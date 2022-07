Les chiffres montrent que l’économie américaine vacille au moins sur une récession

Selon des indications récentes, cependant, les dépenses ont reculé au cours de la période d’avril à juin. Les dépenses de consommation personnelles réelles (après inflation) ont diminué de 0,1 % en mai après avoir augmenté de seulement 0,2 % au premier trimestre. En fait, les dépenses réelles ont chuté au cours de trois des cinq premiers mois de cette année, un produit de l’inflation à son rythme le plus élevé depuis plus de 40 ans.

Wall Street, cependant, voit les choses un peu différemment. Bien que plusieurs économistes, y compris ceux de Bank of America, Deutsche Bank et Nomura, prévoient une récession à l’avenir, la prévision consensuelle du PIB pour le deuxième trimestre est un gain de 1 %, selon Dow Jones.

Le Sticky CPI annualisé sur un mois – pensez aux produits de soins personnels, aux boissons alcoolisées et à l’entretien automobile – a fonctionné à un rythme annualisé de 8,1 % en juin, ou à un taux de 5,6 % sur 12 mois. L’IPC flexible de la banque centrale, qui comprend des éléments tels que les prix des véhicules, l’essence et les bijoux, a augmenté à un rythme annualisé étonnant de 41,5 % et à un taux de 18,7 % d’une année sur l’autre.

Un argument de ceux qui espèrent que l’inflation reculera une fois que l’économie reviendra à une demande plus élevée de services plutôt que de biens, atténuant la pression sur les chaînes d’approvisionnement surtaxées, semble également avoir des lacunes. En fait, les dépenses de services représentaient 65 % de toutes les dépenses de consommation au premier trimestre, contre 69 % en 2019, avant la pandémie, selon les données de la Fed. Le changement n’a donc pas été si remarquable.

Si l’inflation persiste à des niveaux élevés, cela déclenche alors le plus grand catalyseur de récession de tous, à savoir les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale qui ont déjà totalisé 1,5 point de pourcentage et pourraient doubler avant la fin de l’année. Le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux se réunit mardi et mercredi et devrait approuver une autre augmentation de 0,75 point de pourcentage.

Le resserrement monétaire de la Fed provoque des inquiétudes à la fois à Wall Street, où les actions ont été en mode vente pendant une grande partie de 2022, ainsi qu’à Main Street, avec des prix qui montent en flèche. Les dirigeants d’entreprise avertissent que des prix plus élevés pourraient entraîner des réductions, y compris sur une situation de l’emploi qui a été le principal rempart pour ceux qui pensent qu’une récession n’est pas à venir.

Les traders s’attendent à ce que la Fed continue de relever son indice de référence

Les marchés en ont pris note et ont commencé à anticiper un risque de récession plus élevé.

“Plus la Fed est prête à réaliser de nouvelles hausses importantes et à ralentir fortement l’économie, plus il est probable que le prix du contrôle de l’inflation soit la récession”, ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note client. “La persistance des surprises de l’inflation de l’IPC augmente clairement ces risques, car elle aggrave l’arbitrage entre croissance et inflation, il est donc logique que le marché s’inquiète davantage d’une récession induite par la Fed sur le dos d’impressions d’inflation sous-jacente plus élevées.”

Du côté positif, l’équipe Goldman a déclaré qu’il y avait une chance raisonnable que le marché ait surestimé les risques d’inflation, même s’il devra être convaincu que les prix ont atteint un sommet.

Les marchés financiers, en particulier ceux des titres à revenu fixe, pointent toujours vers la récession.

Le rendement du Trésor à 2 ans a dépassé la note à 10 ans début juillet et y est resté depuis. Cette décision, appelée courbe de rendement inversée, est un indicateur de récession fiable depuis des décennies.

La Fed, cependant, regarde de plus près la relation entre les rendements à 10 ans et à 3 mois. Cette courbe ne s’est pas encore inversée, mais à 0,28 point de pourcentage à la clôture de vendredi, la courbe est plus plate qu’elle ne l’a été depuis les premiers jours de la pandémie de Covid en mars 2020.