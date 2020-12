LONDRES: Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est tourné vers les mathématiques et les statistiques pour tenter d’expliquer la mauvaise forme de l’équipe en Premier League.

Le club londonien a perdu 2-1 à Everton samedi et occupe la 15e place du classement sans avoir remporté de match de championnat depuis le 1er novembre.

L’année dernière, nous avons gagné le match contre Everton avec 25% de chances de gagner, vous gagnez 3-2, a déclaré Arteta lundi. Le week-end dernier, c’était 67% de chances de gagner, n’importe quel match de Premier League de l’histoire, et 9% de chances de perdre, et vous perdez 3% contre Burnley et vous perdez, 7% contre les Spurs et vous perdez.

Il y a autre chose à part ça », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas seulement la performance sur le terrain, c’est quelque chose d’autre qui doit suivre notre chemin et pour le moment ce n’est pas le cas. »

L’analyse des données joue un rôle de plus en plus important dans le football, mais les commentaires d’Arteta peuvent ne pas calmer les nerfs des fans d’Arsenal.

L’équipe d’Artetas n’a pris que deux points sur ses sept derniers matchs et seuls les trois derniers actuels ont un retour de buts pire que les 12 gérés par Arsenal lors de ses 14 matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

Arsenal affrontera Manchester City en quarts de finale de la Coupe de la Ligue mardi.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports