Les chimpanzés développent des gestes spécifiques de type poignée de main en fonction de leur groupe social, selon les résultats d’une étude observationnelle de 12 ans publiée mercredi qui met en lumière les structures sociales complexes des animaux. Les chimpanzés sont souvent considérés comme l’espèce non humaine la plus «humaine», étant donné leur propension à effectuer des tâches compliquées, telles que l’utilisation d’outils, qui ont longtemps été considérées comme l’apanage de l’humanité. comportement à l’Université d’Anvers et à la Royal Zoological Society de la ville, a étudié des dizaines de chimpanzés hébergés au Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust en Zambie sur une période de 12. Malgré un important renouvellement de la population de chimpanzés en raison des décès et des naissances, Van Leeuwen a pu observer des gestes de la main spécifiques et répétés chez les chimpanzés de deux groupes distincts. Le geste, connu sous le nom de serrement de main de toilettage, implique « chacun des participants simultanément (étendant) un bras au-dessus de la tête et l’autre (serrant) le poignet ou la main de l’autre ou les deux se serrant de l’autre », selon les résultats de son étude, publiés dans la revue Royal Society Biology Letters. Grâce à des années d’observation, Van Leeuwen a découvert que la préhension paume contre paume était « substantiellement plus prononcée » dans un groupe ou une société de chimpanzés que dans l’autre. Il a également découvert que les chimpanzés femelles étaient beaucoup plus susceptibles que les mâles de saisir les paumes, tandis que les hommes étaient plus susceptibles de saisir les poignets, probablement en raison du désir des hommes d’affirmer ou d’affirmer leur domination.

« Le fait qu’ils aient développé des styles différents dans différents groupes reflète qu’ils apprennent le style socialement au sein de leurs groupes », a déclaré Van Leeuwen. AFP.

Il a déclaré que les chimpanzés semblaient avoir appris à effectuer les saisies « dans une certaine mesure » comme un rituel, rappelant les poignées de main secrètes effectuées par les humains.

« La poignée de main s’intègre dans l’ensemble de l’interaction sociale dans laquelle deux individus s’engagent parfois, ce qui en fait un lien spécial dans un combat de toilettage déjà intime. »

Van Leeuwen a déclaré que son étude était la preuve de la capacité des chimpanzés à préserver « la stabilité des traditions », un comportement qui chez les humains est considéré comme une persistance culturelle.

Il a déclaré que le comportement ne pouvait pas être expliqué par des facteurs génétiques ou environnementaux, car la composition des deux groupes de chimpanzés distincts était essentiellement identique – mais ils ont chacun développé des techniques de préhension distinctes.

Il a déclaré que les gestes spécifiques et leur longévité au sein de chaque groupe pourraient être le résultat du « trait commun de l’apprentissage social ».

Après plus d’une décennie passée à observer le comportement des chimpanzés, Van Leeuwen a déclaré qu’il avait appris à connaître les traits de personnalité de chaque animal.

« Comme les humains, ils ont leurs propres façons de faire – que ce soit pendant le jeu, le repas ou la toilette », a-t-il déclaré.

« Certains chimpanzés sont très sérieux, toujours à la recherche d’ondulations dans l’atmosphère sociale », a ajouté Van Leeuwen.

« Certains sont plus insouciants et interagissent même avec des personnes de haut rang dans leur groupe avec de légères touches de jeu. »

