Les lieux d’accueil confrontés à des restrictions « extrêmement dommageables » représentaient moins de 3% des flambées de coronavirus au cours du mois précédant le deuxième verrouillage – une région n’ayant signalé qu’un seul incident.

Les chiffres de Public Health England montrent que seulement 128 des 4 687 (2,7%) éclosions en Angleterre au cours des quatre semaines précédant la fin du mois d’octobre étaient liées à des bars, cafés, pubs et restaurants.

Hier soir, des dirigeants de l’industrie furieux ont déclaré que les chiffres montraient que les preuves des mesures punitives contre les entreprises d’accueil étaient « extrêmement pauvres et incroyablement maigres ».

Les données de PHE montrent que la majorité des grappes de Covid-19 en octobre se trouvaient dans des maisons de retraite (25%), des écoles et des collèges (25%) et sur les lieux de travail des personnes (24%).

Même les hôpitaux (5,6%) ont connu plus d’épidémies de la maladie que le secteur de l’hôtellerie, malgré des tests rigoureux du personnel et des patients du NHS.

Malgré les chiffres suggérant que les bars, cafés, pubs et restaurants sont des zones à faible risque, 70% de l’Angleterre vit désormais sous des restrictions de niveau 3, qui pénalisent fortement l’industrie.

Quelque 38 millions de personnes en Angleterre seront dans la période de verrouillage la plus dure de ce week-end, ce qui signifie que les pubs et les restaurants sont obligés de fermer pour tout, sauf pour les plats à emporter pendant ce qui est généralement leur période la plus chargée de l’année.

La période de Noël a été considérée comme la dernière chance pour ces endroits d’essayer de récupérer une partie de l’argent hémorragique pendant la pandémie.

Un patron de l’industrie des pubs a déclaré: «Ils ont perdu toute crédibilité. Les preuves démontrent clairement que l’industrie hôtelière n’est pas un facteur de propagation de la maladie. La propre analyse de PHE le confirme.

Par ailleurs, un document gouvernemental publié fin novembre justifiant les restrictions à l’accueil faisait référence à des études en Asie du Sud-Est, mais ne faisait aucune évaluation des mesures de 500 millions de livres sterling mises en œuvre par les sites britanniques pour se sécuriser Covid.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré: « Cette soi-disant preuve est extrêmement pauvre et incroyablement mince.

«Comparer les pubs britanniques aux boîtes de nuit sud-coréennes est ridicule.

Simon Emeny, directeur général de Fuller, a déclaré: « Le gouvernement a décidé de sacrifier le secteur de l’hôtellerie pour permettre à d’autres secteurs de s’ouvrir sans aucune justification scientifique. »