foules à manifester devant l’ambassade du Japon à Pékin. Ce n’est qu’après que des Japonais ont été attaqués dans la rue et que des voitures Honda et Nissan ont été vandalisées que les médias d’État ont commencé à appeler à des démonstrations « rationnelles » de patriotisme.

Les explosions les plus récentes s’inscrivent dans une tendance de deux décennies au cours de laquelle le Parti communiste chinois choisit des moments pour puiser dans de profonds courants de sentiment anti-japonais afin de renforcer le soutien populaire.

« Quoi qu’il se passe dans la politique chinoise, vous pouvez toujours jouer la carte du Japon, et cela reste vrai », a déclaré Richard McGregor, chercheur principal pour l’Asie de l’Est au Lowy Institute, un groupe de réflexion australien.

Le cycle actuel de manifestations sanctionnées par l’État se déroule dans un contexte de détérioration des relations entre Tokyo et Pékin. La Chine est fermement opposée au type de coopération en matière de défense et commerciale entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, comme celle qui a été démontrée ce mois-ci lors du premier sommet du genre à Camp David.

« À certains égards, Fukushima est une vitrine des changements géopolitiques plus importants qui se produisent », a déclaré McGregor.

Biden déclare une « nouvelle ère » de partenariat avec la Corée du Sud et le Japon

La Chine n’est pas la seule à remettre en question la décision de rejeter plus de 30 000 tonnes d’eaux usées nucléaires traitées dans l’océan Pacifique d’ici mars, dans la première phase d’un processus qui devrait prendre plus de 30 ans. Des groupes environnementaux et des habitants du Japon et de la Corée du Sud ont protesté contre ce qu’ils considèrent comme un risque inutile.

Mais dans chaque cas, ces inquiétudes s’opposaient à ceux qui acceptaient l’évaluation de l’AIEA, selon laquelle les eaux usées filtrées et diluées auraient un impact radiologique « négligeable » sur les personnes et l’environnement.

Dans un geste de soutien au Japon, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son équipe ont déjeuné lundi des fruits de mer pour montrer qu’ils étaient sans danger, a indiqué le bureau présidentiel.

Mais en Chine, défendre publiquement le Japon – ou même expliquer les données scientifiques derrière l’évaluation de l’AIEA – est un moyen infaillible de se faire censurer ou, au minimum, de faire face aux attaques féroces des nationalistes.

Liu Su, un blogueur technologique, a été contraint de présenter des excuses et de supprimer un article défendant le processus de l’AIEA après que les autorités de Shanghai l’aient mis en garde contre un « discours inapproprié ».

Les experts de la politique chinoise considèrent souvent ces accès de ferveur nationaliste à la fois comme un outil utile permettant au Parti communiste de renforcer sa légitimité et comme un risque potentiel si l’effusion d’émotion devient incontrôlable.

Sous Xi, dirigeant chinois depuis 2012, l’année même où éclatait le conflit insulaire avec le Japon, le nationalisme véhément est devenu plus important dans la diplomatie publique et la culture populaire. Les analystes ont surnommé ce nouveau ton agressif de diplomatie de « guerrier loup » après une série de superproductions d’action sanglantes dans lesquelles un ancien soldat chinois défend ses compatriotes contre les menaces étrangères.

Depuis 2018, Pékin a recours plus fréquemment à ces moyens de pression, même lorsque le différend ne porte pas sur des questions traditionnellement fondamentales comme la souveraineté, selon une étude publiée l’année dernière par l’Institut Mercator d’études chinoises, un groupe de réflexion allemand.

La controverse autour de la décision du Japon et les préoccupations réelles potentielles des consommateurs signifient que la réaction ne correspond pas tout à fait à la tendance à la coercition économique, mais certaines parties de la réponse de Pékin, comme l’interdiction des aliments frais, sont similaires et « stratégiquement intelligentes », car elles sont difficiles à contester au niveau du commerce mondial. Organisation, a déclaré Aya Adachi, auteur du rapport.