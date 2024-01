Les Chinois aisés s’installent au Japon depuis les confinements liés au COVID : NPR

basculer la légende Jackie Lay / Radio Nationale Publique



TOKYO — Alors que l’économie chinoise continue de croître à un rythme plus lent qu’au cours des dernières décennies, les entreprises et les ménages chinois transfèrent de l’argent à l’étranger au rythme le plus élevé. dans sept ansselon les statistiques gouvernementales.

Mais si les États-Unis sont depuis longtemps une destination privilégiée des émigrants chinois riches et de la classe moyenne, ils sont de plus en plus nombreux à direction le Japonselon les analystes et les consultants en immigration.

Parmi les nouveaux arrivants figure un ancien journaliste basé à Pékin, qui a déménagé au Japon l’année dernière. Il a demandé que NPR n’utilise pas son nom pour protéger sa famille encore en Chine.

Le journaliste affirme que nombre de ses amis parmi l’élite chinoise étaient de fervents partisans des politiques gouvernementales qui leur ont apporté richesse et succès. Mais il dit que les confinements stricts liés au COVID ont fait changer d’avis.

“Ils ont découvert que leurs diplômes supérieurs, leur argent et leurs relations ne pouvaient pas les aider à répondre à leurs besoins de voyage et de subsistance les plus élémentaires”, dit-il, “et cela a été un coup dur pour eux”.

Ainsi, les Chinois des classes moyennes et supérieures se joignent de plus en plus à une vague migratoire vers le Japon, dit-il.

Cabinet britannique de conseil en immigration Henley and Partners estimé en juin que 13 500 millionnaires chinois (en dollars) émigreraient en 2023, soit plus que n’importe quel autre pays. Et la classe moyenne chinoise suit leur exemple.

Les Chinois constituaient déjà le le plus grand groupe des ressortissants étrangers au Japon en général. Récent les nouvelles suggèrent le nombre de citoyens chinois entrant au Japon le visa de chef d’entreprise a atteint un record de plus de 2 000 l’année dernière.

Migrer vers une science

L’année dernière, les résidents chinois a inventé un mot à la mode — « run-ology » — un jeu de mots en chinois faisant référence à l’art et à la science de l’émigration. En mandarin, le mot « courir » signifie aussi profit.

La classe moyenne chinoise a de nombreuses raisons ces derniers temps et les élites de voter avec leurs pieds : répression gouvernementale contre les magnats, secteur immobilier chancelant et joutes géopolitiques avec les États-Unis.

Mais le journaliste affirme que pour des gens comme lui, cela se résume essentiellement à trois choses.

“L’une d’elles concerne l’éducation et les soins médicaux de vos enfants”, dit-il. Il explique qu’il existe un énorme fossé en matière d’éducation opportunités parmi les classes sociales chinoises et pour de nombreuses familles de la classe moyenne, l’émigration ou l’inscription de leur enfant dans une école internationale en Chine sont les meilleures options.

“L’autre est la sécurité à long terme des biens de votre famille”, ajoute-t-il. “Et pour les personnes travaillant dans les domaines de la culture et des médias, il existe une autre exigence, à savoir la liberté de pensée et d’expression.”

Le journaliste affirme que s’installer au Japon encourage certains Chinois à critiquer leur gouvernement.

La Chine tente de ralentir la progression

Mais d’autres, comme lui, sont plus prudents, dit-il, car les autorités font parfois pression sur leurs proches en Chine pour les dissuader de s’exprimer. Bien sûr, dit-il, il existe des solutions de contournement.

“Si vous écrivez une lettre à votre mère”, dit-il, “pour lui dire que vous avez rompu toute relation avec elle et qu’elle la donne à la police, alors ils cesseront peut-être de la déranger”.

Certains parents inquiets n’auront pas recours à cette solution de contournement, ajoute-t-il, même si ce n’est qu’une tactique pour se débarrasser des autorités.

Il existe également des obstacles financiers pour les Chinois souhaitant s’installer au Japon. Pour empêcher la fuite des capitaux, la Chine autorise uniquement chaque citoyen à acheter 50 000 $ en devises chaque année.

Mais lorsque les autorités bloquent une chaîne, une autre surgit. Pour mettre fin aux restrictions, les Chinois ont recours à des banques clandestines et à des ventes aux enchères d’œuvres d’art pour déplacer leur argent.

Une employée d’une maison de vente aux enchères, qui souhaite utiliser uniquement son nom de famille, Cheng, en raison du risque d’échapper aux contrôles gouvernementaux, affirme qu’à mesure que les réglementations se durcissent, son entreprise organise moins d’enchères.

“Les autorités chinoises ont déclaré que nous devions empêcher les devises étrangères de sortir du pays à travers le commerce de reliques culturelles”, dit-elle, ajoutant que les restrictions sont détaillées dans des documents officiels.



