Noël est arrivé tôt dans un zoo du Queensland avec le personnel offrant aux animaux des cadeaux de fête et des bonbons.

De délicieuses friandises ont été emballées et données mercredi aux chimpanzés, aux suricates et aux aras au zoo de Rockhampton.

La conseillère des parcs, Cherie Rutherford, a déclaré que les cadeaux faisaient partie des activités d’enrichissement des animaux.

«C’est une journée spéciale aujourd’hui pour notre merveilleuse famille de zoo et les animaux se sont vraiment amusés à explorer ces cadeaux et à trouver les friandises cachées à l’intérieur», a déclaré le conseiller Rutherford.

«Les activités d’enrichissement sont similaires à la façon dont ils doivent se nourrir dans la nature où ils doivent trouver comment se rendre à la nourriture.

« Le personnel du zoo présente souvent aux animaux des moyens spéciaux de rester intéressés, stimulés et de s’assurer qu’ils font beaucoup d’exercice tout au long de l’année, à la fois mentalement et physiquement. »

Le zoo est entré dans l’esprit de Noël cette année et a choisi de donner à l’activité d’enrichissement de mercredi un thème festif.

Les chimpanzés (photo) ont reçu des boîtes et des bonbons contenant des noix, des graines et des fruits secs tandis que les suricates recevaient des vers de farine et d’autres insectes

Des images réconfortantes des animaux déballant leurs friandises ont été partagées par 7 News sur Facebook.

Le personnel a également filmé un montage vidéo spécial des 12 jours de Noël depuis l’intérieur du zoo. Le cinquième jour, ils ont révélé « cinq serpents rampant »

«Cette activité est une combinaison d’imitation du comportement de recherche de nourriture naturel, ainsi que d’un élément de puzzle», a déclaré le conseiller Rutherford.

«L’enrichissement des animaux est un élément essentiel du soin de nos animaux et peut améliorer leur santé physique et psychologique et leur bien-être.

Chaque jour, ils partagent un nouveau groupe d’animaux prenant part à des comportements naturels.

Le zoo de Rockhampton est détenu et géré par le conseil régional de Rockhampton et offre une entrée gratuite aux visiteurs.