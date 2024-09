Les chiffres qui montrent la profondeur du sprint masculin sur 100 m – et pourquoi cela inclut presque Mondo Duplantis

On peut supposer qu’une fois que vous avez remporté l’or olympique et battu votre propre record du monde, vous vous ennuyez un peu.

C’est du moins l’explication la plus simple de la course de 100 mètres qui a opposé Mondo Duplantis et Karsten Warholm lors d’une chaude soirée de début septembre à Zurich, la veille du meeting de la Weltklasse Diamond League.

Aucun des deux athlètes n’est un sprinteur et cela fait moins d’un mois depuis leur finale olympique respective : Duplantis a sauté 6,25 m pour gagner à Paris, son neuvième record du monde (il a depuis franchi 6,26 m pour le record du monde n°10) et sa deuxième couronne olympique, ce qui fait de lui le premier homme à conserver un titre olympique de saut à la perche depuis Bob Richards en 1956.

Warholm avait déjà réussi à combiner médaille d’or olympique et record du monde trois ans plus tôt, à Tokyo, en courant le 400 m haies en 45 »94. Contrairement à Duplantis, Warholm n’était pas reparti de Paris en champion olympique, décrochant l’argent derrière l’Américain Rai Benjamin.

Duplantis, un vainqueur notoirement humble, en a fait une blague sur les réseaux sociaux avant la course. Un sondage Instagram a montré que les deux tiers des personnes interrogées s’attendaient à la victoire de Duplantis, ce à quoi Warholm a demandé s’il « achetait des votes » et Duplantis a rétorqué que les fans « prenaient simplement l’or au détriment de l’argent ».

Le favoritisme était de mise avant la course, les fans étant étendus le long de la ligne droite et distribuant des cartes A4 avec le visage de Duplantis d’un côté et celui de Warholm de l’autre. Les acclamations pour Duplantis se sont multipliées et son visage a été davantage levé lorsque le commentateur a demandé qui allait gagner.



Ils n’avaient pas vraiment besoin d’être là, deux des plus grands athlètes d’athlétisme souhaitant se surpasser dans une épreuve neutre. L’idée leur est venue il y a plus d’un an, à Monaco, alors qu’ils se préparaient pour la rencontre de la Diamond League. Cela ne veut pas dire que ce n’était pas convaincant.

Des records personnels similaires et des forces différentes ont permis, en théorie, une course compétitive. Duplantis dit qu’il s’entraîne « comme un sprinter », ne saute qu’une fois par semaine et que ses courses d’élan à la perche sont – essentiellement – ​​des sprints de 45 mètres.

Warholm a l’avantage d’être un meilleur lanceur de blocs et d’avoir une endurance de vitesse supérieure, même si son style est de démarrer fort. Il dit avoir envoyé des vidéos de ses démarrages de blocs à Usain Bolt pour obtenir des conseils, tandis que Duplantis a fait du travail de bloc avec l’Américain Fred Kerley.

Les athlètes d’élite étaient partagés lorsqu’on leur a demandé leurs pronostics. Le champion olympique du 200 m du Botswana, Letsile Tebogo, et l’Américain Masai Russell, champion olympique du 100 m haies, ont tous deux soutenu Duplantis en raison de sa vitesse de pointe.

Noah Lyles, champion du monde et olympique du 100 m, et les médaillés d’argent et de bronze olympiques du 1 500 m Josh Kerr et Yared Nuguse pensaient que Warholm gagnerait en raison du départ en bloc.

Le travail de Duplantis en bloc a été phénoménal. Il a réagi plus rapidement que Warholm et a été plus rapide dans ses trois premiers pas et plus rapide dans sa phase d’accélération. Duplantis a mené dès le départ et a franchi la ligne en 10.37, un dixième plus vite que Warholm, avec une marge de victoire suffisamment importante pour qu’il puisse tourner la tête sur la ligne et regarder le Norvégien de haut.



Avant la course, Duplantis avait déclaré que sa plus grande force était « ma vitesse de pointe, mais je suis beaucoup plus explosif maintenant que lorsque j’étais au lycée. Je pense que j’ai toujours une très bonne vitesse de pointe et une bonne endurance au sprint ». Il avait raison.

Aucun des deux n’avait couru cette distance en compétition depuis des années – Duplantis, 24 ans, depuis le lycée, et Warholm, 28 ans, depuis 2016. Duplantis a souligné à quel point son corps et son programme d’entraînement étaient « complètement différents » et « mûrs ». Huit ans, c’est toute une vie en athlétisme. En 2016, Usain Bolt était encore en compétition.

Sept ans après sa retraite, le Jamaïcain est toujours le roi. Il détient les trois meilleurs temps du 100 m, quatre des sept meilleurs temps du 200 m et des records du monde sur les deux distances depuis 15 ans. Le sprint n’a jamais connu de comparable à ces quatre jours à Berlin lors des Championnats du monde de 2009, où Bolt avait couru en 9″58 et 19″19.

Bolt a peut-être été trop bon par inadvertance. Le 100 m a toujours été l’épreuve phare de l’athlétisme, mais à l’ère des pistes méticuleusement conçues et des technologies de chaussures améliorées, des records du monde ont été battus.

Parmi les épreuves olympiques sur piste, seul le record du monde du 1 500 m (détenu par Hicham El Guerrouj en 1998) a duré plus longtemps que les titres du 100 m et du 200 m de Bolt. Chez les hommes, les records du monde du 110 m et du 400 m haies, du 800 m, du 1 500 m et du 3 000 m steeple sont tous des records du monde que les athlètes menacent réellement de battre à nouveau.



