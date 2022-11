Les chiites de Bahreïn appellent le pape François à faire part de ses préoccupations concernant les violations des droits de l’homme lors de son voyage à Bahreïn

Le pape François effectue le tout premier voyage papal à Bahreïn cette semaine, suscitant des appels de l’opposition majoritaire chiite du pays et des militants des droits de l’homme pour que le pontife soulève les préoccupations relatives aux droits de l’homme dans la petite nation insulaire.

L’île au large des côtes de l’Arabie saoudite est dirigée par une monarchie sunnite qui a violemment réprimé les manifestations du printemps arabe de 2011 avec l’aide de ses alliés, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Au cours des années qui ont suivi, Bahreïn a emprisonné des militants chiites, en a expulsé d’autres, a déchu des centaines de leurs nationalités, interdit le plus grand groupe d’opposition chiite et fermé son principal journal indépendant.

“Il y a un énorme éléphant dans la pièce dans cette situation”, a déclaré Devin Kenney, chercheur à Amnesty International sur Bahreïn. “Les mots d’ordre de cette visite sont la coexistence et le dialogue et le gouvernement bahreïni supprime les libertés civiles et politiques, sans lesquelles la coexistence et le dialogue ne peuvent être maintenus.”

Bahreïn maintient qu’il respecte les droits de l’homme et la liberté d’expression, malgré les critiques répétées des militants locaux et internationaux des droits de l’homme, ainsi que des rapporteurs spéciaux des droits de l’homme des Nations unies.

François effectue la visite du 3 au 6 novembre pour participer à une conférence parrainée par le gouvernement sur le dialogue Est-Ouest et pour s’occuper de la petite communauté catholique de Bahreïn, dans le cadre de ses efforts pour poursuivre le dialogue avec le monde musulman.

Alors que certains dirigeants de l’opposition chiite saluent la visite, ils espèrent que François n’esquivera pas la question de décennies de conflits sectaires.

“Le peuple de Bahreïn vit sous l’influence de la persécution sectaire, de la discrimination, de l’intolérance et de la répression gouvernementale systématique”, a déclaré Al-Wefaq, un parti d’opposition chiite interdit et démantelé par décision de justice en 2016.

Cette visite marque le deuxième voyage de François dans un État arabe du Golfe et son deuxième dans une nation à majorité musulmane en autant de mois, preuve que le dialogue avec le monde musulman est devenu une pierre angulaire de son pontificat de près de 10 ans. Il s’est rendu aux Émirats arabes unis en 2019 et s’est rendu au Kazakhstan pour une réunion de chefs religieux en septembre.

En plus de rencontrer des dirigeants musulmans à Bahreïn, il célébrera également la messe dans le stade national pour la communauté catholique du pays, dont la plupart sont des travailleurs expatriés des Philippines et de l’Inde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soulèverait des problèmes de droits de l’homme lors de sa visite, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a cité les appels fréquents de François à la liberté religieuse et au dialogue interreligieux.

“La position du Saint-Siège et du pape concernant la liberté religieuse et la liberté est claire et connue”, a déclaré Bruni aux journalistes au Vatican. Il a refusé de dire si François aborderait de quelque manière que ce soit le traitement réservé par le gouvernement bahreïni à sa communauté chiite.

Le royaume insulaire – de la taille de New York et avec une population d’environ 1,5 million d’habitants – a également lutté avec des années de problèmes économiques.

Bahreïn, qui signifie “deux mers” en arabe, a découvert son premier puits de pétrole en 1931 – le premier parmi ses voisins arabes du Golfe. Aujourd’hui cependant, il reste des dizaines de milliards de dollars de dettes et dépend des dons des voisins pour se maintenir à flot. Sa capitale, Manama, aspirait à devenir un centre financier mais a été éclipsée par sa voisine Dubaï.

L’évêque Paul Hinder, administrateur apostolique catholique de Bahreïn et des pays voisins, a déclaré que la concurrence avec d’autres pays arabes du Golfe a probablement poussé la famille royale Al Khalifa, qui dirige Bahreïn depuis la fin des années 1700, à inviter François dans le pays.

Hinder a déclaré qu’il s’attendait à ce que toute question “problématique” concernant les chiites de Bahreïn soit soulevée par le pape, mais “derrière les rideaux” et pas nécessairement dans des remarques publiques.

“Je connais un peu le style de cette partie du monde”, a déclaré Hinder. “Ils n’aiment pas la critique ouverte.”

Les groupes bahreïnis de défense des droits de l’homme, presque tous en exil au milieu d’une répression de plusieurs années contre la dissidence, critiquent ouvertement la monarchie.

Le gouvernement bahreïni pratique une “persécution religieuse tangible” et une discrimination parmi les Bahreïnis, a déclaré Jawad Fairooz, président de Bahreïn Salam pour la démocratie et les droits de l’homme. L’ancien législateur qui vit en exil en Europe a souligné l’arrestation et l’exil de personnalités religieuses de premier plan – ainsi que des centaines d’autres détenus.

“Nous constatons que l’atmosphère à Bahreïn n’est pas propice à l’accueil d’un rassemblement interreligieux”, a déclaré Fairooz, ajoutant que l’État menait une “campagne systémique qui contredit ces principes”.

La politique régionale joue un rôle dans la répression de Bahreïn. Bahreïn a accusé la théocratie chiite iranienne – de l’autre côté du golfe Persique depuis Manama – de fomenter la dissidence et d’armer des militants pour déstabiliser le pays, ce que Téhéran nie. Des groupes militants chiites ont mené des attaques de bas niveau dans le pays.

Le gouvernement de Bahreïn, en réponse à une série de questions de l’Associated Press, a affirmé que l’île “est fière de ses valeurs de tolérance et de sa longue histoire de coexistence pacifique”.

“La liberté de religion et de culte sont des droits protégés par la constitution, et le royaume a une politique de tolérance zéro envers la discrimination, la persécution ou la promotion de la division fondée sur l’ethnicité, la culture ou la foi”, a déclaré le gouvernement.

Alors que les répressions policières manifestes se sont estompées ces dernières années, les politiques gouvernementales poussent toujours de manière disproportionnée les chiites de Bahreïn dans des villages satellites et minimisent leur histoire, a déclaré Simon Mabon, professeur qui étudie le Moyen-Orient à l’Université de Lancaster au Royaume-Uni. Les médias du pays restent également étroitement muselés tandis que des journalistes critiques se sont vu retirer leur carte de presse délivrée par le gouvernement.

“C’est fait de manière si subtile et granulaire”, a déclaré Mabon. “C’est insidieux.”

Nury Turkel, président de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, a déclaré qu’il aimerait voir François soulever avec le gouvernement bahreïni certaines des questions qui pourraient le rendre “inconfortable”, telles que les inquiétudes concernant le traitement de la majorité chiite.

“Le pays, en général, est assez tolérant envers sa population chrétienne et la visite du pape ne doit pas occulter cette discrimination systématique contre les musulmans chiites”, a déclaré Turkel.

Malgré des inquiétudes persistantes, la commission américaine dans son rapport de l’année dernière, basé sur les conditions de liberté religieuse en 2020, n’a pas recommandé pour la première fois depuis des années que Bahreïn soit placé sur la liste de surveillance spéciale du Département d’État américain. Le changement, selon le rapport, reflète des “améliorations continues” dans l’approche du gouvernement envers la majorité chiite en 2020.