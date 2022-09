Les Chiliens votent en masse pour décider d’une nouvelle constitution progressiste

Les Chiliens ont voté en masse dimanche pour approuver ou rejeter une nouvelle constitution progressiste qui remplacerait son texte actuel favorable au marché datant de la dictature d’Augusto Pinochet.

Les centres de vote à travers le pays ont signalé de longues files d’attente et un taux de participation élevé alors que les Chiliens participaient à un vote obligatoire, ce qui, selon les experts, ajoute de l’incertitude aux sondages, qui ont constamment montré que les électeurs sont plus susceptibles de rejeter le nouveau texte.

Diego Uribe, 35 ans, père de deux enfants qui ne vote pas normalement parce qu’il a perdu confiance dans les partis politiques, a voté pour approuver la nouvelle constitution à Puente Alto, une région à faible revenu du sud de Santiago.

“Celui-ci est différent”, a déclaré Uribe, ajoutant qu’il aurait voté même si ce n’était pas obligatoire. “L’approbation est un véritable changement pour l’avenir, une éducation gratuite, des soins de santé dignes et plus de droits.”

Le nouveau texte est le résultat d’un accord conclu pour réprimer les violentes manifestations contre les inégalités en 2019 et se concentre sur les droits sociaux, l’environnement, l’égalité des sexes et les droits des autochtones.

Les gens font la queue devant un bureau de vote à Santiago dimanche. Le texte proposé de la nouvelle constitution met l’accent sur les droits sociaux, l’environnement, l’égalité des sexes et les droits des Autochtones. (Martin Bernetti/AFP/Getty Images)

Alors que près de 80% des Chiliens ont voté pour rédiger une nouvelle constitution fin 2020, les sondages montrent que le soutien du public au nouveau texte a chuté au milieu de la crainte de certaines propositions et des controverses entourant les électeurs élus pour le rédiger.

Plus de 15 millions de Chiliens et de résidents ont le droit de voter dans plus de 3 000 centres de vote, dont le stade national de Santiago, où Rosemarie Williamson, 54 ans, a voté pour rejeter la nouvelle constitution aux côtés de sa mère de 85 ans.

Williamson a voté pour rédiger une nouvelle constitution en 2020, mais a rejeté la constitution proposée aujourd’hui, invoquant des inquiétudes concernant plusieurs propositions.

“Le principal est la plurinationalité, puis les fonds de pension”, a déclaré Williamson. “J’ai travaillé toute ma vie et je ne veux pas partager ça.”

Le président Gabriel Boric a voté tôt dimanche dans la ville méridionale de Punta Arenas et s’est engagé à préserver l’unité quel que soit le résultat.

Le président chilien Gabriel Boric tient une conférence de presse après avoir voté dimanche à Punta Arenas. Alors que près de 80 % des Chiliens ont voté pour rédiger une nouvelle constitution fin 2020, le soutien du public a depuis chuté. (Andres Poblete/Associated Press)

“Dans les moments difficiles que nous avons connus en tant que pays, nous avons choisi de résoudre nos différends et d’aller de l’avant avec plus de démocratie”, a déclaré Boric aux journalistes après le vote.

Il a ajouté que quel que soit le résultat, le gouvernement travaillera avec tous les secteurs pour “faire avancer la justice, l’égalité, la croissance et le développement pour tous”.

Certains sondages extérieurs au pays – notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, en Corée du Sud et en Chine – sont déjà fermés et montrent une avance favorable pour le nouveau texte. Les votes des Chiliens résidant à l’extérieur du pays sont historiquement plus progressistes que le reste de l’électorat.

Dimanche, un travailleur électoral vérifie les bulletins de vote dans un bureau de vote à Santiago. L’agence électorale chilienne s’attend à avoir les résultats quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 18 heures, heure locale. (Luis Hidalgo/Associated Press)

Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, heure locale, mais resteront ouverts aux électeurs qui font la queue. L’agence électorale chilienne s’attend à avoir des résultats dans quelques heures.

Le nombre d’électeurs prévoyant de voter non sur le nouveau texte a d’abord dépassé le vote oui en avril et a conservé une avance variable. Les derniers sondages avant un black-out de deux semaines montraient que le Non était en tête avec 47% contre 38% pour le Oui et 17% d’indécis.

La coalition au pouvoir a déjà accepté de modifier le texte s’il est approuvé et 57 normes transitoires aideront à guider la transition d’une constitution à l’autre.

Si le texte est rejeté, Boric a déclaré que le processus devrait redémarrer pour remplir le mandat donné par le vote de 2020 pour rédiger une nouvelle constitution. D’autres personnalités politiques ont déclaré que la constitution actuelle devrait être modifiée compte tenu des récents changements législatifs visant à réduire les majorités nécessaires pour le faire.