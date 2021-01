Lundi, les manifestants ont amené les cercueils contenant les corps des mineurs sur l’autoroute de Quetta et ont insisté pour qu’ils ne soient pas enterrés jusqu’à ce que les autorités arrêtent les tueurs. Selon la tradition islamique, les funérailles ont lieu le plus tôt possible après la mort.

Les quelque 1000 participants ont déclaré qu’il tiendrait le sit-in jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites. Les autorités affirment qu’elles tentent toujours de retrouver et d’arrêter les assaillants et des descentes de police sont en cours dans la région.

La communauté Hazara du Pakistan a été ciblée à plusieurs reprises par des groupes militants sunnites, y compris le groupe État islamique, ces dernières années. L’EI a également déclaré la guerre à la minorité chiite dans l’Afghanistan voisin et a revendiqué un certain nombre d’attaques meurtrières dans la région depuis 2014.

En janvier dernier, l’Etat islamique a revendiqué la responsabilité d’une puissante explosion qui a ravagé une mosquée de Quetta pendant les prières du soir. L’explosion a tué un officier de police supérieur et 13 autres, et blessé 20 autres fidèles.

La province pakistanaise du Baloutchistan a également été le théâtre d’un soulèvement de bas niveau des séparatistes au cours des dernières décennies exigeant une plus grande autonomie et une plus grande part des ressources naturelles de la région, telles que le gaz et le pétrole.