Acheter un appartement à Tokyo

Beaucoup de ceux qui parviennent à retirer leur argent sont investir dans l’immobilier japonais.

Une consultante chinoise du nom de Liu, qui conseille les Chinois en matière d’investissement au Japon, affirme que ses clients préfèrent acheter des maisons dans les tours d’appartements chics de Tokyo. Elle demande également de n’utiliser que son nom de famille, car l’émigration en Chine est un sujet sensible.

“A Tokyo, je leur conseille d’acheter un bien à proximité des stations de métro ou celles qui ont vue sur la tour de Tokyo, car je suis sûr que leur prix ne baissera pas”, explique Liu.

Liu dit avoir interviewé des centaines de Chinois partis au Japon, dont environ un quart sont riches, avec des revenus de 10 millions de yens (70 600 dollars) ou plus, tandis que le reste appartient pour la plupart à la classe moyenne. Ces dernières années, dit-elle, les Chinois ont de plus en plus choisi de s’installer au Japon plutôt que dans les pays anglophones.

Les Chinois émigrent, séjournent et s’exilent au Japon depuis longtemps. Parmi eux figurent des personnalités telles que l’homme d’État Sun Yat Sen. Au début des années 1900, il a créé un parti révolutionnaire au Japon, qui a renversé la dernière dynastie impériale chinoise et l’a remplacée par une république.

“Il y a cent ans, tous ces révolutionnaires sont venus au Japon et ont trouvé que le Japon était une bonne base pour se préparer au changement politique”, explique Akio Takahara, politologue et expert de la Chine à l’Université de Tokyo.

“Et il est possible que le Japon joue un rôle similaire à celui-là à l’avenir”, ajoute-t-il.

Les conditions pour cela ne sont peut-être pas réunies actuellement, dit-il. Mais les Chinois peuvent encore insuffler la vigueur et la vitalité dont ils ont tant besoin à la main d’œuvre vieillissante et en diminution du Japon.

Le Japon a longtemps eu la réputation d’être largement fermé aux immigrants. Les ressortissants étrangers ne représentaient que 2,2 % de la population en 2022, les Chinois étant le groupe le plus important avec 29 %, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Mais ces dernières années, à mesure que la main-d’œuvre nationale vieillit et diminue, le gouvernement japonais a laissé entrer certains travailleurs et a créé des entreprises. programmes de résidence pour les professionnels, même si elle n’a pas adopté de politique d’immigration formelle. Le Japon a accueilli 67 000 immigrants en 2021, selon l’OCDE.

À mesure que l’immigration chinoise au Japon augmente, dit Akio Takahara, les deux parties devront s’adapter l’une à l’autre.

“Les Japonais devront trouver un moyen de coexister de manière pacifique et confortable. Cela constituera donc un défi pour la société japonaise.”

Et il dit que le Japon devra gérer des risques, tels que le fait que les immigrants fassent monter les prix de l’immobilier ou même travaillent en tant qu’agents du gouvernement chinois.

Malgré ces risques, le Japon continue d’attirer les immigrants chinois, en partie en raison de sa proximité géographique et de ses traditions culturelles communes.

Cette proximité est visible au Rue à sens unique librairie du quartier de Ginza à Tokyo, où les gens viennent lire des livres et écouter des conférences en chinois.

Les librairies de Chine continentale organisaient autrefois des colloques comme celui-ci où les idées et l’actualité étaient débattues. Mais dans le contexte politique tendu que connaît actuellement la Chine, cela n’est plus possible.

L’un des intervenants du symposium est Hu Ang, professeur d’architecture à l’Université de Tokyo. Il explique qu’il a été attiré au Japon par l’environnement culturel de Kyoto, l’ancienne capitale du Japon, où l’importation japonaise de la culture et de la technologie chinoise est visible dans les temples bouddhistes exquis et les jardins sereins.

“À Kyoto, vous pouvez voir le style architectural gracieux de la Chine des dynasties Tang et Song”, explique Hu. “Elle est préservée dans certains endroits en Chine, mais l’endroit où la culture traditionnelle chinoise est préservée de manière systématique et complète se trouve en réalité au Japon.”

Hu a étudié aux États-Unis et a enseigné à l’Université d’Oxford. Mais il dit que ce n’est qu’à son arrivée au Japon qu’il a eu le sentiment de revenir à ses racines culturelles.

“Quand vous voyez autant de beaux jardins et d’architecture traditionnelle, cela vous aide à voir clairement votre lignée culturelle”, dit-il, “et lentement, le sentiment de reconnaître la culture de votre mère vous vient.”

Et en ce sens, le déménagement de Hu au Japon était moins une émigration qu’un retour au pays.