En attendant, rares sont ceux qui ont pu égaler les temps de Bolt. Personne n’a couru plus vite que 9,76 secondes depuis Justin Gatlin en 2015 et le temps le plus rapide sur 100 m masculin au cours de chacune des sept dernières années a été détenu par un athlète différent.

Il suffit de regarder le record du monde pour tomber dans l’erreur selon laquelle le sprint sur 100 m masculin est en train de se dégrader. La réalité est tout le contraire.

L’évolution des temps standards olympiques le prouve. Il est passé de 10.21 en 2008 (Pékin) à 10.16 à Rio huit ans plus tard. Les sprinteurs devaient alors courir en 10.05 pour se qualifier pour Tokyo en 2021 et 10.00 était le seuil à franchir à Paris.

Cela s’explique en partie par le fait que World Athletics souhaitait passer à une répartition 50-50, la moitié des athlètes se qualifiant pour les championnats mondiaux grâce aux classements mondiaux et l’autre moitié grâce aux temps, même si si l’on regarde le nombre de temps inférieurs à 10 (la marque de fabrique d’un sprinter masculin véritablement d’élite), les améliorations sont claires.

Du début 2008 à la fin 2016 (qui résume l’ère Bolt), il y a eu une moyenne annuelle de 55 temps de 100 m sous les 10 secondes, avec un pic de 91 en 2015, une année de championnat du monde.

Au cours de cette période, environ 18 athlètes uniques par an (un pic de 27, toujours en 2015) ont battu les 10 secondes.

Depuis la pandémie, ces chiffres ont explosé, bien au-dessus de l’âge d’or de Bolt : au moins 75 fois sous les 10 secondes chaque année depuis 2021, contre 102 l’année dernière. Il y avait 24 athlètes sous le seuil en 2021, 30 en 2022, 40 l’année dernière et 35 jusqu’à présent en 2024. Même si le plafond du sprint est resté le même, le plancher s’est considérablement élevé.

Les Jeux olympiques de Paris ont accueilli le championnat du 100 m le plus compétitif de l’histoire. La finale a été la plus difficile à qualifier, c’était la première fois qu’un temps inférieur à 10 secondes ne garantissait pas une place, et la finale a été la plus serrée de l’histoire olympique.

Seulement cinq centièmes séparaient Noah Lyles et Kishane Thompson pour l’or, mais il n’y avait que 0,12 seconde entre le premier (Lyles) et le huitième (Oblique Seville).



Les temps de Duplantis et Warholm étaient dans une autre stratosphère que lors de cette finale. Aucun des deux n’aurait pu sortir des séries à Paris : 10,16 secondes était le temps de qualification le plus lent et sur les 68 temps de la série du 100 m, 52 athlètes ont couru plus vite que Duplantis et 59 plus vite que Warholm.

Duplantis a certes déclaré que la seule chose qui comptait pour lui, c’était la victoire, pas le temps, et Warholm a qualifié l’événement de « bon vieux concours de pisse ». Cela s’est vu dans les sorties, façon boxeur, avec Warholm en robe rouge et Duplantis en bleu et des lumières stroboscopiques sur la ligne droite arrière.

Les droits de vantardise ont été renforcés avant la course, puisque le perdant a été informé qu’il porterait le maillot national de l’autre lors de la Weltklasse Diamond League le lendemain. Une affaire de taille étant donné la rivalité entre la Norvège et la Suède.

Au milieu de ce spectacle, il était facile de se rappeler comment les athlètes évoluaient autrefois d’une épreuve à l’autre. Cet été marquait le 40e anniversaire de la victoire de Carl Lewis sur 100 m, 200 m et saut en longueur aux Jeux de Los Angeles de 1984.

Cet exploit est désormais presque impossible, en raison de l’augmentation des taux de participation et de la professionnalisation à travers le monde et de la spécialisation accrue des athlètes dont David Epstein a parlé dans son discours Ted de 2014.

Ni Duplantis ni Warholm ne participeraient à un deuxième événement (à l’exception peut-être de Warholm dans un relais de 400 m) en raison du risque de blessure et de l’impact négatif que cela aurait probablement sur leur objectif principal.

La course de 100 m de mercredi à Zurich a également prouvé l’absurdité d’une Sondage YouGov du 10 août 2024qui a été menée pendant les Jeux olympiques de Paris. 27 % des Britanniques pensaient qu’ils pourraient être un olympien en 2028 s’ils s’y mettaient tout de suite, et 6 % se disaient capables de le faire sur 100 m (17 % en prenant en compte uniquement les 18-24 ans).

Peut-être s’agissait-il d’une croyance erronée ou de réponses peu sérieuses, mais cela a montré la perspective britannique sur le 100 m. La Grande-Bretagne avait Daryll Neita dans la finale du 100 m féminin, qui a terminé quatrième, mais n’était pas représentée dans la finale masculine. Peut-être que les personnes interrogées n’avaient pas regardé l’événement.

Même si le record de Bolt ne semble pas près de s’améliorer, la qualité du sprint masculin est stupéfiante. Le fer aiguise le fer, dit le dicton. De plus en plus de sprinteurs deviennent plus rapides et, un jour ou l’autre, le plafond des 9,76 secondes sera dépassé.

